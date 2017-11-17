​Алексей Савенков: «Незаконные свалки в районе возникают постоянно»

В первых числах сентября в составе администрации Сургутского района произошло очередное кадровое обновление. В качестве нового заместителя главы муниципалитета был утвержден Алексей Савенков, до этого возглавлявший гимназию имени Салахова. По прошествии двух месяцев, в течение которых опытный управленец входил в курс дел, корреспондент «НГ» побеседовал с новоиспеченным заместителем главы района о его обязанностях, фронте работ и впечатлении от муниципалитета.

— Вы недавно перешли на работу в администрацию района. Расскажите о своих новых обязанностях?

— Они достаточно широкие. Я курирую несколько структурных подразделений администрации района. Это служба по работе с коренными малочисленными народами Севера, отдел недропользования, природопользования и экологии, служба по сельскому хозяйству, управление ГО и ЧС.

— Как бы вы оценили экологическую обстановку в районе в текущем году?

— В принципе экологическая обстановка в районе неплохая. Мы провели более 300 мероприятий, посвященных Году экологии: просветительские, культурные, конкурсы, посадки деревьев и так далее. Довольны и тем положительным эффектом, которого удалось добиться в работе с недропользователями. Отдельно хотелось бы отметить, что Сургутский район уже не первый год занимает лидирующие места в Югре по работе в экологической сфере.

— Какие экологические происшествия были в этом году?

— Серьезных происшествий удалось избежать. Естественно, возникали несанкционированные свалки, были разливы нефтепродуктов, но все это оперативно устранялось в штатном режиме. Неф­тяные компании ликвидируют загрязнения и рекультивируют землю своими силами, здесь взаимодействие уже отлажено. Что касается несанкционированных свалок, то возникают они постоянно в поселках, кооперативах, лесных массивах. Люди зачастую не относятся бережно и ответственно к окружающей среде. Но ситуация улучшается: на начало года у нас было 11 несанкционированных свалок, девять из них мы уже ликвидировали, две находятся в работе.

— С какими сложностями вы встречаетесь в борьбе с несанкционированными свалками?

— Самое первое и главное — это проблема самосознания. Человеку бывает сложно понять, что нельзя мусорить в несанкционированных местах. Вторая проблема — это вопрос полигонов ТБО, который сейчас активно прорабатывается. Речь идет о федоровском и лянторском полигонах, по которым в ближайшее время, как мы надеемся, будут приняты положительные решения, и ситуация с вывозом мусора в районе улучшится.

Больше того, в качестве перспективного инвестиционного проекта рассматривается строительство мусороперерабатывающего завода на территории муниципалитета. Для нас это одно из приоритетных направлений, которое, в случае успеха, пойдет во благо всего муниципалитета. Мы уже обсуждали проект на уровне округа, проводили заседание инвестиционного совета, решили вопрос по возможному месту размещения завода и прошли через согласительные процедуры. Самое главное, что есть инвестор и есть понимание, куда нужно двигаться.

Проект комплекса «Барсова гора» предполагает создание музея площадью 1000 квадратных метров и гостиницы, а сумма частных инвестиций составит 150 млн рублей.

— В связи с планируемым строительством музейно-туристического комплекса на Барсовой горе, как там будет отслеживаться экологическая обстановка?

— Если проект будет реализован, то там, естественно, будут ужесточаться требования в части складирования мусора и соблюдения экологических норм. Мы уже рассмотрели концепцию комплекса на инвестиционном совете, обсудили ее с инвестором. Если все получится и появится соответствующая инфраструктура, то жители не только района, но и всей Югры смогут познакомиться с историей этого места. Следить за экологической обстановкой на Барсовой горе, скорее всего, мы будем совместно, в этом заинтересованы обе стороны.

— Для Сургутского района, да и для всей Югры актуальным является вопрос взаимодействия коренных народов и нефтяных компаний. Как администрация участвует в этом процессе?

— Чтобы разобраться в вопросе — немного цифр. В Сургутском районе 157 территорий традиционного природопользования, которые занимают порядка 70 процентов его площади. На них живут около трех тысяч представителей коренных народов, в основном ханты. При этом в районе ведут разработку месторождений порядка 20 нефтяных компаний. Естественно, что в таких условиях возникает масса вопросов социально-экономического развития этих территорий и сохранения традиционного образа жизни коренных народов.

Проводится работа по нескольким направлениям. Первое: государственная поддержка в рамках программы Ханты-Мансийского округа «Социально-экономическое развитие коренных и малочисленных народов Севера». Происходит это в виде субсидий на обустройство, приобретение северных оленей и так далее. Второе направление — это как раз заключение соглашений между главами родовых угодий и неф­тегазодобывающими компаниями.

— В чем цель такой политики в отношении коренных народов?

— Она подразумевает компенсацию коренным малочисленным народам за те ограничения, которые возникают в ходе освоения территорий. Понятно, что иногда появляются разногласия, тогда администрация непосредственно участвует в процессе переговоров. Мы ведь заинтересованы и в развитии промышленности на территории района и в том, чтобы права коренных народов Севера не ущемлялись.

— Вы долгое время работали в администрации города. Есть ли какая-то разница по сравнению с тем, что вы делаете сейчас?

— Разница есть, заключается она в территориях. В каждом из 13 поселений Сургутского района есть свои руководители, и у каждого из них есть свои проблемы и свои вопросы. В остальном обязанности у меня все те же, стадия привыкания к новому месту работы прошла быстро.