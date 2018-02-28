Спорт для Миши – жизнь, которая складывается из ежедневных тренировок

Стал известен список российских паралимпийцев, которые поедут в Пхенчхан под нейтральным флагом. В их число вошел сноубордист Михаил Слинкин из Югры.

По этому поводу высказался эксперт по паралимпийскому спорту, бывший директор "Центра адаптивного спорта Югры", ныне - сенатор Совета Федерации от нашего региона Эдуард Исаков.

- Эдуард Владимирович, расскажите, как Михаил Слинкин пришел в спорт, а затем смог добиться таких успехов?

В 2009 году ко мне обратилась тренер по лыжным гонкам Анастасия Уракбаева из Октябрьского района с просьбой включить в список участников окружных соревнований ее воспитанника. Этим спортсменом был Миша Слинкин, которому на тот момент было 14 лет. В первый же год юниор проявил себя лидером, поэтому я включил его в состав сборной команды Югры для участия в чемпионате и первенстве России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в апреле 2010 года в Ханты-Мансийске. По итогам этих стартов спортсмен завоевал «бронзу» и был трудоустроен в Центр адаптивного спорта Югры.

На заре своей карьеры Миша занимался не только лыжными гонками. Он становился победителем первенства мира по легкой атлетике в Объединенных Арабских Эмиратах. Со временем стало очевидным, что в беговых дисциплинах спортсмен сможет достичь более высоких результатов. Поэтому в 2015 году он переводится из лыжных гонок в легкую атлетику. Практически сразу Михаил выполнил норматив мастера спорта, прошел отбор в сборную команду России.

В легкоатлетических стартах наш спортсмен выступал в классе Т-46, в котором соревнуются атлеты с поражением верхних конечностей. Еще ребенком Миша перенес операцию на сердце. Все прошло отлично, однако катетер спровоцировал тромбоз вены, и врачам пришлось ампутировать левую руку. Чтобы у спортсмена симметрично развивались мышцы грудной клетки и верхнего плечевого пояса, Центр адаптивного спорта приобрел для него индивидуальный специализированный спортивный протез, благодаря которому он может выполнять даже такие сложные упражнения как жим штанги, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

- Из легкоатлетов в сноубордисты. Как произошел переход?

По решению Международного паралимпийского комитета в программу соревнований были внесены изменения. Спортивный класс Т-46 объединили с классом Т-47, в котором представлены атлеты с более «легкими» поражениями. В новых условиях Михаил оказался неконкурентным. Его спортивная карьера могла завершиться в любой момент. Чтобы этого не произошло, спортсмену предложили заняться сноуборд-кроссом.

Благодаря своей хорошей физической подготовке начинающий сноубордист в кратчайшие сроки добился успеха. Всего за полгода он подготовился к Чемпионату России, который состоялся в феврале 2017 года в Южно-Сахалинске, и занял 1 место. Далее югорчанин выступил в квалификационных соревнованиях в Нидерландах и Финляндии, где набрал необходимое количество рейтинговых очков для отбора в национальную сборную команду для участия в Паралимпиаде.

Планируется, что в Пхёнчхане Миша будет выступать в сноуборд-кроссе и банкед-слаломе. Кстати, в Корее наш спортсмен встретит свой день рождения. 17 марта Михаилу Слинкину исполнится 23 года.

- Чтобы выйти на олимпийских уровень, необходимо обладать твердым характером и большой целеустремленностью. Все это в полной мере присутствует в Михаиле?

Регулярные тренировки сделали его организованным и трудолюбивым. При этом Миша еще и очень активен, регулярно выступает с инициативами по развитию адаптивного спорта. Мне нравится, что он всегда имеет свою точку зрения и может аргументированно ее отстоять. Именно поэтому я предложил ему стать моим помощником на общественных началах по Югре. Позже Михаил представил проект «Free training», который мы решили реализовать в Ханты-Мансийске. Его идея заключается в том, что все желающие могут приходить на спортивную площадку под открытым небом, чтобы позаниматься вместе. Проект стал очень популярен в городе. Я сам несколько раз участвовал в тренировках. На занятия приходят профессионалы и любители, люди разных возрастов, иногда даже целыми семьями. Миша активно реализует инклюзивный подход в спорте, когда вместе занимаются здоровые и люди с инвалидностью. Это объединяет наше общество, делает его дружнее, сильнее.

- Вопреки многим голосам, которые призывали к бойкоту Олимпиады, Вы всегда выступали за участие российских атлетов в Играх и особенно паралимпийцев. Почему?

Я считаю, что к паралимпийскому спорту должен быть особый подход. Ведь для людей с инвалидностью спорт является возможностью самореализации и социальной адаптации. Михаил Слинкин родом из Шеркалы Октябрьского района. В 16 лет он уже приносил домой зарплату. К 23 годам он уже объехал многие города России, побывал в нескольких странах Европы. Профессионально занимаясь спортом, он одновременно учился в Югорском колледже-интернате олимпийского резерва и получил диплом тренера-преподавателя. По окончанию учебы Центр адаптивного спорта Югры помог ему в решении жилищного вопроса, выделив однокомнатную квартиру.

Спорт для Миши – жизнь, которая складывается из ежедневных тренировок, учебно-тренировочных сборов и соревнований. Даже со своей супругой Анной он познакомился на Открытой Спартакиаде Югры среди людей с инвалидностью. Девушка работала в составе волонтерского клуба «Респект». В 2016 году молодые люди официально оформили отношения, а совсем недавно стали родителями. 23 февраля у Миши родился сын. Впервые взять на ручки своего первенца спортсмен сможет только в конце марта. Ведь сейчас он находится в Южно-Сахалинске, где принимает участие в чемпионате России по горнолыжному спорту. Прямо с острова наша сборная команда направится в Пхенчхан.

Главные старты четырехлетия – это мечта любого паралимпийца. По-видимому, чиновники из Международного паралимпийского комитета позабыли о простой человечности. Ведь своим негуманным решением они ставят под удар судьбы людей. Я хочу сказать Владимиру Михайловичу и Любови Николаевне Слинкиным, родителям спортсмена, которые проживают в Шеркалах, что они воспитали замечательного сына. Пусть под флагом международной организации, но наши спортсмены будут представлять в Корее интересы своей страны, отстаивать права всех паралимпийцев России. Кроме этого, хочу, чтобы предстоящие Паралимпийские игры активно транслировали СМИ всех уровней. Нам, зрителям, важно знать своих героев в лицо и поименно. А родителям деток с инвалидностью видеть, что для занятий спортом нет никаких преград.

Буду очень переживать за всех спортсменов, особенно за своего земляка Михаила. Выступать на соревнованиях такого уровня - его мечта уже много лет. И он доказал всем нам, что ежедневным и кропотливым трудом можно достичь высоких результатов и получить заветную путевку в Корею. С нетерпением будем ждать всем округом почетной паралимпийской медали.