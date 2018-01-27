The Living Stones: «Характер Waves — меняющийся, здесь есть все: от штиля до бури»

Сургутяне The Living Stones на минувшей неделе в культурном центре «Порт» презентовали свою новую пластинку. В EP Waves вошло пять композиций, которые знаменуют собой смену звучания по сравнению с дебютным альбомом, а также перемены в составе (сегодня он включает в себя Максима Грязнова (гитара), Данилу Карпенко (бас-гитара) и Антона Луценко (ударные)) и, возможно, переход к новым музыкальным ориентирам. Обо всем этом мы переговорили с гитаристом коллектива Максимом Грязновым.

— Альбом сильно отличается от The Universe: звучание стало более плотным, даже агрессивным, а состав при этом уменьшился. Каким образом записывались — приглашали сторонних музыкантов или делали наложения?

— Да, альбом кардинально отличается от предыдущего, поскольку за время, которое прошло после его выхода, наш состав постоянно менялся: кто-то приходил, кто-то уходил, менялись идеи и предпочтения, хотя основной ориентир — тяжелая музыка — оставался более-менее постоянным.

Waves мы записывали втроем, без привлечения приглашенных музыкантов, причем старались обходиться без наложений: прибегали к ним в крайних случаях.

— Троих музыкантов на концертной презентации новой музыки хватит?

— Уверен, да, вживую композиции исполняем, конечно, без каких-либо наложений, звучат они еще интереснее, чем в записи.

— Если учесть, что музыкальный ориентир для вас — тяжелая музыка, в какую сторону вы планируете двинуться далее? Разница между первым и вторым альбомом и так уже серьезная.

— На The Universe все-таки тоже можно услышать тяжелые моменты, в нем намечен наш интерес к прогрессиву. Waves этот интерес продемонстрировал, но теперь мы активно работаем над новыми композициями, в которых еще более углубляемся в этот стиль: зрители и слушатели в «Порту», надеюсь, это прочувствовали, так как мы сыграли несколько новых номеров специально для них.

— Есть впечатление, что инструментальная музыка все-таки задает некие рамки, за которые достаточно сложно выйти: вы их ощущаете или новых идей хватает на несколько дисков вперед?

— Инструментальную музыку, конечно, сложнее сочинять, придерживаясь единого стиля, который должен развиваться и при этом оставаться узнаваемым, — но все-таки новых идей у нас достаточно, иногда даже в избытке. Каждый из нас приносит свои наработки, показывает, что-то со временем добавляется в общий «кипящий котел», что-то откладывается, что-то добавляется уже на этапе репетиций, когда практически законченная вещь может едва ли не кардинально поменять структуру, звучание, настроение.

— Waves вышел на iTunes и в Google Play. Что это: желание заработать на музыке, обратить на себя внимание не только сургутян или нечто иное?

— Это в первую очередь удобный способ донести музыку до слушателя: сейчас у каждого в руках гаджет с выходом в интернет, и это повышает вероятность того, что на нашу музыку может выйти любой человек из любой точки страны или планеты. Хороший способ расширить аудиторию! К тому же со времени выхода первого альбома наши знакомые не раз интересовались, почему нас нет в iTunes или Google Play. Вот теперь мы там есть.

— Предположим, через тот же iTunes на вас выходит некий авторитетный продюсер и предлагает свои услуги с условием: должен быть вокал. Поиск вокалиста для вас в принципе приемлем?

— Нет, мы по-прежнему не желаем становиться вокально-инструментальным ансамблем, здесь ничего не меняется: если появится вокалист, все-таки это уже будет не The Living Stones, а некая другая группа.

— Несмотря на то, что на концертах у вас достаточно новых номеров, Waves все-таки стал EP: почему?

— Этому есть множество причин. Во-первых, мы не захотели затягивать с релизом: пять композиций подготовить к выпуску проще, чем выпустить полноценный LP. Во-вторых, в связи с изменениями в составе, уже на этапе записи Waves наши предпочтения начали понемногу меняться, так что мы решили не записывать много композиций. Даже на обложке альбома указан год — 2017, что, конечно, намекает на некую «историчность» материала. В 2018-м мы планируем играть уже немного иную музыку, что, повторю, могли почувствовать зрители и слушатели в «Порту».

Будем надеяться, что именно в этом году выйдет уже полноценный альбом The Living Stones из 10-15 треков, но загадывать не станем.

— Представьте, пожалуйста, кратко каждый номер из новой пластинки.

Shelter — сначала о названии темы мы не задумывались, просто играли и добавляли что-то новое. Когда встал вопрос о названии, пришла идея сделать композицию в военной тематике, на это указывает, кстати, и агрессивный звук летящих самолетов в середине трека, от которого хочется спрятаться, вследствие чего чисто ассоциативно возникло это название — «Укрытие».

Window View Train — пожалуй, самая позитивная композиция здесь, которая немного разгружает мрачноватое настроение альбома. Опять же, название стало некоей ассоциацией, рожденной во время прослушивания, — «Вид из окна поезда».

Picture — из тех тем, которые довольно трудно как-то охарактеризовать, потому и название у нее достаточно обширное: «Картина», словно портрет, оживающий по мере создания. Кстати, одна из наших слушательниц так описала эту композицию: «Это история про начинающего художника, которого никто не понимал и не воспринимал. Жил он в маленьком городке. Как-то в одно утро люди вышли на улицу и увидели разрисованные им стены в стиле андерграунд. Такой уличный стрит-арт на остросоциальные темы…»

Dust — словно подчеркивает предыдущую композицию. По ее поводу у нас было много споров, в итоге после долгих раздумий мы завершили ее и дали тоже достаточно «общее» название «Пыль».

Waves — заключительная композиция, состоящая из двух частей: то спокойная с шумом волн, то бушующая, созвучная с дисторшном. С самого начала звучания она нарастает, словно волна — сначала собственно волны, потом вступает бас, далее барабаны с гитарой. Можно сказать, это некое осмысление нами инди-рока.

...Сам же альбом оформлен логотипом W, который обозначает не только обычную, но и звуковую волну: это намек на то, что характер его — меняющийся, здесь есть все: от штиля до бури.