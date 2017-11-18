16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,3554   EUR  70,6471  

«Не прогибаться ни под какие обстоятельства»

Заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков рассказал, с какими успехами и проблемами культурный центр встречает первый юбилей

Редакция siapress.ru побеседовала заведующим КЦ «Порт» Юрием Семенковым о том, что происходит в культурном центре. Как на нем сказалась реорганизация 2015 года, повлекшая слияние центра с галереей современного искусства «Стерх»? Какие отношения у «Порта» с городской администрацией? Какие проекты реализует учреждение? Обо всем этом читайте в нашем интервью.

— Юрий, в каком состоянии вы, так сказать, приняли «Порт»?
— В «Порту» я работаю с самого его основания и отчасти формировал репертуар и политику культурного центра и до того как его возглавил год назад. Поэтому, в целом был в теме и понимал как всё работает. Однако, пришлось планировать 2018 год практически без бюджета, единственные запланированные средства были выделены на проект «Волшебная гора».
— Как сказалась на «Порту» реорганизация 2015 года? Слияние со «Стерхом» помогает или мешает?
— «Порт» никогда не был самостоятельной структурой. Изначально мы входили в состав Сургутской филармонии, затем — в Многофункциональный культурно-досуговый центр, к которому в 2015 году также присоединилась галерея современного искусства «Стерх». Так что у нас обширный опыт работы под чьим-то руководством. Слияние со «Стерхом» могло бы пойти на пользу обоим структурам, но пока что этого почему-то не происходит.
— С каким багажом подходит культурный центр к первому юбилею? Что дал Сургуту «Порт»?
— Могу однозначно сказать, что главная функция «Порта», то, ради чего он создавался, — формирование комфортной среды для творческой молодежи города, поддержка их культурных инициатив и сокращение оттока креативной молодежи из города — выполняется на сто процентов. За пять лет в «Порту» состоялось множество интереснейших выставок, в том числе — первые персональные выставки молодых сургутских художников. До открытия «Порта» площадки для экспонирования молодых авторов в городе попросту не было, а сейчас многих из них уже зовут с выставками в другие города.
То же можно сказать и по мероприятиям: на данный момент «Порт» стал единственной площадкой в городе, где регулярно происходят интересные концерты и спектакли камерного характера.
— За эти пять лет было многое, но что особенно запомнилось? Какими проектами особенно гордитесь?

— Если говорить о моих проектах, то это, конечно, «Живое кино». Проект очень интересный, но очень сложный в реализации. Пространственная инсталляция «Книги» получилась очень крутой. «Морской фестиваль», который мы начали делать в прошлом году превращается в настоящий полноценный культурный опен-эйр (и мы даже задумываемся над его проведением на более масштабной площадке). Гордость вызывает факт того, что все независимые творческие формации города в той или иной форме реализуют свое творчество совместно с культурным центром «Порт». Фестиваль граффити и стритарта «Гаражи» в этом году прошел на нашей площадке (думаю, будет проходить здесь и впредь), проект Булата Сайфуллина «INKY: полное погружение» был презентован в «Порту», а «Behind The Wall» сюда со временем перебрался. Сургутский режиссер Стас Крючков презентует свои новые фильмы, независимые театры устраивают премьерные показы своих спектаклей, профессиональные и молодые музыканты презентуют свои новые программы в культурном центре «Порт».

— Какие отношения у весьма молодежного и неформального «Порта» с городской администрацией? Как удается находить точки соприкосновения?
— Отношения рабочие. На самом деле Комитет культуры и туризма понимает специфику культурного центра «Порт» и никак нас не «душит». Но, конечно, зачастую сложно соединить молодёжные культурные инициативы с муниципальным заданием и отчётностью. Понимаю, что изначально «Порт» задумывался как абсолютно свободное для творчества пространство, далёкое от бюрократических моментов, однако в нынешних условиях это невозможно. Можно, конечно, опустить руки и уйти в сторону, но можно и попытаться найти некий баланс, продолжая выполнять свою изначальную функцию, при этом встраивая её во все необходимые нормативы. Пока что «Порту» это удается.
— Что бы вы пожелали центру и его посетителям?

