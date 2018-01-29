Доктор Комаровский: «Будь у меня детский сад в Сургуте — дети ходили бы вокруг елки, в снегу»

Когда-то сибиряки с гордостью говорили: «Мы никогда не болеем!» Но, увы, «сибирское здоровье» мы куда-то растратили. Почему вопреки высокоразвитой медицине, возможности выезжать на юга и покупать любые продукты зимой мы стали чаще болеть? Поможет нашим землякам вспомнить самые простые правила жизни «в районах, приравненных к Крайнему Северу» самый известный Айболит нашей современности, кумир мам всего бывшего СНГ, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм доктор Комаровский.

- Евгений Олегович, прежде всего, хочу поблагодарить, за то, что вы нашли возможность побеседовать с нами, несмотря на расстояние в тысячи километров. Тема разговора, конечно, здоровье наших детей, а они в нашем северном городе, увы, болеют частенько. Уже в ноябре стабильно превышен порог по ОРВИ, в декабре повсеместно карантин и запреты на утренники, а в марте – открываем сезон по ротавирусу. Кроме того, с октября по апрель переполнено стационарное отделение по бронхиту и пневмонии… При этом медицина на высоком уровне: врачи принимают бесплатно, вовремя, приходят домой по звонку, выписывают (до трех лет) по квоте основные лекарства. Каковы самые первые причины, по которым мы стали так восприимчивы к болезням?

- Объяснением всего того, что происходит с заболеваемостью, занимается такая наука, как эпидемиология. Именно она утверждает, что процесс распространения вирусов происходит очень быстро в замкнутых и плохо вентилируемых помещениях и практически невозможен на открытом воздухе.

Как только закрываются форточки, как только прекращается проветривание, как только дети начинают общаться не в поле, а в классе, — заболеваемость начинает стремительно расти. А улучшения жизни, позволившие построить огромные супермаркеты, центры развлечений и т.д., создали прекрасные условия для того, чтобы люди имели возможность интенсивно обмениваться возбудителями инфекционных болезней.

Никто не задумывается над тем, что современные торговые и развлекательные центры делают школьные карантины фактически бессмысленными.

- Наблюдение журналиста: 80 процентов сургутян перемещаются по городу на авто. При этом одевают детей в финские комбинезоны и финские валенки. А при температуре минус 17 уже никто не гуляет, сидим в квартирах, где 26-28 тепла. И редкий педиатр поинтересуется о «погоде» в доме. Чем это опасно?

- Опасно прежде всего угнетением местного иммунитета. Местный иммунитет — это вообще ключевое понятие для родителей, которые обеспокоены состоянием детского здоровья. Суть — функционирование слизистых оболочек, прежде всего дыхательных путей. Факторы местной защиты не работают, если слизистые пересыхают! А как они могут не пересыхать при отопительном сезоне, который длится 9 месяцев, а контроль температуры и влажности воздуха оставляет желать лучшего, мягко говоря. Плюс потливость (из-за избыточно теплой одежды), усугубляющая проблемы с местным иммунитетом.

В общем, телевидению вашего города настоятельно рекомендуется в вечернем прайме показать выпуск «Школы доктора Комаровского» под названием «Местный иммунитет» )).

- Вам знакомо выражение: «сибиряки не мерзнут, сибиряки тепло одеваются»? Как его толковать, чтобы не навредить? Какие советы тем, кто кутается зимой и летом?

Лично мне — не сибиряку — всегда казалось, что настоящий сибиряк — это не тот, кто длинной зимой сидит под завывание вьюги у окошка и пьет горячий чай. Сибиряк — это тот, кто адаптирован к суровым условиям окружающей среды и может существовать в них без мук — радуясь жизни, несмотря на холод, ветер, снег, мороз и т.д. Плохая погода для европейца — прекрасный повод погулять для сибиряка, жуткий европейский мороз для сибиряка — повод улыбнуться. А еще огромный сибирский опыт существования в экстремальной среде — это ведь не только опыт завести при -50 автомобиль! Это и правила: как одеться, обуться, согреться, отогреться, как поесть и попить на морозе и т.д.

