Ольга Глушкова: «СурГПУ дал мне умение системно и грамотно мыслить»

Выпускнице СурГПУ Оле Глушковой 31 год, она дочь первого проректора СурГПУ Игоря Глушкова, но почему-то не учитель, а шеф-повар и управляющая кафе «Кунжут» в Сургуте. Интересно, почему? Мы встретились с Олей в стенах нашего Университета, чтобы поговорить о том, как учительница истории стала поваром, и что человеку даёт педагогическое образование.

- Оля, в каком году вы закончили СурГПУ?

- В 2008 году по специальности «История». По образованию я учитель истории.

- Но в школе ни дня не работали?

- В 2012 году я переехала в Москву и начала искать работу по специальности. Но, не смотря на мои глубокие знания в профессии, мне везде отказывали из-за вызывающего внешнего вида.

- А что в нём такого вызывающего? Вот сейчас у вас короткая стрижка, одеты, я бы сказала, скромно. Вы раньше выглядели как панк?

- Нет, но и этой стрижки, видимо, было достаточно, чтобы мой вид считался не соответствующим стандартному образу учителя истории.

- А чего вы в Москву подались, в Сургуте не устроились?

- Там зарплаты выше, в те годы учитель в столичной школе получал 40-45 тысяч рублей. И я люблю Москву – это мой город по духу. Но поначалу любовь не была взаимной – я обошла пять школ и везде получила отказ.

- Но домой не вернулись?

- Всё решил случай. После похода в очередную школу мы с подругой пошли гулять в парк Горького. Там давали публичную лекцию о еде. Я всегда любила готовить, после университета работала в Сургутской «Галерее суши» и мне было интересно послушать. Выступал молодой шеф (шеф-повар – прим. авт) с рассказом о кулинарной школе при ресторане «Рагу». Школа создавалась по образу всемирно известной Ле Кордон Блю, и обучение там стоило 70 тысяч за 3 месяца.

Я, разумеется, ни о чём таком не думала, и, хотя и мечтала переквалифицироваться из учителя в кулинары, планировала закончить курсы попроще – тысяч за 10-15. Но мама мне сказала золотые слова: «Когда в себя вкладываешь, это не траты, а инвестиции. Не жалей деньги, иди учись!» И я пошла.

- То есть, жить вам не на что, но учитесь в дорогой школе?

- Зато еда была. В школе кулинарии мы готовили 3 раза в неделю – 3 раза в неделю у меня заполнялся холодильник. А это уже плюс.

- Что вы сдавали на выпускном экзамене?

- Я готовила бараний тиан – седло барашка, обжаренное на сливочном масле, запечённое в духовке с рататуем.





- Звучит вкусно.

- Я за него первое место получила.

- Хорошо. А легко ли найти в Москве работу начинающему повару?

- Спустя неделю после регистрации на сайте по поиску работы я увидела, что есть вакансия повара гриля в том же самом ресторане «Рагу», в школе которого я училась. Хотя сначала меня брать туда не хотели.

- Из-за внешнего вида?

- Нет, потому что я девочка. А им хотелось на эту работу мальчика. Но я предложила зав производством взять меня, потому что я круче мальчиков. И он решил, почему нет? Так что я вышла, обучилась, внедрилась и скоро уже была бригадиром горячего цеха, а затем и су-шефом (соответствует заместителю директора – прим. авт.) ресторана.

Этого ресторана больше нет, а он был очень крутой, с понятной, доступной кухней, но с авторскими блюдами. Шефов было фактически двое – Зимин придумывал блюда, а Шалев их делал.

Там я проработала два года, далее трудилась в ресторане «Дом 12». Потом вернулась в Сургут и работала в «Галерее суши» с выездом на практику в Чехию.

- А как вы открыли собственное кафе?

- У нас в Сургуте было такое кафе «Веган» на ул. Северной. Как-то зашли туда попить кофе, место понравилось – уютное. И я сняла у них зал, чтобы отпраздновать свой 29 год рождения. Мы с братом, его зовут Евгений, устроили так, чтобы гости сами себе готовили. Мы запаслись продуктами, полуфабрикатами, а люди уже сами жарили крылышки и шашлычки, запекали картошку, крошили салатики. Такой экспериментальный интерактивный ДР. И я говорю брату: «Крутое место, давай откроем здесь кафе?»

