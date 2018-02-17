Академик Лазарев: «Педагогам нужно учиться учить думать детей»

На IX научно-практической конференции «Глушковские чтения», посвящённой памяти первого проректора Игоря Глушкова, которая прошла в СурГПУ 9-10 февраля, обсуждали новые шаги по применению в университете инновационной технологии деятельностного обучения. Открыл дискуссию действительный член Российской академии образования Валерий ЛАЗАРЕВ. Он раскритиковал российскую систему образования, указав, возможно, на главную проблему, которая заключается в том, что дети не умеют учиться, потому что учителя не умеют их этому научить. Как это изменить, обсуждали в СурГПУ.

Мы осуществляем прорыв

Стоит заметить, что эта тема для Сургутского педагогического не новая. Университет несколько лет был экспериментальной площадкой Российской академии образования по формированию личностно-ориентированной образовательной среды. В 2017 году СурГПУ выступил соисполнителем российского проекта по модернизации педагогического образования совместно с рядом педагогических вузов России. СурГПУ участвует в апробации новых вузовских моделей внедрения деятельностно-компетентностного подхода к подготовке специалистов. По сути, в СурГПУ строят новую вузовскую образовательную систему. Вот, как описала происходящее в своём приветственном слове участникам конференции доктор педагогических наук, профессор, ректор СурГПУ Надежда Коноплина.

- Наш вуз, как и все остальные вузы, реализует государственные образовательные стандарты. С одной стороны, в них чётко обозначены компетенции, которые мы должны формировать у студентов, с другой, абсолютно не сказано, как мы это должны делать. И вот, поставив перед собой поистине инновационные задачи, мы не можем идти традиционным путём: усилить, улучшить, усовершенствовать. Обновляя педагогическую действительность, мы выбрали свой путь. По сути дела, мы выстраиваем новую образовательную систему университета. И наши практические построения надёжны, поскольку имеют прочный теоретический фундамент. Основополагающие методологические ориентиры нам задаёт Валерий Семёнович Лазарев – доктор психологических наук, профессор, академик, автор теории развивающихся образовательных систем, дважды лауреат премии Правительства РФ. Он обучает нас тому, как надо формировать искомые компетенции. В конечном итоге мы придём не к рекламному улучшению обучения студентов, а к действительному улучшению качества образования. По сути, мы с вами осуществляем прорыв к новому качеству подготовки специалистов.

Слово академику ВалериюЛазареву

Система образования в стране - неудовлетворительная

- Сегодня общепризнанно, что главным фактором конкурентоспособности страны является человеческий капитал, - началсвоё выступление академик. - Главной сферой производства этого капитала является образование, сфера не образовательных услуг, а производства человека. Я очень рад, что сейчас подали в Государственную Думу изменения в Закон об образовании, чтобы оттуда убрали формулировку «Образование – сфера услуг». Однако сегодняшнее состояние системы образования не удовлетворяет ни общество, ни государство. Хотя последние двадцать лет в этой системе проводились многочисленные реформы, они не дали сколько-нибудь значимых результатов. Еще в 2001 году, выступая на заседании Государственного Совета РФ, президент Путин констатировал, что людей с высшим образованием у нас много, а настоящих специалистов катастрофически не хватает. С тех пор мало что изменилось. Пожалуй, профессионалов стало еще меньше. Мы ищем хорошего врача для себя и своих близких, хорошего учителя для ребёнка, и найти их непросто. Когда мы покупаем бытовую технику, то знаем, что её произвели не наши инженеры. По всем оценкам качество управления в нашей стране оставляет желать лучшего. Всё это и многое другое – свидетельство реального качества нашего образования. Что нам следует делать, чтобы готовить профессионалов, готовых отвечать на вызовы времени?

Будущее наших детей зависит от того, как мы их сегодня обучаем

- Вызовы времени всё время меняются: 25 лет назад и сейчас – это совершенно разные миры. И так будет продолжаться, мир изменяется и изменяется стремительно. На мой взгляд, мы вошли в ту эпоху, когда, хотим мы того или нет, нам придётся менять представление о том, каким должно быть образование. И какими должны быть его результаты. При этом мы должны ориентироваться не на сегодняшний день, а хотя бы на среднесрочную перспективу – мы не должны лишать будущего наших детей!

Когда человек болен, он может об этом не знать. Или знать, но откладывать лечение на потом. Чем дольше он будет это делать, тем серьёзнее будут последствия. В социальной сфере то же самое: мы уже не можем откладывать «на потом» изменения в экономике, медицине, науке и образовании.

Чтобы лечить болезнь, нужно поставить диагноз. Ответить на вопрос, почему наше профессиональное образование такое. Здесь могут быть разные варианты ответов. Я предложу вам своё понимание причин неудовлетворительного качества нашего образования.

