​Владимир Якушев: «Наше большое преимущество – преемственность в управлении регионом»

Тюменская область за последние годы совершила большой экономический скачок: несмотря на масштабный отток налоговых доходов регион смог не просто удержаться на плаву, но и регулярно отчитывается о строительстве новых заводов, дорог, развязок, школ и детских садов, театров, набережных и прочей социальной инфраструктуры. Все это отлично, но вслед за большим ростом приходят проблемы другого уровня и качества. О росте населения, перегретом рынке жилья, молодежных протестах и о том, что сейчас стало главной проблемой наших южных соседей, главный редактор СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов поговорил с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

О жилищном строительстве

– Если в других регионах жилищное строительство идет на собственный внутренний рынок, то мы строим не только для себя – много жилья в Тюменской области покупают югорчане и ямальцы, – Владимир Якушев, зная о нашем интересе к невероятным показателям жилищного строительства в области, сам начинает разговор на эту тему. – Кроме того, работают государственные программы. Поэтому в целом строительный рынок у нас оживает быстрее, чем в других субъектах.

Нужно понимать, что до 2014 года рынок жилья был перегрет. Сейчас наступило отрезвление: и такое количество квадратных метров, которое мы ввели в 2015 году (больше двух миллионов), нам не нужно.

– А на какой показатель ориентируетесь?

– Сейчас у нас в планах 1,2 млн квадратных метров. В перерасчете на одного человека этот показатель остается достаточно высоким.

– Может ли наступить ситуация, когда рынок жилья Тюменской области окажется настолько насыщен, что можно будет сказать: «горшочек, не вари»?

– Уверен, что в ближайшие пять лет рынок способен переваривать до одного миллиона квадратных метров жилья ежегодно.

– А как себя в этой ситуации чувствуют строительные фирмы, а также вся торговля и сервис, что присутствуют в жилищном секторе? Они не посыплются?

– Те, кто в этой ситуации должен был посыпаться – тот уже посыпался. Сейчас мы вышли на такие показатели, когда всё в принципе сбалансировано.

– То есть местного аналога московской реновации, призванной спасти строительный рынок, в Тюмени не случится?

– Такой же реновации у нас не будет, у нас есть своя программа, которую мы двигаем – по переселению из аварийного жилья. И если в России отдельные субъекты федерации закрывают аналогичную программу по жилью, признанному аварийным до 1 января 2012 года, то мы уже переселяем из домов, поставленных на учет до 1 января 2016 года. Сегодня эта программа уже полностью реализована в семи районах области.

– А за счет чего вы идете с таким опережением?

– За счет средств регионального бюджета.

О притоке населения в область

– Хорошо. Давайте немного о социальной составляющей роста региона. Насколько Тюмень выросла за последние годы?

– Тут надо отдельно смотреть статистику и то, как мы ощущаем происходящее по другим показателям. Сейчас Тюмень вместе с Тюменским районом подбирается к 900 тысячам человек. Статистика, к сожалению, отражает не все – по факту мы растем гораздо быстрее.

– Из-за того, что люди приезжают, но не регистрируются, например, для получения северной пенсии?

– Да. Таких людей много, они живут здесь, покупают квартиры, машины, пользуются услугами, но официально не регистрируются, поэтому мы видим, что населения у нас гораздо больше, чем говорит перепись.

– А какова структура миграционного прироста? Кто эти люди?

– Преимущественно это жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в меньшей степени – выходцы из других регионов. Я надеюсь, что скоро у нас все люди будут получать различные услуги в электронном виде, и мы сможем увидеть реальную статистику, сколько у нас жителей и откуда они.

– Ну а кого вы хотите видеть в Тюменской области? Кого хотите переманивать?

– Любой руководитель ставит перед собой задачу аккумулировать людей, которые обладают компетенциями, которые нужны региону, особенно – продвинутую и креативную молодежь. В этом направлении движутся Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет, мы активно работаем над привлечением особой касты молодых людей – специалистов в IT-сфере. Все хотят, чтобы население было платежеспособным, законопослушным и креативным, и мы не исключение.

