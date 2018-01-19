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​На пути к триллиону

Директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Валерий Светушков, о выработанном 1 трлн. кВт*ч электроэнергии и жизни станции

– Что означает для Сургутской ГРЭС-2 и всей энергетики страны выработка 1 триллиона кВт*ч электроэнергии с момента пуска первого энергоблока станции?

– Среди тепловых электростанций страны, мы сделали это первыми. Выработка триллиона является знаковым событием, подтверждающим достижение поставленной перед нашим предприятием задачи: производство электроэнергии. Триллион квт*ч. – величина сопоставимая с выработкой всех электростанций РФ от Калининграда до Владивостока за год. Достижение этого показателя подтверждает высокий профессионализм нашего коллектива. Я от всей души благодарю ветеранов-энергетиков с этим событием. Триллион – прежде всего их победа и заслуга. Низкий им поклон!

– В 2017 г., станция провела ряд мероприятий, посвященных выработке триллиона. Какие из них Вам запомнились и в чем была их цель?

– Мы должны были рассказать людям о том, что Сургутская ГРЭС-2 – флагман российской энергетики. Самый крупный производитель электроэнергии в РФ и одна из крупнейших станций в мире. Цикл событий в которых участвовал как наш коллектив, так и жители г. Сургута, позволил нам напомнить об этом. Сама цифра, о которой мы говорили, проводя соревнования или познавательные мероприятия, как раз и подчеркивает значимость станции для всей энергетики и экономики страны. Про энергетику у нас вспоминают, как правило, только тогда, когда в домах нет света или становится холодно. Мы же обратили внимание на то, что за производством электроэнергии стоят люди. В данном случае – коллектив нашей станции и долгие годы непростой, и очень ответственной работы.

– Какие сегодня задачи стоят перед станцией на перспективу?

– Сургутская ГРЭС-2 прочно стоит на ногах. И конечно же, перед нами стоят определенные задачи по развитию станции и модернизации технологического оборудования. Сегодня на уровне Правительства РФ готовится решение о старте программы модернизации оборудования тепловых станций. Мы принимаем активное участие в ее разработке с точки зрения подготовки своих предложений. У нас также есть оборудование, построенное в рамках ДПМ (договор о предоставлении мощности): это энергоблоки ПСУ-400 МВТ №7-8. В прошлом году мы провели капитальную инспекцию блока №8, 02 февраля 2018 г., начинаем капитальную инспекцию блока №7. Все эти действия направлены на поддержание надежной и экономичной работы нашего оборудования на долгую перспективу.

– Сегодня во всем мире и в РФ активно развивается альтернативная энергетика. Каковы перспективы электростанций на традиционном топливе?

– Я думаю, что в ближайшее десятилетие в РФ будет стабильный спрос на электроэнергию. Основные мощности нашей страны, как раз и относятся к традиционной электроэнергетике. Доля альтернативной электроэнергетики у нас пока слишком мала. И вы сами понимаете, что строительство солнечных и ветровых электростанций уместно пока не везде: тариф очень высокий, а платит потребитель. Хотя постепенно, стоимость такой электроэнергии снижается, поскольку технологии ее производства совершенствуются. Но я думаю, что век Сургутской ГРЭС-2 отпущен еще долгий.

– Какое участие станция принимает в социальной жизни г. Сургута и региона?

– В рамках программы социальных инвестиций компании ПАО «Юнипро», мы оказываем благотворительную помощь образовательным и медицинским учреждениям, общественным организациям, адресно помогаем детям с таким серьезным заболеванием как ДЦП. Вектор выбран правильный, мы оказываем помощь тем, кто в ней точно нуждается. Ну и конечно же, не стоит забывать, что станция – это рабочее место для более чем 1200 человек, и это прежде всего жители г. Сургута. В этом году, мы приняли сбалансированный коллективный договор, отвечающий потребностям наших сотрудников. Перераспределились некоторые льготы в рамках существующего бюджета на социальные нужды, упростился порядок оформления определенных документов, требуемых для получения льгот.

– А как построена работа с ветеранами, бывшими работниками Сургутской ГРЭС-2?

– Во-первых, мы адресно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим работникам станции. Во-вторых, мы приглашаем ветеранов на наши мероприятия, которые проводим в течение года. Вот в декабре 2017 г. у нас состоялись две такие встречи, мы организовывали чаепития, вручали подарки. Но я бы хотел отметить, что работа ветеранского движения на станции на данный момент требует некоторого реформирования. Многое зависит и от самих уважаемых ветеранов. Да, есть особенность, которая заключается в том, что многие наши уважаемые пожилые люди покинули регион, но, все-таки, по моему мнению, ветеранское движение требует какой-то самоорганизации и инициативы. Вот с этим предложением я и обратился к нашим ветеранам на последней нашей встрече посвященной выработке 1 трлн. кВт*ч электроэнергии. Мы обязательно подключимся к этому процессу, но все-таки инициатива, наверное, должна исходить не только от нас, а быть, как минимум, общей.

– Как устроится работать на станцию? Каким для этого необходимо обладать знаниями?

– В последнее время, мы проделали большую работу в плане привлечения на работу профильных специалистов. С помощью исполнительного аппарата мы установили тесные связи с рядом ведущих профильных ВУЗов страны, подготовили определенные презентационные материалы, которые были предоставлены университетам для привлечения молодых специалистов. Так, мы активно работаем сейчас с Ивановским энергетическим институтом, приняв за последнее время ряд его выпускников к нам на работу. Привлекаем мы и местные кадры, закончившие средние и высшие учебные заведения г. Сургута. Проблем с трудоустройством на станцию нет. У нас всегда есть текущие вакансии. В прошлом году мы приняли порядка 80 человек.

– Вернемся к производству. Фактически половина зимы в этом году уже прошли. И погода была достаточная мягкая. Как это повлияло на производственные показатели Сургутской ГРЭС-2?

– У нас постоянно в резерве находится 1 энергоблок. Наши производственные программы были выстроены уже с учетом этого прогноза. Да, потребление в этом году ниже.

– Будет ли в этом году продолжена покраска дымовых труб на Сургутской ГРЭС-2?

– Это не просто покраска. Это ремонт. И он будет продолжен. Его важной частью, как раз и является антикоррозионная защита наших труб.

– Вы работаете на Сугутской ГРЭС-2 с августа 2016 г. И соответственно в г. Сургуте с этого времени. За это время, что можете сказать о городе?

– Сургут – комфортный город. Здесь очень удобно проживать с точки зрения быта, городской среды, транспортной доступности. Есть аэропорт и вокзал, развита дорожная сеть. При этом город продолжает развиваться, растет, строится и благоустраивается.

– Последний вопрос. Сургутская ГРЭС-2 вот уже много лет проводит легкоатлетический пробег «Сургутское кольцо». В прошлом году, было принято решение внести определенные коррективы в регламент данных соревнований пригласив коллег энерггетических предприятий и разделив его на две дистанции. Как будет в этом?

– Я сам участвую в спортивных соревнованиях, которые проводятся в рамках спартакиады на нашей станции. Очень положительно отношусь к физкультуре и спорту в целом. Да, будем проводить и в этом году. Регламент, возможно, еще подкорректируем. Но основная дистанция на 16 км останется без изменений.


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19 января в 09:29, просмотров: 651, комментариев: 0


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