Долго вели переговоры с хозяевами, в итоге купили 4 стены, сделали ремонт, и в июне 2015 года открылись. Затем переехали на Бажова, 4/2. Присмотрели здание с панорамными окнами, открыли новый «Кунжут» и уже два месяца работаем.

- Чем ваше кафе отличается от других? В чём его фишка?

- Это маленькое семейное кафе с авторской кухней. Мы берём общедоступные продукты и готовим что-то особенное. Например, с 22 по 28 января у нас проходил фестиваль равиоли, можно было посмотреть, как мы готовим, и попробовать: гигантские равиоли с креветкой, имбирём и кинзой, с кокосовым молоком; зелёные равиоли с гребешком и цукини; красные равиоли с тунцом, пармской ветчиной и зеленью; равиоли с зелёным горошком и мятой; чёрные равиоли с мясом краба; равиоли с бычьими хвостами и карамелизированным луком; лимонные равиоли с рикотой в лимончелло.





- Готовите всякую экзотику, а что сами любите?

- Самую обычную еду: оливье, борщ, жареную картошку и рассольник с перловкой.

- А с СурГПУ вы продолжаете сотрудничество?

- Конечно. На социально-гуманитарном факультете есть специальность «Социально-культурный сервис и туризм», в её рамках я читаю несколько предметов, в том числе технологию общественного питания, управление рестораном, даю спецкурс «Народные кухни». А у себя в кафе преподаю в детской кулинарной школе, так что не зря я закончила педагогический.

- А кто из преподавателей СурГПУ оказал на вас наибольше влияние?

- Конечно, мои родители. Папа – Игорь Геннадьевич Глушков, первый проректор СурГПУ, преподаватель истории Рима и Греции, и мама - Тамара Николаевна Глушкова, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и учитель истории, сейчас на пенсии.

- Какой эпизод из обучения вам запомнился больше всего?

- Экзамен по истории Рима и Греции, зимняя сессия, 1 курс. Сели с родителями завтракать. Папа говорит: «Ты готова? Давай расскажу один билет, чтобы ты поняла логику ответа». И рассказал о причинах и следствиях одной древней войны. Я послушала. Поехала в университет и на экзамене вытянула тот самый билет, который мне папа рассказывал. А экзамен принимает тоже папа… И далее у нас состоялся такой диалог. Папа на меня посмотрел и говорит: «Перетягивай» - «Почему?» - «Я тебе его утром рассказал» - «Ну и что? Не мои проблемы!» - «Перетягивай». – Пришлось тянуть другой билет. Отвечала я долго и нудно и в итоге завалилась. За этот ответ у меня четвёрка. Одна из трёх четвёрок в дипломе – остальные пятёрки.

- Что вам дал педагогический университет?

- В целом системный подход к жизни. Умение видеть различия между целями и задачами, анализировать причины и следствия. Я бы сказала – умение системно и грамотно мыслить. Но о работе в школе я думаю: слава богу, что меня не взяли! Я абсолютно не жалею. У меня были высококлассные преподаватели с личностно-ориентированным подходом. И я взяла у них всё, что мне нужно было взять. И теперь я рада строить свою жизнь так, как мне нравится.

- Оля, какие у вас планы на 2018 год?

- Когда я шла учиться на повара, то мечтала о своём ресторане. Всё сбылось, но мне хочется другого - очень маленький ресторан, на два-три стола, где я буду готовить с ножа. У нас в «Кунжуте» всё свежее, но не всё из под ножа. А я хочу выходить в зал, к своим друзьям, и готовить для них у них на глазах.

--

Рецепт от Оли Глушковой

Брускета с лососем

Состав: лосось, оливковое масло, соль, сахар, кинза.

Как готовить:

Мелко нарезать лосось, добавить соль, сахар, мелко нарезанную кинзу, выложить на поджаренный в духовке хлеб чиабатта. Всё. Приятного аппетита!