Современное образование не формирует мышление

- По моему мнению, главный ограничитель качественного образования – это образовательные технологии. Нам нужно преодолеть ограничения лекционно-семинарской формы профессиональной подготовки. Изменение технологий профессионального образования должно стать главным направлением его модернизации. Вопрос: чего не обеспечивает лекционно-семинарская форма образования даже с учётом добавок к ней активных форм обучения? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно ответить на другой – что значит хороший профессионал? Это не просто человек, много знающий в соответствующей области, это человек, способный эффективно решать задачи этой деятельности. Для этого одних знаний недостаточно. Нужно развитое профессиональное мышление. С передачей знаний наше высшее образование еще худо-бедно справляется, а вот с формированием мышления – нет. Фактически такая задача даже не ставится. На бумаге её могут декларировать, но реально решают лишь в немногих технических вузах, работающих на оборонку.

Лекционно-семинарская форма обучения в принципе не способна развивать профессиональное мышление студентов. Вот это её главное ограничение.

Давайте разберёмся, от чего зависит способность человека решать мыслительные задачи и на что он может влиять, стремясь улучшить эту способность.

Во-первых, если мы хотим сформировать у студента какое-то мыслительное действие, то должны его включать в выполнение этого действия. Во-вторых, исходной формой выполнения этого действия должна быть форма внешняя, а не словесная.

Дискуссия – это питательный бульон для мысли

- При проведении занятия нужно найти такую проблемную ситуацию, при решении которой требуется выполнить соответствующие мыслительные действия.

Студенты делятся на группы по 4-7 человек, перед ними ставится задача разработать способ разрешения практической ситуации. Деление на группы имеет важнейшее значение. Оно создаёт возможность для дискуссии. А дискуссия – это бульон, в котором происходит зарождение и укрепление самостоятельной мысли.

Деление на группы позволяет сформировать межгрупповые оценки и тем самым способствовать формированию самооценки. Дальнейшее разворачивание процесса будет зависеть от того, сформирована ли у учащихся установка на рефлексию или нет. Наличие рефлексии означает, что мы будем иметь дело с качественно иным типом мышления.

Разве маленькие дети не умеют думать?

- Я тут набрал в поисковике словосочетание «деятельностный подход», - продолжил профессор Лазарев, - получилось 44 млн результатов. Недавно заметил, что детские психологи всерьёз обсуждают компетенции младенцев (смех в зале – прим. авт). Как и в случае с компетенциями, деятельностный подход трактуется очень разнообразно, но обычно без должного понимания сути дела. Часто трактовка такая: если в процессе обучения что-то учащиеся делают сами, значит, реализуется деятельностный подход. Фактически же пишут о действиях, которые существуют не одно столетие, а говорят о деятельностном подходе.





Еще в 1960-х советскими педагогами был сделан вывод: в лучших школах у лучших учителей нет развивающей мышление учебной деятельности, значит, не может быть и развития. Нет её и сегодня! Прошло 50 лет, а развивающей мышление учебной деятельности в школах нет. Хотя уже есть стандарт, требующий, чтобы учащихся учили учиться. Но до вузов это еще не дошло. О том, что в российской системе образования реализуется деятельностный подход, можно будет говорить только тогда, когда целью станет формирование субъекта конкретной деятельности, способного эту деятельность реализовать. Я полагаю, что формировать профессиональное мышление можно только через проектную деятельность, это значит, что студентов нужно учить анализировать, оценивать и проектировать свою профессиональную деятельность.

«Человек создан для того, чтобы мыслить, а потом воплощать уже придуманное в жизнь. Отнимите у человека руки – он останется человеком, отнимите у человека ноги – он останется человеком, но если человек потеряет разум – это не человек, он будет думать только о наживном. Человек не полностью осознаёт свою роль в природе. Он продолжает вести войны и сейчас. Но скоро он станет действительно разумным человеком, человеком с большой буквы» (написал третьеклассник).





- Это высказывание ученика третьего класса, которого готовят по системе развивающего обучения, - подчеркнул Валерий Лазарев. - Когда я прихожу в школы Сургута, Москвы и других городов, то учителя мне говорят, что дети в третьем классе думать не умеют. Я отвечаю: «Да, конечно, они не умеют, потому что вы их не учите думать. А чтобы научить думать, надо уметь учить думать. А вы не умеете. Поэтому вам нужно учиться учить думать».

Вот задача, и она не решена. Но третьеклассники могут думать не хуже, чем десятиклассники. Так что нужно развивать мышление в школе, но раз там не развивают, нужно делать это в вузе.

Давайте уточним

- Валерий Семёнович, простыми словами, что такое деятельностный подход?