Сейчас мы, конечно, можем жить припеваючи без всего этого экстрима. Поэтому каждая семья дает себе ответ на вопрос — мы сибиряки и храним сибирские традиции или мы обычные цивилизованные люди (или жертвы цивилизации), которые не хотят испытаний, а хотят теплой комфортной жизни, суть которой — в коротких перебежках от двери автомобиля до двери здания? Как по мне, оптимальный вариант — рациональная оптимизация сибирской жизни, когда мы создаем гармонию правильного жилья и факторов внешней среды, когда мы общаемся с Природой, используя исторический опыт, адаптированный под достижения современной промышленности, — все эти современные косметические средства, обувь, одежда, грелки, фонари и т.д. Будь у меня в Сургуте детский сад — так мои воспитанники наверняка бы водили хороводы в снегу вокруг живой елки. И я бы их учил: как двигаться, каким кремом намазать руки-лицо, как обнаружить намеки на обморожение/переохлаждение, как развести костер, как наполнить термос. Но тысячи людей возразят: а кому это надо? Потому и повторяю: для начала следует дать ответ самому себе — а действительно ли оно вам надо?

- В соседнем Екатеринбурге случилось вот что: в трамвае пенсионерка оттаскала за волосы школьницу за то, что та из-за духоты требовала открыть окно. К старушке на помощь подоспел многодетный отец — с криками и матами он выволок девочку из трамвая… Почему наши люди панически боятся сквозняков?

- Это иррациональный страх, за пределами логики и здравого смысла. Возможно, уходящий корнями в древние времена и древние системы отопления, когда был очаг, когда тот, кто был возле выхода из пещеры, имел максимальные шансы переохладиться.

Иррациональный страх всегда усиливается хамством в сочетании с низким уровнем интеллекта. Решить эту проблему объяснениями и требованиями невозможно. Только закон: общество (государство, санитарные службы) регламентирует параметры воздуха — какими должны быть его температура, влажность, интенсивность воздухообмена. Везде! В школе и детском саду, в клубе и на производстве, в ресторане и городском транспорте.

А выполнение закона надо контролировать, чтобы здоровье школьников не зависело от того, разрешает учительница проветривать класс на перемене или нет.

- Наши земляки в большинстве своем имеют возможность вывозить детей на весенних или зимних каникулах в теплые страны (на недельку, переждать холода). От этого больше пользы или вреда?

- Однозначно больше пользы. Хотя бы потому, что люди получают от этого удовольствие, взрослые проводят время с детьми, плюс неограниченный доступ к воде, свежему воздуху и физической активности.

- И все-таки солнца мы не видим с октября по апрель (и летом часто хмуро), солнце садится зимой в три часа дня. Чем можно компенсировать это?

- Здесь две главные проблемы: дефицит дневного света, что требует использования правильных ламп в системах освещения, и дефицит витамина D, что требует соответствующей коррекции препаратами и определенными продуктами питания, прежде всего жирной морской рыбой:





- При этом школьники с 8 утра начинают занятия в полусонном состоянии (недавно мы перестали переводить часы на «зимнее время», например, сейчас у нас с вами разница 4 часа). Это должно учитываться в школе?

- А учесть это совсем не сложно, и у местной власти есть такие возможности: пусть половина школ начинают занятия в 8 утра, а вторая половина — в 9. А через год сравните уровни заболеваемости и успеваемости.

Но в любом случае, если дети не могут в 7 утра проснуться, так, может, следует начинать утро не с физики и английского, а с хоккея и плавания. Плюс правильный завтрак, плюс игра-викторина, а потом уже наука. Разбудить детей и заинтересовать их — это уже прямая задача педагогического коллектива. Проще всего сказать, что во всем виновата полярная ночь, и спать всем классом.

- Еще северяне очень любят тратить зарплату в аптеках. Очень любят «кушать» антибиотики при ОРВИ. И даже ужесточение требований по рецептам не помогает – терапевты их тоже очень любят!

- Не наговаривайте на северян! Южане не хуже! Им тоже отнести в аптеку половину зарплаты не жалко! Я как-то в своем родном городе Харькове обратил внимание на дом, в котором было 5 аптек. И объявил конкурс на фотографию, где будет максимальное количество аптек в одном кадре. Долгое время лидировал Днепропетровск — 7 аптек, но в конце концов победила девочка из Ташкента: прислала фотографию дома, в котором было 8 аптек! Кто не верит, может посмотреть у меня в «Инстаграме»! Я лично не поверил, но осенью прошлого года встречался в Ташкенте с родителями и увидел этот дом и эти аптеки своими глазами.