– По вашим ощущениям – как вы с этой задачей привлечения людей справляетесь?

– Наш субъект стал привлекательным и интересным, к нам хотят ехать, от нас не хотят уезжать. Многие говорят, что креативная молодежь видит себя только в Москве и Санкт-Петербурге, но все больше и больше выпускников наших вузов хотят связать свою жизнь с Тюменской областью, это хорошо прослеживается за последние пять лет.

О молодежи и протестах

– Если говорить про молодежь, то есть тема, которая волнует всю страну с весны этого года – протестные настроения.

– Такие события возникают на фоне определенных политических циклов, и сейчас они возникли на фоне президентской кампании и связанной с ней активностью человека по фамилии Навальный. Поэтому я не согласен с утверждением, что у нас вроде как существуют сильные протестные настроения среди молодежи. В любой стране есть оппозиционно настроенные люди, которые будоражат определенные слои населения, и сейчас они делают ставку на молодежь. Это значит, что просто надо с ней общаться, улучшать среду обитания, возможность расти и развиваться, заниматься интересными проектами – тогда времени и желания на протесты не останется.

– Но конкретно вы принимали какие-то особые решения после прошедших в марте и июне протестных акций?

– В Тюменской области действуют долгосрочные программы, которые рассчитаны не на год, не на два и не на три, и мы не в марте начали их реализовывать, причем не только в областной столице, но и по всей территории региона. База для этих процессов – учебные заведения, которые дают профессиональное и техническое образование. Молодые люди там не только учатся, но и занимаются спортом, культурой, общественной деятельностью.

Для одного из наших проектов мы использовали бывший кинотеатр «Космос», который находился в распоряжении непонятных арендаторов, и мы его изъяли, сделав там молодежный театр, и там сейчас выступают труппы не только из нашей области, но и из других регионов. Еще один большой проект у нас развивается на набережной Туры – там у нас находится историческое здание, которое мы восстановим и сделаем молодежный центр, где все желающие смогут реализовывать свои креативные проекты. Мы развиваем среду наших парков, чтобы они лучше подходили для отдыха молодежи – среди них, например, «Гилевская роща», «Затюменский» и другие.

На региональном и муниципальном уровне в практику прочно вошли молодежные форумы, форсайт-конференции, диалоговые площадки, встречи «без галстуков» – это форматы, которые позволяют молодым людям смело высказать свои идеи и предложения, найти единомышленников и получить поддержку.

У каждой территории есть свои лидеры и точки притяжения молодежи. В Ялуторовске таким ядром стал открытый несколько лет назад молодежный центр. Тобольск радует успехами в развитии добровольчества. Тюмень лидирует в развитии кибердружин. В Голышмановском районе отмечу убедительные результаты по поддержке проектной деятельности.

В общем, молодежь у нас в области может чувствовать себя востребованной, и против чего тогда протестовать? Их слышат, их видят, им помогают – что еще нужно?

О межбюджетных отношениях

– Хорошо. Перейдем к непростой и болезненной для многих регионов теме – межбюджетным отношениям. Не так давно у успешных субъектов федерации изъяли один процент налога на прибыль и отдали менее обеспеченным регионам.

– На заседании рабочей группы по региональным взаимоотношениям нам обещали и даже записали в протоколе, что часть этих денег пойдет регионам, которые в дальнейшем будут наращивать налоговый потенциал, так что мы сможем отчасти компенсировать эту потерю. Такой «спортивный» подход мне нравится – когда можно посоревноваться и получить приз.

– Но подобные случаи в принципе вас не демотивируют?

– Подобные случаи в принципе не доставляют большого удовольствия. Но мы понимаем, что с 2014 года непростая ситуация в экономике, падающие цены на нефть и все прочее, а мы живем в одной стране, поэтому подобное перераспределение средств между регионами можно понять. Говорить о том, что нас обрубили по доходам, я не могу. Позитивный момент в том, что мы договорились: все будущие решения, связанные с перераспределением доходов между федеральным центром и субъектами федерации, будут обсуждаться с участием глав регионов.

О главной проблеме Тюменской области

– Какая сейчас главная проблема Тюменской области, над которой вы работаете или, может быть, планируете работать?

– Работаем, не покладая рук. Это проблема сбыта продукции. Мы за последние годы более-менее научились производить – у нас работают агропромышленный и промышленный комплексы, и мы реально оцениваем качество и конкурентные преимущества этой продукции, но у нас сложилась большая проблема со сбытом. Транспортная инфраструктура и логистика, к сожалению, отстают – не только в Тюменской области, но и в целом по стране.

Получается, что мы приложили огромные усилия для того, чтобы развить промышленность, наладить нефтехимическое производство, переработку углеводородного сырья и агропромышленной продукции, а доставить эту продукцию до потребителя становится большой проблемой. Транссибирская магистраль – с низкой пропускной способностью, а тарифы РЖД достаточно высокие. Дороги – тоже оставляют желать лучшего, а перемещение грузов по ним добавляет к стоимости товара слишком много, чтобы он оставался конкурентоспособным. Перехватывающих логистических центров в России мало – хотя конкретно в этом направлении у нас есть позитивные сдвиги, и мы недавно открыли несколько новых логистических центров в Тюменской области, но эта сфера требует еще время, чтобы качественно развиться.

Есть огромные возможности с точки зрения экспорта зерна – его производят в Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской области. До какого порта мы можем их отвезти? Либо на Дальний Восток, либо в Новороссийск. Пока мы его туда довезем – цена его будет очень высокой. Получается, что точки роста есть, а доставки нет. Дай бог, что заработает порт Сабетта (в Обской губе на севере Ямало-Ненецкого АО – прим. ред.), откуда есть доступ к Северному морскому пути – тогда будет совсем другое дело. Водные артерии, по которым можно доставлять грузы до Сабетты – тоже есть, по ним в свое время из Тюменской области осваивались Югра и Ямал. Но введение этого порта – тоже перспектива не одного года. Надеемся, что когда порт Сабетта заработает на полную силу, мы получим доступ к Севморпути, у нас появятся новые возможности по экспорту грузов.

О преемственности власти

– В завершение – вопрос о перспективах Тюменской области. Мы подходим к президентским выборам, после которых традиционно меняется состав правительства России. Вы стабильно входите в топ-5 губернаторов, и многие высоко оценивают ваши шансы на попадание в правительство. Если это случится – что дальше будет с областью?

– Если это произойдет, то регион как жил, так и будет жить. Незаменимых людей нет, и все, что наработано, продолжит развиваться. Я не вижу здесь никаких рисков.

– Тут я вынужден просить вас рассказать подробнее. Все же у нас в России, да и в мире, политика – вещь крайне персонифицированная, и зачастую большая часть успеха территории зависит от личности руководителя.

– С этим я согласен.

– И новый руководитель может оказаться не столь харизматичным, или у него может быть другой подход к управлению, и все может стать хуже, хотя может и стать лучше.

– Знаете, у нас по сравнению с другими субъектами есть большой плюс – это преемственность. То, что в начале 2000-х годов начинал Сергей Семенович Собянин, мы не только не загубили, но и развили, и развиваем до сих пор. И те, кто придут после нас, я надеюсь, это будут умные люди, которые смогут грамотно воспользоваться нашими заделами

– Тюменская область управляется вами в ручном режиме?

– Не могу сказать, что это саморегулируемая система. Как вы правильно сказали, многое у нас персонифицировано, но все же элементы и институты самоуправления и саморегуляции у нас за последние годы развиваются, и их становится все больше.

– Есть человек, которого вы бы назвали своим преемником?

– Я считаю, что у нас хорошая команда компетентных управленцев, которые смогут определить, куда двигаться и что делать.