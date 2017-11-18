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​Наталья Куксенко: «Если перерасчёт не выгоден для пенсионера, мы его не делаем»

«Дочь увидела в интернете статью о том, что пенсионерам можно сделать перерасчет пенсий за период декрета. Якобы добавляют 5000 рублей к уже получаемой выплате. Можно ли верить этой информации?» — такой вопрос поступил на горячий телефон редакции от сургутянки Ольги Матковской.

За достоверной информацией «НГ» обратился к начальнику управления Пенсионного фонда России в Сургуте Наталье Куксенко.

— Правда ли, что пенсионерам можно пересчитать пенсию за нестраховые периоды?

— Да, перерасчет пенсии за нестраховые периоды (декрет, уход за ребенком-инвалидом или пожилыми гражданами (после 80 лет), сделать возможно. Но стоит отметить, что информация, которую распространяют в соцсетях, недостоверна, потому что сумма прибавки будет зависеть от многих факторов и не обязательно составит ровно 5000 рублей. На текущий момент нами отработано три тысячи заявлений из поданных 11, остальные постараемся отработать до конца года в полном объеме.

— Расскажите, как работает система перерасчета за нестраховые периоды?

— С 2015 года у нас введена балльная система расчета пенсий: для работающих пенсионеров количество пенсионных баллов зависит от величины заработка (и, следовательно, страховых взносов); для тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, сумма пенсионных коэффициентов установлена в твердом размере и так далее. Суть пререрасчета в том, что тем, кому пенсия была назначена до 2015 года, можно попробовать провести перерасчет за нестраховые периоды, используя новую балльную систему.

— На какую сумму может быть увеличена пенсия после перерасчета?

— По большей части обработанных нами заявлений пенсии увеличились, но отмечу, что, чаще всего, совсем на незначительные суммы . Есть увеличение на 80 копеек, на 15 рублей, на 45 и 200 рублей. Две женщины получили прибавку в полторы тысячи, но у них, можно сказать, уникальные случаи. Средний размер увеличения — 41 рубль.

— Почему такая разница в надбавке?

— Нужно понимать, что этот перерасчет будет выгоден для очень небольшой части населения. Например, если женщина находилась в декрете и была безработной, тогда за время по уходу за ребенком ей доначислят баллы, а пенсия вырастет. Но если она работала, тогда нам нужно будет сначала исключить время работы и оставить только время декрета, чтобы посмотреть, выгодна ли такая замена по баллам. Также может быть и такое, что пенсионерка проработала ровно 20 лет на севере, а потом досрочно ушла на пенсию. Если мы исключим определенное время трудового стажа, заменив его временем декрета, может получиться, что ей перестанет хватать стажа работы на севере. Ситуации разные, поэтому наши специалисты кропотливо просчитывают разные варианты.

— Что происходит с теми заявлениями, работа над которыми показала, что этот новый перерасчет не выгоден пенсионеру?

— Если перерасчет будет не выгоден для пенсионера, то мы оставляем заявление без рассмотрения, отправляя заявителю уведомление с указанием причины.

— Как происходит перерасчет за нестраховой период, если человек ухаживал за инвалидом или престарелым родственником?

— Система такая же: мы пробуем увеличить пенсию, посчитав время ухода по баллам. Но есть нюансы. Нужно понимать, что если человек просто ухаживает за престарелой матерью, но работает, это не будет являться нестраховым периодом. Таковым он будет, только если трудоспособный гражданин вынужден не работать по причине нуждаемости пожилого родственника в постороннем уходе. При этом тот, за кем ухаживают, должен написать заявление в ПФР, что за ним ухаживает такой-то человек, и тогда ему будут выплачивать соответствующую компенсацию, чтобы он мог оплачивать уход при необходимости. По уходу за инвалидами 1-й группы ситуация аналогичная.

— До какого момента можно подать заявление о перерасчете за нестраховые периоды?

— Можно подавать документы и в этом, и в следующем году — конечного срока не предусмотрено. Заявления можем принять как мы в Пенсионном фонде, так и специалисты в любом МФЦ Сургута.

— Расскажите о перерасчете работающим пенсионерам — как он происходит?

— Перерасчет пенсий по заявлению проводится при предоставлении каких-либо новых документов. Например, если человек приносит новые справки о стаже, заработке и так далее. В беззаявительном порядке для работающих пенсионеров это происходит автоматически с августа.

О втором виде расскажу подробнее. В течение года за пенсионера предприятие перечисляет страховые взносы, и к 1 августа подводятся итоги за прошедший финансовый год: определяется количество пенсионных баллов, которые человек накопил, проработав этот год. Пенсия увеличивается, но с 2015 года действует ограничение по количеству баллов для работающих пенсионеров — не более трех баллов.

— В этом году работающие пенсионеры вновь не участвуют в индексации пенсий?

— Да, уже второй год подряд работающие пенсионеры не участвуют в индексации пенсий, но отмечу, что при увольнении человека все потерянные суммы будут им досчитаны. Прогнозируемый уровень инфляции и, соответственно, индексации, в следующем году — 3,8 процента. Но это только прогноз, который еще может измениться.

Лилия Сулейманова


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18 ноября 2017 в 11:11, просмотров: 1299, комментариев: 1


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Комментарии:
сэнсей
не нравится
18 ноября 2017 в 17:27
Спасибо.начинали здесь жить и работать в 70-80 рожали ростили детей.Заплатите нашим мамочкам за это.Вигвам опять какие то гроши.хуже поговаривают у государства денег на выплату пенсий нет.Вот и дожились.

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