Так что покупать лекарства и питаться при ОРВИ антибиотиками — это удел не только северян, а всех выходцев из системы здравоохранения имени Семашко. В очередной раз вынужден повторить: разъяснительной работой я, конечно, могу уменьшить посещаемость аптек и доходы фармбизнеса, но принципиально ситуация не изменится до тех пор, пока не измениться государственная политика. А политика не меняется потому, что и борьба с алкоголем, и борьба с никотином, и борьба с ненужными лекарствами — это все борьба с доходами конкретных людей. Борьба, в которой рядовые граждане терпят сокрушительное поражение.

- В свое детство я помню процедуру закаливания в детском саду: ковш прохладной воды на ноги, потом ковш потеплее. Плюс ритуал хоровода в очках и трусиках вокруг электрофореза. Как вы относитесь к закаливанию?

- Конкретная закаливающая процедура (например, та, что вы описываете) — это огромная жирная галочка на совести взрослых: мы, дескать, прогрессивные и заботимся о здоровье детей. На самом же деле от подобных ритуальных процедур ничего не меняется принципиально. Хотите укреплять здоровье детей — осуществляйте коррекцию их образа жизни в целом: важны и параметры воздуха, и одежда, и режим прогулок, и физические нагрузки, и рациональное питание,и общение с гаджетами. А если в течение суток 23 часа 45 минут заниматься глупостями, но 15 минут поливать ноги тепленькой водичкой — так это элементарная насмешка над здравым смыслом.

- Вопрос по бронхитам. Связана ли их массовость с вышеуказанными проблемами?

- Связана на 99 процентов — с сухостью воздуха и отсутствием адекватных мероприятий по профилактике ОРВИ. На всякий случай обращаю внимание ваших читателей: именно в детском возрасте абсолютное большинство бронхитов имеют вирусную природу и не нуждаются в лечении антибиотиками.

- В нашем городе аллергию ставят чуть ли не каждому второму ребенку до трех лет, терзают аллергопробами. На что стоит обратить внимание родителям?

Прежде всего обратить внимание на факторы, провоцирующие аллергию и, соответственно, увеличивающие риск ее возникновения. Перечислим некоторые из них:

избыток еды;

перегрев;

ограничение физических нагрузок;

отсутствие контрастов температур;

избыточное или ненужное лечение лекарствами;

стерильность;

злоупотребление моющими средствами, бытовой химией;

ограниченное общение со сверстниками, уменьшающее количество инфекций: это многим покажется странным, но инфекционные болезни (прежде всего ОРВИ) — это фактически тренировка иммунной системы и профилактика аллергии. Но при условии, что ОРВИ — это не повод накормить ребенка десятком таблеток.

- В нашем регионе из крана течет очень хорошая вода: жестковатая, но чистая. Однако все и везде употребляют кипячённую, это обосновано?

- Воду кипятят для обеззараживания. Рационального ответа на вопрос «зачем кипятить чистую воду» не существует.

- В силу нашей удаленности от моря, от столиц, наши земляки часто летают, почти с рождения. Часто родители забывают подготовиться к полету, и на протяжении 3-4 часов страдает и ребенок, и весь самолет. Напомните, пожалуйста, простые советы.

- С полетами связаны две главных проблемы. Во-первых, сухость воздуха в салоне самолета — поэтому надо иметь с собой солевые капли и увлажнять слизистую оболочку носа каждые 30 минут. Во-вторых, риск закупорки слуховой трубы, обусловленный перепадом давления во время посадки самолета: соответственно, нужно сосать конфеты, или смесь, или маму (в зависимости от возраста и питания), при выраженной боли в ушах — применять сосудосуживающие капли в нос, а при наличии хронических проблем с ушами — использовать эти капли профилактически, как только сказали, что идем на посадку и попросили пристегнуть ремни.

Ну и, конечно, имеет смысл заранее подумать о развлечениях для ребенка во время полета: игрушки, планшет с мультиками и т.д.

- Большое спасибо, все запишем, ничего не упустим!