- В образовании реализуется деятельностный подход тогда, когда ребенок становится не обучаемым, а обучающимся – обучающим себя. Когда он становится субъектом собственного образования. Когда у него формируется ценность собственного развития, и он учится учиться. Это и есть деятельностный подход в образовании. Вообще человек может развиваться только через деятельность. Чтобы научиться что-то делать – нужно это делать. Нужно развивать мышление! Чтобы дети думали! А школа сегодня требует, чтобы дети сидели, сложив ручки, и ели глазами учителя. Одна из директрис говорит, я своих сотрудников учу так: если на уроке тихо, значит, вы плохо учите.

- Потому что дети спят?

- Нет, не спят, но они не дискутируют. Чтобы мышление развивалось, нужна дискуссия. Нет дискуссии – не будет развития мышления. В дошкольном образовании ребёнок свободен и активен, а здесь он, в основном, только сидит и слушает.

- С другой стороны, а разве не родители должны учить своего ребёнка думать?

- А что, родители – профессиональные педагоги? Да что вы! Они что, умеют это делать? Они будут помогать развитию детей, но это не значит, что они смогут развить им мышление. Людей с развитым мышлением в стране очень мало. А прекращает развиваться оно к 12-13-ти годам. Дальше оно только в объёме увеличивается, так что если мы хотим развивать сознание своих детей, нам нужно создавать новую образовательную систему, чем мы и занимаемся в СурГПУ.

- Всё же огорчает ваше заявление, что мы 50 лет не можем внедрить деятельностный подход. А что мешает?

- Первая проблема заключается в том, что сам деятельностный подход недостаточно хорошо разработан. Создать хорошую образовательную систему не легче, чем разработать космический корабль. Думаю, что даже сложнее. Денег на это нужно не меньше, а, думаю, что даже больше. Но никаких денег на это в нашей стране не тратят. Государство всё время заявляло о том, что оно считает образование и медицину приоритетными направлениями развития общества, и тут недавно выходит премьер Дмитрий Медведев и говорит: «Нам нужно радикально пересмотреть отношение к медицине и образованию».

А что раньше-то? Оно было приоритетным, а теперь что – сверхприоритетным, что ли, станет? То есть, денег опять не будет?

По сути дела, сегодня разговор о деятельностном подходе держится на нескольких энтузиастах, которых можно перечислить по пальцам одной руки. Мы уйдём - ничего не останется. На Западе будет – а у нас нет. И к нам потом придёт с Запада. У нас это направление чахнет: сужается количество школ, которые этим занимаются.

- В рамках вуза тоже есть какие-то сложности?

- Для того, чтобы люди разработали систему, они должны знать, что это такое. Это первое. Профессорско-преподавательский состав вузов – это замечательные люди, профессионалы в своём деле, но в каком? Каждый в своей области: химии, физике, литературе и т.д. Они очень мало знают про педагогику и психологию. Педагогику можно даже не изучать – это набор клише и общих рассуждений. Когда люди берут в руки учебник по педагогике, он сам их отторгает. Это невозможно читать. Люди, которые разрабатывают систему деятельностного подхода, должны осваивать другую сферу – психологию и технологию педагогической деятельности. Этим я и занимаюсь. Этим мы с вами и занимаемся в Сургутском педагогическом университете. Второе условие – для того, чтобы продвинуть эту систему, должны быть разработаны технологии, чтобы преподавателям было проще. Но сейчас нет технологии профессионального образования, построенной на деятельностном принципе. Мы с вами только сейчас это делаем. Медленно, постепенно, но мы двигаемся вперёд.

Поговорили, что дальше?

В «Глушковских чтениях» приняло участие более 160 учёных и педагогов, обсудивших нюансы формирования компетенций по деятельностному принципу. Напомним, что СурГПУ – единственный профильный вуз региона. Где, как не здесь, пробовать новые методы? Администрация и педагоги к этому готовы. По итогам конференции учёные подготовят методическое издание, а также актуализируют условия для применения технологии деятельностного обучения в практике преподавания учебных дисциплин.

Наша справка

Фандорин из академии

В.С. Лазарев известный учёный, внесший значительный вклад в решение проблем психологии управления, управления развитием образовательных систем и развивающего образования. Первым из отечественных учёных исследовал психологические механизмы стратегического мышления руководителей и создал теорию стратегического мышления. Награждён Премией Правительства РФ в области образования (дважды) и Орденом Почёта. Доктор психологических наук, профессор; действительный член РАО. Все свои выводы, как Эраст Фандорин, «совершенный человек» Бориса Акунина, делит по пунктам на «это первое», «это второе». Очень принципиален. Пользуется безусловным авторитетом и уважением среди коллег в академии и среди учёных СурГПУ.