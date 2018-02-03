​Наталья Лозовая: «Каллиграфия развивает мелкую моторику и заставляет думать»

В галерее современного искусства «Стерх» с 9 по 25 февраля пройдёт выставка «Ритмы» Натальи и Сергея Лозовых. Художники, дизайнеры, преподаватели кафедры социально-художественного образования СурГПУ представят около 40 работ – каллиграфия, леттеринг («рисование буквами»), графика.

Лозовые занимаются графическим дизайном, книжной иллюстрацией, станковой графикой, являются активными участниками выставочных проектов в округе, России, Польше, Черногории, стали лауреатами международных конкурсов и фестивалей современного искусства («Шар в искусстве, архитектуре и жизни», «Графический дизайн - XXI век»).

О том, легко ли работать вместе с мужем, зачем нужна каллиграфия в компьютеризированном мире, и о том, могут ли маститым художникам составить конкуренцию студенты, мы поговорили с Натальей Лозовой.

- Наталья Николаевна, о чём этот проект?

- Это размышление о вечных взаимоотношениях творчества и технологий, искусства и дизайна.

- Какая идея объединяет работы выставки «Ритмы»?

- Слово «ритм» - это обширное понятие, которое настолько прочно вошло в нашу жизнь, что расценивается как нечто само собой разумеющееся. Мы привыкли, что чаще всего этот термин используется в музыке. Но не только. В изобразительном искусстве, дизайне, поэзии и т.д. Как представить себе современную жизнь без такого понятия как ритм?

Практически всё в нашей жизни подчинено ритму. Сердце бьётся практически с равными промежутками, морские волны тоже имеют собственную длительность. Ритм может ускоряться, замедляться, сбиваться и восстанавливаться, но он определённо имеется, поэтому это понятие в большинстве случаев воспринимается как нечто естественное.

В нашем случае - это графика, музыка, настроение, движение... Это импровизация.

- У вас с супругом совместная выставка. Как это – работать вместе? Или эта выставка – половина ваших работ, половина Сергея Павловича?

- Работать вместе – легко. Мне трудно себе представить, как это работать врозь. Мы работаем вместе уже более 20 лет. Круглосуточно. Вместе. Был один год в нашей жизни, когда мы работали в разных организациях. Врозь – сложнее.

Что касается выставки, надеюсь, что получилось нечто единое, цельное.

- В каких российских и зарубежных проектах вы с супругом участвовали?

- Нам посчастливилось принимать участие в различных всероссийских и международных выставках и конкурсах, как в качестве участников, так и в качестве разработчиков-проектировщиков визуального и полиграфического сопровождения.

Наиболее ярким для меня является Международный фестиваль современного искусства «Шар в искусстве, архитектуре, жизни», организованный совместно с Фондом Михаила Шемякина и проходивший в Ханты-Мансийске в 2007 году. Это была большая работа: разработка фирменного стиля, рекламной и полиграфической продукции, экспозиции выставки, которая составляла более 2000 м2. Было нелегко, но очень интересно.

- Какие вузы и где вы заканчивали?

- Сергей Павлович окончил Харьковский художественно-промышленный институт, сегодня Харьковская государственная академия дизайна и искусств (г. Харьков) по специальности «Промышленное искусство». Я – Столичный гуманитарный институт (г.Москва) по специальности «Дизайн». А вообще, профессия дизайнера обязывает учиться каждый день, всю жизнь.

- Сколько лет вы преподаёте в СурГПУ?

- В Университете мы работаем третий год.

- Наталья Николаевна, а можно вообще научить рисовать или можно только дать технику, но художниками рождаются?

- Думаю, что художниками становятся. Да, природных данных и таланта никто не отменял. Но все же, это в первую очередь труд и желание добиваться наивысшего результата.

- А ваши студенты ходят на ваши выставки?

- Мы с нашими студентами стараемся не пропускать городские художественные выставки. Участвуем в мастер-классах, посещаем лекции. Надеюсь, и на нашей выставке увидеть знакомые лица студентов и выпускников.

В мае прошлого года на V окружную Арт-маёвку в Ханты-Мансийске мы привезли баннер с графическими работами наших студентов, в которых представлен взгляд молодежи на проблемы экологии.

- У вас на курсе сейчас есть студенты, которые могут составить вам конкуренцию в искусстве? Вообще, много талантливых детей? Кто из них вас поразил?

- Все наши студенты - талантливые ребята. К сожалению, пока у нас не было совместных выставочных проектов. Возможно, в ближайшем будущем кто-нибудь из них нас обязательно поразит. И, надеюсь, составит конкуренцию.

- Раньше в школах преподавали чистописание, но сейчас все набирают смс-ки. Зачем нужна каллиграфия в компьютеризированном мире?

- В современном мире мы все чаще ведём переписку, используя клавиатуру. Текст становится просто информацией.

Чистописание и каллиграфия в первую очередь развивают мелкую моторику, заставляют думать. Каллиграфическое письмо даёт возможность ослабления и усиления нажима, позволяет расставлять акценты, концентрирует внимание.

Недаром в Японии при поступлении на работу люди сдают экзамен по каллиграфии. Ведь это свидетельствует об их интеллектуальных способностях.

Красивое письмо или чистописание - это своего рода произведение искусства. И искусство это не каждому дано. Лично у меня оно вызывает восторг.

- Сколько видов этого искусства существует? Чем отличается западная каллиграфия от восточной? Есть ли особенности у русской?

- Каллиграфия, искусство красивого письма, существует уже много веков и имеет свою историю, начиная с возникновения письменности в целом. Различают несколько способов каллиграфического письма - тонким, обычным пером, ширококонечным и кистью. Можно выделить основные виды письма: латинское, готическое, кириллическое, арабское, китайское и др. Все они имеют свои особенности и правила.

Европейское письмо отличается строгостью, чёткостью графики. Восточное, на мой взгляд, более эмоциональное.

- А у вас есть любимый художник, кроме мужа, конечно?

- Очень сложный вопрос. Трудно выделить кого-то одного. В разные периоды времени мне нравились разные мастера. А вообще, художников люблю всех, если они, конечно, настоящие. Когда человек творит, он вкладывает в работу свои эмоции. А если ему удаётся передать их зрителю, значит, работа состоялась.

При восприятии и осмыслении картины у одних людей возникает определённый ассоциативный ряд, и она их трогает, пробуждает чувства. Для других эта же картина не имеет смысла, человек остается безучастным. Для каждого художника существует свой зритель.

- Что такое современное искусство?

- Современное искусство – это, в первую очередь, средство коммуникации.

Графический дизайн - визуальный коммуникатор, задачей которого является проектирование самого визуального языка. Графический дизайн развивается параллельно со всеми направлениями в искусстве.

Искусство обогащает дизайнеров в творческом плане, способствует повышению их эмоционального заряда. Очень часто для решения художественных задач дизайнеры обращаются к искусству, в котором видят источник новых оригинальных идей.

Художники в живописи, графике, скульптуре обращаются к тому, что недоступно прямому видению и воспроизведению, формируют новое визуальное мышление, новое видение предметного мира.

Язык визуального мышления во многом изменил все виды искусства.

Современное искусство и дизайн – это особая форма эстетического и творческого мышления. Художники и дизайнеры конструируют новые упрощенные, универсальные формы.

Будем рады поговорить об искусстве с читателями СИА-ПРЕСС на открытии нашей выставки 9 февраля в 16.00 в галерее современного искусства «Стерх».

Справка:

Сергей и Наталья Лозовые

Сергей Лозовой – член Союза художников России, Союза дизайнеров России, Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, профессор кафедры социально-художественного образования СурГПУ.

Наталья Лозовая – член Союза дизайнеров России, профессор кафедры социально-художественного образования СурГПУ.