​Рустем Юсупов: «Совместными силами мы сможем сформировать новый бренд территории»

Еще один яркий и насыщенный год остался позади. Сегодня, в последний рабочий день 2017-го - самое время подвести итоги и составить новый план грядущей работы. Об итогах уходящего года и перспективах наступающего нам рассказал руководитель компании «СветоДизайн-Югра» Рустем Юсупов.

- Рустем, оглядываясь сейчас назад – как считаете, удалось вашей компании реализовать задачи, поставленные в прошлом году?

В этом году мы достигли цель, к которой шли порядка 9 лет - в декабре мы подписали Соглашение с городским муниципалитетом о взаимодействии на выполнение работ по разработке Концепции архитектурно-художественного и праздничного светового оформления Сургута.

Благодаря активному участию в световом оформлении города застройщиков и градообразующих предприятий, за это время Сургут уже смог выйти на определенные стандарты качества, выработав представление, каким образом должна развиваться световая среда. Чтобы считать процесс завершенным, нам оставалось сделать последний шаг – официально заложить эти стандарты на будущее. И город сделал этот шаг нам навстречу.

Лечебно-оздоровительный центр на ул. Энергетиков

- То есть теперь владелец не сможет прийти и сказать «Я хочу подсветить фасад красным», поскольку в городе будут действовать некие нормы и правила?

Да, в целом вы правы – нормативы и правила действительно урегулируют вопрос освещения муниципальных предприятий, частных объектов, жилых домов, выходящих на первую линию – всё в рамках стандартов, сформулированных для каждого из видов освещения: архитектурного, ландшафтного, праздничного, освещения адресных указателей и давно набившей оскомину – световой рекламе.

Работа по благоустройству световой среды Сургута будет вестись под контролем рабочей группы, куда входят представители крупных компаний, небезразличных к судьбе родного города, и проводить мы ее будем поэтапно, по приоритетным направлениям - этот вопрос мы также будем отрабатывать совместно с Администрацией и Думой города.

- И когда ждать первых результатов?

Думаю, в марте-апреле уже что-то покажем. Фактически, на разработку предусмотрено 180 календарных дней. Но мы уже успели «набить руку» на Белоярском – сейчас мы полным ходом ведем реализацию разработанной для города в 2015 году единой Концепции освещения. Поэтому алгоритм взаимодействия с властью и инвесторами, по сути, прописан и отработан.

Более того, 2017 год расширил для нас границы работы – мы смогли успешно внедрить разработанные нами механизмы не только в Сургуте и Белоярском, но и в других городах Югры – Нефтеюганск, Когалым, Нижневартовск – сегодня здесь уже идет активная работа по архитектурно-художественному освещению ключевых городских доминант. Соседние города сами выходят с нами на связь – вот, буквально на днях, звонили из Покачей. Понравилось, как мы сделали парк и площадь в Когалыме.

«Санта-Барбара» (как называют это место местные жители), г. Когалым

- А может ли владелец здания, выходящего на первую линию, к примеру, отказаться свои средства инвестировать в подсветку?

Концепция – это в первую очередь документ, носящий рекомендательный характер. Разумеется, никого за неисполнение этих рекомендаций, что называется, по судам не затаскают.

Однако, практика показывает, что предпринимательский и градообразующий сектор с большим желанием идут на сотрудничество - ведь помимо вклада в благоустройство родного города, они эти средства инвестируют, прежде всего, и в свой имидж и свои территории, где работают люди. Хороший тому пример – ОАО «Сургутнефтегаз». В прошлом году мы реализовали два совместных проекта – Комплекс вахтовых перевозок ОАО «Сургутнефтегаз» и Административно-производственный корпус на ул. Кукуевицкого, которые стали одними из самых красивых объектов вечернего Сургута. В будущем году планируется реализация освещения еще нескольких объектов предприятия – сейчас мы обсуждаем этот вопрос.

- Не так давно в городе засветились Храм св. Татианы и Часовня святой Троицы - они тоже вошли в эту Концепцию?

Не совсем. Мы позиционируем проект по архитектурному освещению храмов, как благотворительный – средства на закупку осветительного оборудования нам выделили неравнодушные жители нашего города и меценаты. Проект также активно поддержала сургутская Администрация.

Помимо обозначенных проектов, на сегодняшний день, мы также смогли закупить оборудование и выполнить работы по реконструкции арочного освещения Храма св. Николая Чудотворца. Концепт освещения по каждому из объектов выдержан в едином стиле, подчеркивающем стилистические особенности храмовой архитектуры.

Фото с официального открытия архитектурно-художественного освещения Часовни

На будущий год в рамках проекта запланированы работы по целому ряду культовых сургутских объектов, среди них: православный комплекс «Умиление», Храм Веры, Надежды и Любови в НГДУ, Храм святого Луки, Преображенский собор и Мечеть, а также строящийся Троицкий собор - на разработку эскизного проекта освещения этого объекта мы уже получили благословение от Владыки Павла.

- Да, планы, на самом деле, масштабные. А что касается новогоднего украшения города?

То, что в этом году мы при поддержке власти и бизнеса сдвинули с места этот «локомотив» - уже большой плюс. И тот минимум, который мы показали в сжатые сроки, для Сургута - хороший результат. Если вы обратили внимание – на якорных точках в этом году появились разноплановые световые конструкции – олени, поющие снеговики, световой шар. Мы разработали карту новогоднего оформления, привезли световые фигуры, которые купили на средства городских меценатов, «Горсвет» все смонтировал. Помимо этого, Администрация города осуществляет праздничное оформление городских объектов – площадей, парков, дорожных развязок.

Новогоднее оформление я рассматриваю, как отдельный самостоятельный сегмент, которым в идеале надо заниматься уже с февраля. Думаю, в 2018-ом, уже в рамках концепции, мы сможем предложить городу что-то действительно грандиозное.

«Поющие снеговики» на кольце ТЦ «Ярославна»

- То есть можно быть уверенным, что грядущий год принесет городу новые перемены?

И не только городу. 2018-ый выпадает юбилейным для нашей компании. Мы запланировали провести небольшой ребрендинг, который коснется и географии нашей работы. За 10 лет мы проделали большую работу в части разработки и реализации концепций светового оформления окружных городов и поселений, наработали колоссальный опыт, чтобы сегодня заявить о своей готовности масштабировать его, как на весь округ, так и на другие регионы России.

Что касается Югры - считаю, что вопрос благоустройства – на сегодняшний день один из ключевых для округа. Увязав воедино нормы и стандарты благоустройства световой среды округа с ценностями и смыслами живущих на ее территории граждан, мы – жители, власть, бизнес - совместными силами сможем сформировать новый бренд нашей территории. Мы уже сделали много верных шагов в заданном направлении. И будем продолжать идти дальше, пока не выйдем на соответствующий запросам качества, комфорта, эстетики и безопасности уровень.

Дорогие друзья!

Вот и уходит в историю 2017 год. Каждый его день был соткан из хлопот, поисков решений, радостных свершений. Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому все хорошее, что радовало в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем.

Радостно осознавать, что все мы живем в красивом современном городе Сургуте. Каждый из нас, сургутян, вкладывает усилия во благо любимого города. Главное – мы не исчерпали себя. Надо только думать, работать, действовать.

Пусть сделанное и достигнутое нами будет достойно уважения. Пусть с новым годом в наши семьи придет мир, покой и достаток.

Давайте пожелаем друг другу счастья и добра. И поднимем бокалы за новый год, за мир в каждом доме!

С наступающим!

Беседовала Александра Ипполитова