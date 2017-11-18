«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»

Редакция siapress.ru побеседовала заведующим КЦ «Порт» Юрием Семенковым о том, что происходит в культурном центре. Как на нем сказалась реорганизация 2015 года, повлекшая слияние центра с галереей современного искусства «Стерх»? Какие отношения у «Порта» с городской администрацией? Какие проекты реализует учреждение? Обо всем этом читайте в нашем интервью.

— Юрий, в каком состоянии вы, так сказать, приняли «Порт»?

— В «Порту» я работаю с самого его основания и отчасти формировал репертуар и политику культурного центра и до того как его возглавил год назад. Поэтому, в целом был в теме и понимал как всё работает. Однако, пришлось планировать 2018 год практически без бюджета, единственные запланированные средства были выделены на проект «Волшебная гора».

— Как сказалась на «Порту» реорганизация 2015 года? Слияние со «Стерхом» помогает или мешает?

— «Порт» никогда не был самостоятельной структурой. Изначально мы входили в состав Сургутской филармонии, затем — в Многофункциональный культурно-досуговый центр, к которому в 2015 году также присоединилась галерея современного искусства «Стерх». Так что у нас обширный опыт работы под чьим-то руководством. Слияние со «Стерхом» могло бы пойти на пользу обоим структурам, но пока что этого почему-то не происходит.

— С каким багажом подходит культурный центр к первому юбилею? Что дал Сургуту «Порт»?

— Могу однозначно сказать, что главная функция «Порта», то, ради чего он создавался, — формирование комфортной среды для творческой молодежи города, поддержка их культурных инициатив и сокращение оттока креативной молодежи из города — выполняется на сто процентов. За пять лет в «Порту» состоялось множество интереснейших выставок, в том числе — первые персональные выставки молодых сургутских художников. До открытия «Порта» площадки для экспонирования молодых авторов в городе попросту не было, а сейчас многих из них уже зовут с выставками в другие города.

То же можно сказать и по мероприятиям: на данный момент «Порт» стал единственной площадкой в городе, где регулярно происходят интересные концерты и спектакли камерного характера.

— За эти пять лет было многое, но что особенно запомнилось? Какими проектами особенно гордитесь?

— Если говорить о моих проектах, то это, конечно, «Живое кино». Проект очень интересный, но очень сложный в реализации. Пространственная инсталляция «Книги» получилась очень крутой. «Морской фестиваль», который мы начали делать в прошлом году превращается в настоящий полноценный культурный опен-эйр (и мы даже задумываемся над его проведением на более масштабной площадке). Гордость вызывает факт того, что все независимые творческие формации города в той или иной форме реализуют свое творчество совместно с культурным центром «Порт». Фестиваль граффити и стритарта «Гаражи» в этом году прошел на нашей площадке (думаю, будет проходить здесь и впредь), проект Булата Сайфуллина «INKY: полное погружение» был презентован в «Порту», а «Behind The Wall» сюда со временем перебрался. Сургутский режиссер Стас Крючков презентует свои новые фильмы, независимые театры устраивают премьерные показы своих спектаклей, профессиональные и молодые музыканты презентуют свои новые программы в культурном центре «Порт».

— Какие отношения у весьма молодежного и неформального «Порта» с городской администрацией? Как удается находить точки соприкосновения?

— Отношения рабочие. На самом деле Комитет культуры и туризма понимает специфику культурного центра «Порт» и никак нас не «душит». Но, конечно, зачастую сложно соединить молодёжные культурные инициативы с муниципальным заданием и отчётностью. Понимаю, что изначально «Порт» задумывался как абсолютно свободное для творчества пространство, далёкое от бюрократических моментов, однако в нынешних условиях это невозможно. Можно, конечно, опустить руки и уйти в сторону, но можно и попытаться найти некий баланс, продолжая выполнять свою изначальную функцию, при этом встраивая её во все необходимые нормативы. Пока что «Порту» это удается.

— Что бы вы пожелали центру и его посетителям?

— Центру хотел бы пожелать не прогибаться ни под какие обстоятельства и оставаться на плаву в любой ситуации. Быть верным своей основной миссии и ни в коем случае не превращаться в молодежный придаток каких бы то ни было учреждений. Ну а посетителей просто хочу поблагодарить за то, что ходят к нам и любят нас. Мы вас тоже любим!