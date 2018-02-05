Михаил Яцик: «Если заказываете товары в интернете, изучите данные о продавце»

Казалось бы, из интернета, с экранов телевизоров, со страниц газет покупателей только и учат быть бдительными, отстаивать свои права. Но, увы, все равно многим сургутянам нужна поддержка специалистов в спорах с продавцами. Получить ее можно в городском отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей. Его руководитель Михаил Яцик рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС на что жаловались ему весь прошлый год.

- На что жаловались сургутские потребители в прошлом году?

- Неизменно лидирующую позицию занимают обращения в сфере розничной торговли. Это покупка некачественных сотовых телефонов, бытовой техники. За год более тысячи обращений. Часть вопросов удается решить, предоставив устную консультацию. У каждого товара есть свои сроки возврата. Это надо помнить, и лучше изучить вопрос перед покупкой того же сотового телефона.

- А сфера услуг? За прошлый год улучшилось их качество?

- Химчистки, салоны красоты – это все сфера бытовых услуг. Количество обращений граждан по услугам в 2017 году увеличилось на 5,6 процента в основном за счет обращений, как: изготовление и ремонт мебели, бытовой техники, автотранспорта, услуги химчисток, салонов красоты, ателье. Обращения в основном касались неудовлетворительного качества услуг, работ, нарушения сроков их выполнения, предоставления потребителям недостоверной информации. Также поступали обращения на услуги общественного питания – 12 обращений.

- Это 12 жалоб на однону точку питания или разные?

- Нет, это больше спорные моменты по оплате. Например, бронируют столик, вносят предоплату, а потом пытаются ее вернуть. Илизаказали ресторан, договорились об одной сумме, а потом заведение добавило к стоимости 10 процентов за обслуживание – что делать?

- И что же делать?

- Разбираться была ли полностью предоставлена вся информация по обещанной услуге. Предоставление неполной (недостоверной) информации (статья 8-10, 12 Закона о защите прав потребителей) дает право потребителю на возврат денежных средств. А если потребитель решил отказаться от заказанного банкета, то в этом случае исполнитель вправе удержать из предоплаты понесенные затраты, соответственно подтвердив их расходными документами.

- Но бывают такие спорные ситуации, когда кажется, что виноватых не найти. Например, заболел парикмахер, не сделал причёску – сорвал свадьбу. Или сам потребитель: заболел, не посещал секцию, и не хочет платить. Как разрешаются такие конфликты?

- В таких случаях нужно, прежде всего, заключать договор и знать его содержание. Да, может быть, вы оплатили секцию, заболели или прогуливали, а потом отказываетесь вносить ежемесячную плату, но в договоре написано, что поставщик услуги готов оказать ее в другие даты. Все зависит от договора. Подписывая его, вы можете вносить свои пункты, например, относительно того же возможного больничного.

- Удается договориться «припугнув» продавцов претензией, подготовленной с участием администрации?

- 72 процента конфликтов сургутских потребителей и предприниматели разрешаются до суда. В прошлом году удалось возместить сургутянам, потребившим некачественные товары и услуги на сумму 198 млн 400 тысяч рублей в досудебном порядке благодаря нашему вмешательству. Ведь в некоторых случаях для разрешения спорных ситуаций, потребителю было достаточно предъявления продавцу письменной претензии.

- А если продавец упирается до последнего, сургутяне готовы идти в суд?

По сравнению с 2016 годом количество исков сократилось. Всего в 2017 году специалистами нашего отдела было составлено 77 исковых заявлений от имени потребителей на общую сумму (без учета штрафа) 6,2 млн руб. Больше трети заявлений были вызваны нарушением права потребителя на получение товара надлежащего качества – 28 исков. Поводом стали нарушения сроков поставки товара, оказания услуг, работ, ненадлежащее качество их выполнения, также нарушения права потребителя на получение достоверной информации, права на обмен либо возврат качественного товара, нарушение права потребителя на односторонний отказ от исполнения договора услуги. По 27 искам приняты решения в пользу потребителей на общую сумму 2,3 млн. рублей, заключено 17 мировых соглашений.

- Были случаи проигрыша суда покупателями?

- По трем искам было отказано потребителям в прошлом году. Была недостаточная доказательная база, на которые ссылался истец, были проблемы с определением причин неисправности технически сложных товаров, т.к. несколько независимых экспертиз противоречили друг другу.

Также по трем искам сами потребители по разным причинам отказались идти в суд, потому как не удалось установить местонахождение ответчика, либо из-за недостатка личного времени потребителя, либо из-за незначительных, на их взгляд, сумм.

- Незначительные суммы, наверное, это про интернет-заказы? Сейчас многие сургутяне, судя по столпотворениям на почте, покупают онлайн. Если возникают проблемы, помогаете?

- Помогаем. Точно так же оказываем помощь в составлении претензий, подготовке исков в суд. Главное, чтобы потребители обращали внимание на информацию о продавце еще в процессе изучения его ассортимента. Если этого нет, то к этому продавцу Роспотребнадзором будут применены санкции. Мы просим горожан держать обратную связь, сообщить результат.

- У нас город существенно отдален от поставщиков, и часто причинами споров строительных материалов, мебели, профессиональной техники. По-прежнему часто поставщики мучают заказчиков ожиданием, срывая сроки доставки?

- По мебели есть статистика: 225 обращений, 71 из которых, именно по нарушению сроков поставки мебели. По строительным и отделочным материалам – 33 обращения из 130 поступили в отдел по указанным нарушениям. В этом случае, потребители вправе либо согласовать с продавцом новый срок поставки , либо потребовать возврата денежных средств, а также выплаты неустойки за нарушение срока передачи товара в размере 0,5 процента от суммы предоплаты за каждый день просрочки. Есть конфликты по вине самих потребителей: купили мебель, заказ пришел, но, размеры не подходят. К сожалению, если экспертиза подтвердит, что мебель исправна, вернуть деньги нельзя.

- А если адрес поставщика указан в договоре с потолка?

- Суду будет достаточно почтовых документов, даже если письмо вернулось. То есть можно предоставить заказное письмо, выписки, доказывающие, что сторона ответчика была надлежащим образом уведомлена.

- А бывают коллективные обращения? Например, жильцам одного дома поставили некачественные окна.

- Пластиковые окна – тоже популярная категория. В этом случае потребители могут требовать соразмерного уменьшения цены, либо требовать устранения недостатков застройщиком, либо возмещения затрат по устранению недостатков третьими лицами. В случае отказа, можно составить коллективное обращение в суд.

- В Сургут зашли крупные торговые сети и порой в них возникают мелкие конфликты по поводу неактуальных ценников, просрочки. Такие вопросы тоже решаете?

- Да, бывает, что не успели поменять ценник, убрать просрочку. В большинстве случаев продавцы извиняются, возвращают деньги. Безусловно, товар должен быть продан потребителю по цене, указанной на ценнике. Как показывает практика, всегда удается урегулировать вопрос на уровне регионального руководителя торговой сети. Но, все-таки чаще покупатели решают вопрос сами, на уровне магазина. К нам обращаются также из других городов, поскольку наоборот приобретали продукцию в Сургуте.