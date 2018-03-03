Евгения Тюменцева: «Лишь проиграв, я поняла, насколько я люблю бокс»

Победительница первенства свердловской области по тайскому боксу. Серебряный призёр Омской области по тайскому боксу. Победительница чемпионата и первенства города Сургута по кикбоксингу в разделе К-1. Бронзовый призёр Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу – Евгения Тюменцева - поделилась с нами всеми сложностями своего пути в спортивных начинаниях.

- Евгения, как получилось, что ты, будучи девушкой, стала заниматься единоборствами? Что тебя толкнуло к этому решению?

- Я до этого занималась танцами семь лет, каждый день танцевала, потом я попала в больницу, были небольшие проблемы с легкими, и мне посоветовали продолжить заниматься спортом. И так как я полгода уже не занималась танцами, решила не возвращаться, а податься целиком и полностью в такой жесткий спорт. И как-то в интернете совершенно случайно вышла на страницу девочки, которая тренирует, решила попробовать, и поняла, что это мое.

- А как ты это поняла?

- Я поняла это после третьих соревнований, меня просто тянуло на тренировки, я не могла думать не о чем другом.

- Кто для тебя стал наставником, учителем, были ли у тебя кумиры?

- Нет, кумиров нет, а учителем у меня была девушка, чемпионка мира по тайскому боксу Екатерина Бежан. Потом меня позвал к себе в группу ее тренер Мамонтов Вячеслав Валерьевич, и теперь я занимаюсь у него.

- Спортивная карьера для тебя - это дело всей жизни, или ты хочешь профессионально заниматься чем то другим?

- Нет, я собираюсь продолжать заниматься этим до конца.

- Как часто ты тренируешься? Успеваешь совмещать учебу со спортом?

- С учебой вообще не получается совмещать, так как тренируюсь каждый день, и выходные не исключение, а летом так вообще по два раза в день.

- Так ты забила на учебу?

- Нет, если у меня где-то были пропуски или я не сделала какую-то работу, прихожу и пересдаю. Вот по вечерам до 21 сижу в школе информатику делаю, так как двойки ставят за отсутствие работ.

- А вдруг у тебя будет травма, не совместимая со спортом – что делать будешь?

- Я продолжу тренироваться для себя, для здоровья, и в будущем буду тренировать детей.

- И как родители отреагировали на то, чем ты стала заниматься?

- Родители за мое увлечение, они хорошо общаются с тренером. То, что меня почти нет дома, мама уже привыкла, она знает, что я занимаюсь своим любимым делом и одобряет это все.

- Как изменялось к тебе отношение спортивной команды по мере твоих успехов?

- У нас в команде нет такого, что отношения меняются по мере успехов. Если я проигрываю, они всегда поддержат и укажут на мои ошибки, если выиграю, будут рады за меня, как и я за них радуюсь, когда побеждают они. Мы дружная команда, даже я бы сказала уже семья.

- Было ли у тебя желание в определенный момент тренировок или соревнований, в который ты хотела все бросить и уйти из спорта?

- Да, у меня было такое. Первые свои бои я выигрывала, а потом поехала в Омск, и меня поставили с сильной соперницей, она была победительницей первенства мира. После боя с ней я получила сотрясение головного мозга, и в тот момент, когда я лежала дома и не выходила никуда, я задумалась, надо ли мне это, а потом просто потянуло в зал, и через дня два я пошла снова тренироваться.

- Какие у тебя были ощущения после первой победы?

- А я вообще ничего не понимала, бой закончился досрочно, так как я случайно куда-то ударила сопернице, и бой остановили. Я вообще ничего не понимала, стояла в углу и думала, что произошло. В итоге я до сих пор не помню, как победила, как и во второй бой.

- И что ты думаешь делать дальше?

- Я думаю после 9 класс поступить в ТюмГУ, на Юриспруденцию, и совместно заниматься боксом. Потому что хочу заниматься тем, что мне по душе, что мне очень нравится. После 3 лет обучения в колледже, я планирую 5 лет проучиться в университете, и все эти 8 лет я планирую заниматься спортом профессионально.

- В каких ближайших соревнованиях планируешь участвовать?

- Мы поедем на «Чемпионат и Первенство России по Тайскому боксу» с 20 по 26 марта, и если займешь первое место, то поедешь на соревнования в Тайланд, куда я очень хочу попасть.

- Что тебе дало твое спортивное увлечение? Ты бы посоветовала своим сверстницам заниматься тем же?

- Спорт дал мне душевное удовлетворение, да и здоровье поправилось. Но я даже не знаю, как такое советовать. Во-первых, это не всем подойдет, так как бокс – это жестокость, во-вторых, нужен определенный характер, я бы даже сказала жестокий, то есть нежность вообще ни как сюда не клеится. Ну и в-третьих, нужна огромная сила духа, для того чтобы научиться преодолевать какие-то сложности происходящие во время тренировок или боев.

Мини-досье

Родилась: в Сургуте

Возраст: 15 лет

Обучается: в школе №20

Тренируется в Клубе Единоборств «Югра»

Занимается Тайским боксом с февраля 2017 года

Награды: золотая медаль за победу в первом бою в Первенстве Свердловской области

Самое статусное соревнование: Первенство и чемпионат Свердловской области

Достижения: Победительница первенства свердловской области по тайскому боксу. Серебряный призёр Омской области по тайскому боксу. Победительница чемпионата и первенства города Сургута по кикбоксингу в разделе К-1. Бронзовый призёр Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу.