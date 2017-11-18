«Канцелярия поработила здравый смысл»

Накануне первого юбилея культурного центра «Порт» редакция siapress.ru поговорила с автором и куратором создания центра Сергеем Нестеровым, который ранее был начальником учреждения. В разговоре без купюр Сергей рассказал все, что думает о текущем положении дел в культурном центре.



— Сергей, расскажите для начала, как возник КЦ «Порт»?

— Центр культурных инициатив «Порт» (первоначальное название именно такое) был, пожалуй, первой осторожной и скромной (относительно других капиталоемких сфер типа ЖКХ), но очень своевременной попыткой города Сургута инвестировать в свое будущее. Не в инфраструктурные объекты, а в то, что сейчас с самых высоких трибун называется человеческим капиталом, креативной экономикой.

На тот момент с высоких трибун вещалось несколько о другом, но в экспертных кругах об этой самой экономике, как о неизбежном пути развития постиндустриального общества, утверждалось вполне конкретно — и время эти тренды только подтверждает.

Эксперты, кстати, привлечены были очень крутые! Нисколько не приукрашивая, могу сказать что «Порт» вырос из проектных семинаров, к которым были привлечены авторитеты международного уровня в социокультурном проектировании. И уровень заинтересованности городской администрации того периода в продвижении этих направлений был очевиден. В работе принимали участие несколько заместителей главы города, руководители департаментов. Меня даже слегка шокировало такое внимание. Роман Марков пришел на собрание проектной группы, которое было в выходной день, с поломанной ногой и на костылях... Участие чиновников, курирующих культурную отрасль, было активным, это вообще было жизненно важно для их сферы и проходило по их инициативе.

«Порт» должен был стать самостоятельным автономным учреждением, пилотной площадкой, по примеру которой создавались бы подобные центры, в городе, районе, округе. Необходимость в создании таких вот мультиформатных и современных культурно-коммуникационных центров ни у кого не вызывала сомнений. Думаю, эта тема для вышеперечисленных территорий, на сегодняшний день еще актуальнее, чем тогда.

— Чем в итоге стал «Порт»?

— «Порт» достаточно быстро занял свою нишу, несколькими яркими и неординарными проектами громко заявил о себе, привлек и обрел постоянную аудиторию. Состоялся во многом, кроме одного — самостоятельным учреждением его так и не сделали. А без этого невозможно вести полноценную работу, решать проблемы, которых немало. «Доброжелатели» у ЦКИ «Порт» тоже появились достаточно скоро. Площадка в центре города с модным лофтовым дизайном, свежим ремонтом и прикормленной аудиторией — лакомый кусок.

Управленческое решение о сливании «Порта» в структурное подразделение МАУ «МКДЦ», подразумевавшее слияние со студией им. Виталия Горды, стало началом конца.

С этого момента работать стало кратно сложнее, уровень интриг и склок зашкалил, а канцелярия поработила здравый смысл. Такой концентрации лжи и грязи различных сортов, как в МКДЦ, я не встречал больше нигде,а мне есть с чем сравнивать — в культуре я более 20 лет, работал над проектами в других учреждениях, городах, регионах и странах.

Несмотря на клятвенные заверения чиновников упраздненного Департамента культуры, концепцию «Порта» трансформировали и заточили под сведение отчетности по нескольким параметрам и маниакальное стремление зарабатывания внебюджетных средств, не всегда умное, и не особенно эффективное. Коллектив развалили. Во всяком случае, того, что я вкладываю в это понятие, давно уже нет.

Все эти оптимизации, реорганизации и часто меняющиеся директора с заметными проблемами по части созидания и коммуникации вынудили сотрудников усвоить парочку навыков, незаменимых для выживания в таких условиях — не высовываться и приспосабливаться.

Аудитория осталась. Она в «Порту» умная, тонко чувствующая, стремящаяся к саморазвитию и самореализации. Ей «Порт» нужен.

— Какое будущее у «Порта», на ваш взгляд?

— Видимо, «Порт» станет филиалом или дополнительной площадкой галереи «Стерх». Поскольку руководителем МАУ «МКДЦ» назначена Л.Н. Гурова, совершенно несложно предположить, что будет укрепляться и усиливаться ГСИ, а делать это как-либо иначе, чем за счет окончательного размазывания «Порта» в структуре МКДЦ, было бы слишком сложно и хлопотно. Дальнейшая судьба культурного центра «Порт» будет зависеть от того, как им распорядится учредитель — городская администрация в лице Комитета по культуре и туризму. Это очень скверно и грустно. Работа таких учреждений, как СХПК, ГСИ «Стерх», КЦ «Порт», не должна зависеть от кадровых перестановок в администрации и уровня понимания отдельными должностными лицами значимости работы этих площадок. Чиновникам нужны отчеты о проделанной работе и показатели эффективности, но не надо это путать с реальной эффективностью. Такие учреждения нужны городу, они работают на его имидж и развитие. Без них неизбежна утечка мозгов, того самого креативного класса, который частично консолидировал вокруг себя «Порт», который придется втридорога экспортировать извне, если сегодня не вложиться в создание условий для появления собственного.