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​Александр Красовицкий, Animal ДжаZ: «Мы играем простую, мелодичную музыку, но подача такая, будто скоро обрушится сцена» // ВИДЕО

Фото M24.ru
Фото M24.ru

В минувшие выходные в Сургуте прошел традиционный рок-фестиваль «Атмосфера». На большой сцене развлекательного комплекса «Вавилон», собрались музыкальные команды со всего округа: Lumberjack, Нетмест!, Бабий магнит, Eхplain и Bad Enough.

Хэдлайнером стала известная российская рок-группа Animal ДжаZ. Музыканты приехали с программой, посвященной десятилетию альбома «Шаг. Вдох». Александр Красовицкий, вокалист питерской команды, рассказал нам о совместном проекте с Аmatory, стилистике нового альбома «Счастье» и любви к Полу Маккартни.

- Как у жесткого диска, моя память переполнена, и многие подробности момента, когда мы записывали альбом «Шаг. Вдох», просто забыл. Точно помню, что писали в студии группы ДДТ, на стильных кожаных диванах. А еще мы переживали процесс смены клавишника. Это было непросто, на самом деле.

- Но сейчас он появился. С вами Александр Заранкин - ваш самый активный фанат.

- Да, два года он просился к нам и был очень настойчив: присылал демо, стучался во все двери, оставлял послания в гримерках. И когда я послушал, а не выкинул его запись, как обычно, сразу понял - наш человек! Потом мы только немного потренировались и все…

- А Вы жёсткий критик?

- Я вообще, жёсткий по жизни. Жёсткий сам к себе. Этим себя и оправдываю. Когда у меня спрашивают: «Почему ты так хамишь?», отвечаю, что себе хамлю тоже. Это мой нормальный способ общения. Я просто понял одну вещь: не потерплю, ничего, что нарушает мои чувства радости и комфорта. Зачем с этим мириться, если я могу от этого отказаться? Это касается и личных, и творческих, и деловых отношений. Считаю, что если человек противен, то с ним лучше никаких дел не иметь. Вот так и живу.

- Что необходимо музыканту, чтобы Вам понравиться?

- Мелодия. Если выбирать между Полом Маккартни и Джоном Ленноном, я всегда выберу Пола, потому что он – мелодия. А умение продать или по-особому подать, харизма, внешний вид – Леннон. Для меня важно, чтобы было что спеть. Поэтому и музыку я люблю такую, где вокалисту необязательно быть крутым. Ему достаточно делать свое дело от души.

- У группы есть совместная запись песни «Три полоски» с группой Amatory. Как пришли к этой идеи?

- Ребята сами предложили. В 2011 году, когда умерла эмо-культура, необходимо было снова напомнить о себе и вернуться на большую сцену. Наша совместная работа была одним из таких моментов. Ребята записали крутой кавер. Такой…эпический. В нашем исполнении эта песня звучала романтично, а Аmatory сделали почти вагнеровский монумент. С огромным удовольствием выступал с ними в Москве, Питере, Киеве… И потом, наконец-то, именно этот вариант «Трех полосок» взяли на «Наше радио». Было обидно, конечно, что в начальном исполнении его не брали в ротацию, но за ребят остался рад.

- В начале апреля состоится презентация вашего нового альбома «Счастье». Что расскажите о нем?

- За неделю до концерта в Сургуте, записал вокал к нему. Буквально за пять часов. Мы рассчитывали, что дело займет две недели, но я справился всего лишь за пару смен. Быстро и с первого дубля. Это получился самый оперативный, по записи, альбом. Мы никогда не придерживались определенного стиля. У нас всегда было просто желание звучать жестко или нет. Мы очень эклектичны. Играем простую, мелодичную музыку, но подача такая, будто скоро обрушиться сцена. Всегда хотели дикого драйва. Каждый из нас очень эмоционален, поэтому отрываемся на сцене.

- Осталось что-то общее между молодым человеком, который начинал играть в студенческой общаге и уже состоявшимся вокалистом известной рок-группы?

- Например, страх сцены. Это глубинные комплексы, которые лечатся десятилетиями. Но я их не лечу. Наоборот, считаю, бояться – это очень круто. Бояться, но идти и делать. Мы с ребятами недавно посчитали, что сыграли тысячу концертов, а это значит, что столько же раз я боялся, но выходил на сцену. Страх и его преодоление – одни самых крутых моментов в моей жизни.

- Чем занимаетесь в свободное время?

- Путешествую и таким образом слушаю мир. Непрерывно люблю свою дочь и, если есть, девушку.

- А еще Вы любите Питер?

- Это не столько любовь, а сколько невозможность жить без этого города. В каких бы красивых местах я не оказывался, возвращаясь в Питер, в 90% случаев чувствую себя лучше. На своем месте. Только любимые места меняются с годами. Мне всегда нравился Летний сад и Марсово поле. Но летом, побывав там, понял, что они уже надоели. И полюбил Пряжку. Неожиданно. Питер обладает способностью вдохновлять, требовать от тебя что-то. Все, кто пожил в северной столице больше полугода, понимают, что он что-то тянет из них. Поэтому, каждый третий пишет стихи или песни.


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03 февраля в 12:12, просмотров: 916, комментариев: 1


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Комментарии:
kolbat
не нравится
03 февраля в 12:38
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