Центру хотел бы пожелать не прогибаться ни под какие обстоятельства и оставаться на плаву в любой ситуации. Быть верным своей основной миссии и ни в коем случае не превращаться в молодежный придаток каких бы то ни было учреждений. Ну а посетителей просто хочу поблагодарить за то, что ходят к нам и любят нас. Мы вас тоже любим!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

17 ноября 2017 в 11:56, просмотров: 1163, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Петька
не нравится
18 ноября 2017 в 20:35
Не смешите людей, Семенков! Вы прогнулись со своим табу до такой степени, что стали похожи на шахматного коня!
Сергей
не нравится
20 ноября 2017 в 14:51
А мне нравится в Порту. И нравится то, что вы делаете. Так держать! А то что с ТАБУ такая история вышла, да к вообще могли лавочку прикрыть... Диалог всегда важен.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой

Пятерка по литературе. Ныряем в книжные глубины с филологом и руководителем «Пиар Лаборатории» Катериной Тайлаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 21:14
167 0
Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ

Что вы знаете о Масленице? // ТЕСТ
Масленичная неделя подходит к концу. Пройдите тест и узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в этой теме!
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:37
744 0
ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 нестандартных подарков к 23 февраля // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Сургутские мужчины хотят стрелять, гонять и летать
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:35
798 3
Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ

Ваш арт-багаж // КУЛЬТСЛОВАРЬ
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» и считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»!
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 23:07
392 0
Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА

Санкционные лица. Читатели siapress.ru разделились в своем отношении к «кремлевскому списку» США // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 17 февраля в 19:34
394 0
Гни свою линию!

Гни свою линию!
В Сургутском художественном музее начала работу авторская выставка Алексея Скрипина
Мария Арутюнян 16 февраля в 09:47
413 0
Академик Лазарев: «Педагогам нужно учиться учить думать детей»

Академик Лазарев: «Педагогам нужно учиться учить думать детей»
В СурГПУ разрабатывают новую университетскую образовательную систему
​Елена Курилова, редактор газеты «Ступени СурГПУ» 17 февраля в 12:08
488 0
​Почему югорчане болеют раком?

​Почему югорчане болеют раком?
Cовременная онкология позволяет и пациентам с определенными опухолями, даже на 3-4 стадиях, добиться очень хороших результатов ремиссии болезни
Виктория Грибкова, пресс-служба Сургутской ОКБ 17 февраля в 10:02
1134 0
​«Путешествие — это не наука»

​«Путешествие — это не наука»
Первый месяц в России, мы тратили 4,5 доллара в день, и мы подумали, если мы так можем делать в России, то, наверное, можно это попробовать и в Монголии, и в Китае.
Ярослава Абакумова 17 февраля в 09:10
461 0
«Я могу констатировать факт, что у нас нет диалога!»

«Я могу констатировать факт, что у нас нет диалога!»
​Вчера был опубликован блог про выставку художника Артема Мунтяна. Мы попросили прокомментировать описанную ситуацию известную сургутскую художницу Елену Сухову.
Редакция СИА-ПРЕСС 16 февраля в 16:38
565 0
​Центру помощи бездомным животным «Переправа» требуется помощь горожан

​Центру помощи бездомным животным «Переправа» требуется помощь горожан
В России на строительство подобного центра обычно уходит порядка 15 млн рублей
Александра Нуриева, председатель правления ОД "Дай лапу" 15 февраля в 16:19
690 4
Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?

Где многодетные семьи города могут получить скидки и бонусы?
В городе масса привлекательных предложений от частников для семей, имеющих более двух детей
Лилия Сулейманова 15 февраля в 15:42
578 0
«Мне на ребенка не жалко!»

«Мне на ребенка не жалко!»
Родительские форумы, и чаты и «болталки» так убедительно захватили наш досуг, что рубрику «Матьчасть» мы решили сделать постоянной. Здесь можно пожаловаться, вместе отделить мух от котлет, обсудить мнения экспертов и бывалых мам и пап.
Вера Куликова 15 февраля в 14:48
853 1
Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты

Сургутская администрация и депутаты подключились к борьбе с аптечной наркоманией. Ждем первые результаты
Создана рабочая группа, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев
Эдуард Гиниатуллин, руководитель РОО «Страна без наркотиков. Югра» 15 февраля в 12:26
675 4
Бойкот не пройдет. Читатели siapress.ru пойдут на выборы президента // ИНФОГРАФИКА

Бойкот не пройдет. Читатели siapress.ru пойдут на выборы президента // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 февраля в 12:53
739 19
​Парк «За Саймой» и так перегружен. Может, займемся другими территориями?

​Парк «За Саймой» и так перегружен. Может, займемся другими территориями?
У нас абсолютно неблагоустроенная набережная на речпорту, у нас пустая лыжная база в районе жд, и так далее.
Сергей Васин, депутат думы Сургута 14 февраля в 15:36
985 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика