90 лет Сургутской ОКБ. ​Оксана Ищенко:«Информационное воздействие на молодёжь оказывается очень серьёзное»

Уже не первый год в Сургутском государственном университете действует комиссия по противодействию экстремизму. В нее входят представители всех институтов вуза и сотрудники правоохранительных органов. О том, как устроена политика университета в сфере борьбы с опасными идеологическими течениями и какая работа проводится в этой сфере, корреспондент «НГ» поговорил с участником вузовской комиссии, доктором исторических наук, преподавателем кафедры государственного и муниципального управления СурГУ Оксаной Ищенко.

— Из чего состоит работа по противодействию экстремизму, которая проводится в университете?

— Вузовская политика по противодействию экстремизму формируется в соответствующей комиссии при проректоре по безопасности. Она собирается на заседания регулярно, в ней состоят руководители всех институтов, входящих в состав университета, заместители по воспитательной работе и я, как отдельный специалист по этому вопросу. Комиссия определяет, что должны делать кураторы групп, которые занимаются воспитательной работой, и какова вообще роль воспитательной системы университета. Работа выстроена и систематизирована.

Комиссия является планирующим органом, то есть она определяет, какие мероприятия необходимо провести и к каким целям мы стремимся. На последнее заседание, например, был приглашен представитель УМВД, который рассказал о противодействии экстремизму с позиции правоохранительных органов. Также обсуждаем текущие вопросы в университете, какие проблемы есть и как их решать. По итогам последнего заседания пришли к выводу, что нужно усилить информационную работу со студентами. Идея такая: мы доносим информацию до лидеров (старост, кураторов), а они уже доводят ее до своих групп.

— Какие мероприятия в рамках этой политики проводятся в университете для студентов?

— Если брать студентов на моей кафедре государственного и муниципального управления, то у нас для них есть целый магистерский курс «Противодействие экстремизму в ХМАО». Мы с ними очень подробно все рассматриваем, начиная от нормативных основ и заканчивая определением, что такое экстремизм, каковы методы воздействия на молодежь и так далее. Что касается вообще всех студентов, то весной мы проводили одну открытую лекцию.

Это было предложение нашего института экономики и управления целенаправленно сориентировать студентов, чтобы они не попались на удочку экстремистского воздействия. Была даже инициатива сделать своеобразный цикл лекций. Допустим, преподаватели с кафедры информатики больше рассказывают об интернете, психологи — о методах воздействия, я, с позиции своей кафедры, больше говорю об отношении к этому государства и нормативно-правовой базе. Но это все планы на будущее, а пока мы весной запустили такую первую ласточку.

— Вызывают ли такие лекции интерес у студентов?

— Если говорить о предмете на кафедре государственного и муниципального управления, то, по мнению моих студентов, это самые интересные лекции, которые у них есть, потому что они самые полезные. Проходных тем нет — все, начиная от правовых основ и заканчивая методами воздействия, очень полезно для молодежи. При этом столько вопросов, сколько мне задают во время лекций, я не слышала ни на одном предмете. И все благодарят, говорят «спасибо, мы даже такого не знали». Информационное воздействие на молодежь сейчас серьезное, а в интернете, к сожалению, много «мусора», а наша задача — образование и воспитание наших студентов.

— Помимо университета, с какой-то другой аудиторией вы работаете?

— Мы работаем с разными аудиториями. С муниципальными и государственными служащими, в полиции недавно занятие было. С молодежью опять же постоянно работаем. Можно сказать, что охват достаточно широкий. Но нужно сказать, что тема все-таки достаточно специфическая, она заставляет ориентироваться на аудиторию. Рассказать всем сразу не получится. Поэтому, когда меня приглашают где-то выступить, я всегда спрашиваю, кто будет сидеть передо мной. Всем нужно разное и то, что подойдет для одной аудитории, не подойдет другой. Если речь идет о руководителях молодежных организаций, то для них нужен один материал по противодействию экстремизму, а если это муниципальные служащие, то им надо другой курс готовить.

— В университете только вы читаете подобные лекции?

— Нет, у нас есть еще юристы и психологи, но у них своя специфика, лекции отличаются. У каждого получается своя ниша. Допустим, когда Сургутский район заказывал курсы повышения квалификации заместителей директоров школ по воспитательной работе и руководителей организаций дополнительного образования, то нам сразу сказали, что им требуется и та информация, которую даю я, и психологические аспекты экстремизма. Если нужны юридические тонкости, то приглашают еще юристов. Не может один человек знать все, каждый занимается своей темой. У меня основная специализация связана с государственными и муниципальными служащими, поэтому они являются моей главной аудиторией. У них, конечно, присутствует определенный информационный голод. Они ведь раньше не изучали тему противодействия экстремизму.

— Назовите какие-то последние инициативы, которые выдвигались на университетской комиссии по противодействию экстремизму?

— Из последнего, что прозвучало на заседании, это то, что мы не должны одни заниматься вопросами противодействия. У нас тоже есть определенный недостаток информации. Мы должны сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге мы договорились, что с нашими студентами пообщается представитель УМВД. Хотя бы даже с лидерами и активистами. В ближайшее время эти мероприятия должны пройти.

— Для каких организаций вы проводите лекции? С кем у университета подписаны соглашения о сотрудничестве?

— Я могу только за себя говорить. В частности, я провожу лекции в рамках сотрудничества с Сургутским районом еще с 2015 года, когда были заключены соглашения с СурГУ. Мероприятий мы провели уже достаточно много. Сейчас в планах у университета — подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Сургута.

— Какие мероприятия по противодействию экстремизму планируются на следующий год?

— Я по мере сил буду и дальше участвовать в той работе, которая проводится университетом по противодействию экстремизму. Считаю, что наша деятельность важна и для университета, и для Сургута, и для округа.

Кстати

Противодействие экстремизму станет одной из главных тем регионального форума национального единства «Югра многонациональная», который пройдет в Ханты-Мансийске 11‑12 ноября. В делегацию из Сургута будут входить, в том числе, сотрудники и студенты СурГУ, а участники университетской «Кибердружины» выступят на площадке, посвященной противодействию экстремизму в интернете.