​Ирина Голушко: «Самое важное в человеке – радость за другого»

Наше сегодняшнее знакомство с человеком, чей успех напрямую связан с учреждением «Наше время». В тяжелые 90-ые, во время распада Советского Союза, страшно было даже подумать какое будущее ждет сургутскую молодежь. Нашему городу нужен был герой. Такой сильной, целеустремленной, оригинальной и дерзкой оказалась первый директор и идейный прародитель учреждения по работе с молодежью «Наше время» - Ирина Голушко.

- Предыдущий этап в моей жизни начался с того, что я работала в горкоме комсомола, в школьном отделе. В 90-х, когда наступил развал советского союза и партийной системы, остро возникла проблема занятости молодежи. Знаете, есть одно выражение: «Один процент незанятой молодежи, дает три процента проблемной»? Тогда, мэром Сургута, Александром Сидоровым, был организован Комитет молодежной политики. Возглавил его Андрей Лазарев, также там работала Светлана Гаранина и Андрей Сенин. Они самостоятельно начали создавать новую программу по работе с молодежью. А когда мне предложили работу, то сразу решила, что моя сфера деятельности будет связанна именно с трудовой занятостью. Отмечу, что одним из специфичных признаков того времени, было то, что родители тяжело перестраивались на рыночные отношения, а у молодых людей, наоборот, возникло желание учиться и трудиться. Поэтому, я с большим удовольствием приняла предложение о работе и начала писать проект «Наше время». Важно было создать несколько производственных цехов, где бы постоянно трудилась молодежь города. Одними из первых появились швейные цеха, которые действуют по сей день. В «Наше время» были установлены первые торговые киоски, которые стояли рядом со зданием районной Администрации. Помню, что мы, одними из первых, привезли в Сургут аппараты для изготовления попкорна и сахарной ваты, а также стали продавать хот-доги. Вот так появилась первая работа для детей. Но нам нужно было идти в ногу со временем и создавать новые рабочие места для молодежи. Отмечу, что все наши молодежные программы, которые выстраивались, подразумевали воспитание подростка 24 часа 7 дней в неделю. В итоге, наши подростки, с которыми мы занимались, стали кормилицами своих семей и покупали домой продукты питания, в это тяжелое, для всей страны время.

- Создавать все с нуля всегда тяжело. Кто Вам помогал и верил в этот проект?

- В 1994 году я искала партнеров по всей стране, что бы узнать, кто и как работает с подростками, у кого можно поучиться, кому передать знания.… Такие организации, действительно были и появлялись с каждым годом, но мы, сургутяне, все равно были одними из первых. Нашими партнерами, в итоге, оказалась Санкт-Петербургская молодежная биржа труда, с которой в дальнейшем мы плодотворно сотрудничали. И если Сургут – оазис благополучия и сама Администрация уделяла много внимания молодежи, то в Питере преобладала частная акционерная форма собственности. Со временем, конечно же, у нас появились молодежные трудовые отряды, так называемые МТО, с возможностью выезжать для работы за пределами города. Что касается создания проекта, то сыграли большую роль в моей жизни наставники, которыми я была окружена. На них всегда хотелось ровняться и не выглядеть на их фоне глупо. В том коллективе ты всегда себя подтягивал и на каждое совещание ты шел как на экзамен. С гордостью могу заметить, что мне посчастливилось творить и дерзать в команде Александра Леонидовича Сидорова.

- О какой возможности выезжать с трудовыми отрядами Вы говорили?

- Не у всех родителей была возможность разнообразить каникулы ребенку. И мы решили помочь в этом. Первое место, куда наши дети отправились – Ставропольский край, а уже потом появилась возможность отправиться в Тюменскую область, Санкт-Петербург. И все эти города выбраны неслучайно: Тюмень - недалеко, Питер - жемчужина России, с культурной программой и посещением театров, выставок, музеев. Кстати, когда отправляли молодежный отряд в Питер, сам Глава города пришел их провожать в 4 утра. Это ведь о чем-то говорит? Потом появилась возможность отправлять детей в Болгарию. Там все было просто шикарно: одну половину дня молодежь работала, а вторую отдыхала на море.

- Запомнилось что-то смешное?

- Да и интересных историй очень много.… Например, в 1993 году, когда мы только создались, были выборы. У нас было 5 подростковых клубов, а на них, избирательные участки. И мы решили попросить о возможности организовать на участках буфеты. Нам разрешили и выдвинули ряд задач, с которыми мы должны были справиться. Вроде все хорошо: и хотдоги есть, и попкорн, и другая продукция. Но сургутский мясокомбинат перестает работать. В итоге, договорились с омским мясокомбинатом, который продал нам сосиски, колбасы и прочие деликатесы. Но вопрос: как мы должны были эти полтонны провести в самолете? Мы переложили продукты в коробки, доставили до самолета. Но сами понимаете, груз неподъёмный, и в аэропорту это, естественно, заметили. Недолго думая, я узнаю, где останавливается экипаж самолета, и прошу их взять нас с полуторатонными коробками сосисок и колбас на борт. Ведь иначе выборы не состоятся! Договорились на том, что до самолета, по полю, мы должны были везти груз сами. Из-за нас очень долго задерживали рейс, люди возмущались, самолет долго не взлетал, коммерческий директор омского аэропорта был возмущен, но нам помог командир экипажа, за что ему огромное спасибо. В общем, встречались в моей жизни добрые и отзывчивые люди, готовые просто так, безвозмездно, сделать доброе дело. В итоге, в субботу утром, вся продукция была привезена в Сургут. А еще одну историю очень люблю и часто вспоминаю. Была экскурсия в храм Спаса на Крови, после которой я задала вопрос ребятам «Как вам?», и услышала: «Да, там вообще, все нормально, одного мужика завалили, потом там беседку поставили». А ничего, что этот мужик – царь Александр? (смеется) Ну, вот, хотя бы так они воспринимали историю страны… За 25 лет существования нашего учреждения, я знаю много случаев, когда судьбы детей кардинально менялась. Теперь кто – то стал родителем, кто-то знаменитым, а ведь начиналось все с обычного молодежного проекта. Я думаю, что та цель, которую мы ставили, а именно, научится работать и быть гражданином с большой буквы - выполнена.

- Как думаете, сейчас нужно заниматься воспитанием молодежи?

- У молодежи уходит умение любить свой город, близких, страну, даже первую игрушку, с которой они засыпали. Поколение стало жёстче и злее, ленивее. Наверное, потому что все стало доступно. Самое важное чувство в человеке – радость за другого, а мне кажется, что молодые люди стали завистливые. Люди теряют окружение. Думаю, что нужно продолжать воспитывать и акцентировать внимание на воспитании молодежи. Не смотря на то, что мы вышли из экономического кризиса, в жизни каждого человека важно становится независимым: начиная от первого заявления об принятии на работу, заканчивая первой зарплатой. В «Наше время» дети изучали Трудовой кодекс, понимали, что можно зарабатывать самим, а не только брать деньги у родителей. Не будем забывать про карманные расходы, которых просто может и не быть. Хотя инфляция в стране имеет достаточно маленький процент, но мы прекрасно понимаем, что с каждым днем жизнь дорожает, а зарплаты не растут. И поэтому научиться зарабатывать и уметь тратить деньги - всегда актуально. Мой сын ждал, когда ему исполниться 14 лет, чтобы пойти работать в «Наше время». А сеичас, когда я уже бабушка, хочу, чтобы мой внук поработал в бригадах по благоустройству города или, например, в мини-прачечной. Наши многие программы назывались мэровскими и это нормально, когда государство заинтересовано в развитии молодежи. Как показывает практика, во всех странах мира, эту тенденцию иногда забывают, но потом снова начинают возрождать, как какое-то ноу-хау. Вчера были Тимуровцы, сегодня волонтеры. Молодежная программа и «Наше время» должны развиваться. Если ребенок хочет стать директором ресторана, он должен отдавать себе отчет в том, что нужно пройти этапы чистки картошки, правильной жарки мяса, сервировки посуди. В общем, понять, что есть другая сторона. Подростки должны реалистично оценивать свои способности. И для этого есть в «Наше время»: швейный цех, мини-прачечная, клуб-кафе «Собеседник», молодежная биржа труда с бригадами по благоустройству и озеленению города, цех шелкографии и полиграфии, а еще свои способности можно проявить в Центре молодежного дизайна и в молодежном Медиацентре.

- Есть цех, который Вы любите больше всего?

- Не могу выделить никого. Все мои цеха – любимые. Все «Наше время» люблю в целом и одинаково. Про каждого есть что вспомнить и рассказать. Помню, как открывалось кафе «Собеседник». Итальянский шеф-повар, специально прибыл на открытие кафе. Машина с техникой шла с Италии. И тот водитель, который вез специальное оборудование, когда видел сопровождающих нас полицейских, в форме, говорил: «Мафия». (Смеется) Все были удивлены, почему приехал итальянский повар, а оказалось все просто: ему понравилось, что мы первые купили у него оборудование именно для труда подростков. При открытии у нас имелось все: обувь, форма и даже шторы из Италии. Единственное, что хочу заметить, любое хорошее дело требует подпитки профессиональной и финансовой. Например, цех шелкографии. Меня в тот период саму завораживало это дело. Сегодня, чтобы шелкографии снова привлекала, нужно поменять оборудование, которое стоит там с 1997 года. Чтобы производство было конкурентно способным, нужно учиться всем. А для того, чтобы с детьми работали профессионалы, мастера должны иметь гарантии зарплаты и стабильного рабочего места.

- Прошло так много время… Видите ли Вы изменения в учреждении?

- «Наше время» уже взрослый ребенок. Все доказано и показано, не одним годом и не одной пятилеткой. Хороший результат. Все-таки оно уже 25 лет существует. К худшему изменилось лишь отношение. Оно другое, обыденное. И сегодняшним моим коллегам приходиться доказывать, что такое «Наше время» и зачем оно нужно.

- В преддверье юбилея, что Вы хотели бы пожелать учреждению?

- Как всем своим детям, желаю долгих лет жизни не смотря ни на что! «Наше время» нужен большому количеству подростков Сургута. Ему я желаю здоровья, экономического и психического, оставаться таким же дерзким, неповторимым, нужным. Его любили и он может любить. Меня сеичас переполняет чувство гордости. Не зря прожила эти годы. И говорю спасибо всем, кто участвовал в его создании. Здорово, что у меня была возможность реализовать проект, который был нарисован на бумаге и сеичас уже 25 лет функционирует. Этот промежуток времени считаю очень счастливым. Когда собирается наш первый состав, мы смеемся над тем, что нам пора писать мемуары…