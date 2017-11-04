90 лет Сургутской ОКБ. Галина Шестакова: «Мне хотелось бы, чтобы внуки избрали профессию врача...»

Газета "Новый Город" сделала специальный выпуск в честь 90-летнего юбилея Сургутской окружной клинической больницы. Представляем вам материал из этого выпуска.

Как известно, успех предприятия во многом зависит от его руководителя. Галина Никандровна Шестакова за 32 года трудовой деятельности прошла путь от молодого специалиста до главного врача Сургутской окружной клинической больницы — крупнейшего медучреждения Югры, отмечающего в этом году свой 90-летний юбилей.

«НГ» поговорил с Галиной Никандровной о ее рабочих буднях и жизни, о развитии Сургутской ОКБ и российского здравоохранения, а также мы узнали, почему героиня нашего интервью решила посвятить свою жизнь медицине.

— Галина Никандровна, начнем с истоков. Почему вы решили посвятить свою жизнь медицине? Может быть, у вас династия докто­ров в семье или был какой-то особый случай, заставивший вас задуматься о карьере врача?

— Я родилась и выросла в небольшом городке Пласт Челябинской области. Папа был шахтером, мама — фельд­шером. У мамы не получилось осуществить мечту быть врачом — помешала Великая Отечественная война. Она служила в медсанбате, спасая жизни сотен бойцов. После войны учиться на врача было некогда. Мама всю жизнь проработала фельдшером. Мне очень нравилось бывать у мамы на работе, нравилась и сама работа, которую она выполняла — помогала людям. Она видела мою заинтересованность профессией и осторожно, но верно направляла меня. Я стала больше заниматься биологией и химией — профильными дисциплинами, которые необходимы при поступлении и обучении в медицинском вузе. Был момент, когда я резко изменила свое решение и собралась поступать в химико-технологический институт. Но мама нашла нужные слова… И после окончания школы я поступила в Челябинский государственный медицинский институт на факультет «Лечебное дело». И не жалею об этом!

— Вы приехали на сургутскую землю в 1985 году. За 32 года вы прошли путь от молодого врача-терапевта до руководителя одного из крупнейших учреждений здравоохранения Югры. Как вы думаете, что помогло вам добиться такого успеха?

— Для того чтобы чего-то добиться в жизни, необходима, прежде всего, целеустремленность, принципиальность и трудолюбие. Нужно постоянно работать над собой. Без кропотливого ежедневного труда ничего добиться нельзя. Ну, и желание помочь людям!

— Как проходит ваш стандартный день?

— Мой день начинается в восемь утра и заканчивается часто поздним вечером. В обязательном ежедневном порядке проходят доклады заместителей по медицинским направлениям о количестве пациентов, находящихся на лечении, о количестве и состоянии пациентов в реанимационных отделениях, о «тяжелых» пациентах в профильных отделениях больницы.

В регулярном режиме обсуждается информация с другими заместителями и руководителями подразделений о состоянии инженерно-технических систем и коммуникаций, о работе медицинского оборудования, о ситуации по работе с различными контрагентами.

Регулярно обсуждаются вопросы качества оказания медицинской помощи на всех этапах лечебно-диагностического процесса. В объем ежедневной работы входят и ответы на запросы различных инстанций по всем направлениям деятельности учреждения. Нередки случаи, когда различного рода совещания, консилиумы мы проводим с аппаратом управления далеко за пределами установленного рабочего времени.

— Какой из периодов развития Сургутской ОКБ вы назвали бы ключевым и почему? Так сказать, золотым веком учреждения.

— Каждый из периодов развития больницы является значимым. Бурное развитие учрежденияпроходило в 70‑е годы — период развития неф­тегазодобывающей отрасли, когда численность населения Сургута и района стала быстро возрастать. Строились новые корпуса больницы, открывались новые профильные отделения.

В начале 70-х произошла реорганизация сургутского здравоохранения на городское и районное. В микрорайоне Нефтяников построили новое капитальное здание первой городской больницы. Туда были переданы родильное и хирургическое отделения. Ветхие деревянные строения районной больницы постепенно сносились и строились новые корпуса, приобреталось медицинское оборудование. В больнице открылись противотурбекулезный и неврологический диспансеры, которые в начале 90-х отделились в самостоятельные специализированные учреждения.

В конце 80-х районная больница объединилась с МСЧ «Тюменьэнерго» и получила статус Сургутской центральной районной больницы. Это были самые значимые годы в истории районного здравоохранения. Центральная районная больница стремительно росла и развивалась. Учреждение превратилось в современную клинику, способную оказывать медицинскую помощь на самом современном уровне, оснащенную самым необходимым диагностическим медицинским оборудованием и укомплектованную высококвалифицированными кадрами. Учреждение стало самой крупной районной больницей в России.

В 1996 году она стала клинической базой открывшегося в Сургутском государственном университете медицинского факультета.

Огромное значение имело решение вопроса о переходе в 2006 году МУЗ «ЦРКБ» в статус окружной больницы, ведь тем самым был сохранен стабильный высококвалифицированный медицинский коллектив, главной целью которого стало развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

— Что в Сургутской ОКБ вызывает у вас особую гордость? Может, операции или техника, которых не найти на территории округа и области нигде, кроме вас?

— Мне очень приятно, и я горжусь тем, что сегодня Сургутская окружная клиническая больница — одно из крупных учреждений здравоохранения Югры. В его составе 46 лечебно-диагностических отделений и консультативно-диаг­ностическая поликлиника на 525 посещений в смену. Коечный фонд — 982 круглосуточные койки и 98 пациенто-мест дневного стационара. Учреждение круглосуточно оказывает экстренную и плановую специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь населению округа. Ежегодно в приемные отделения обращаются около 80 тысяч человек. В целом в учреждении оказывают около 100 видов и методов высокотехнологичной медицинской помощи по 11 профилям. Выполняется более девяти тысяч операций; проводится 21 тысяча сеансов гемодиализа и более пяти тысяч перитониального диализа; выполняется свыше трех миллионов лабораторно-диагностических исследований; оказывается более 200 тысяч врачебных посещений.

Общая численность медицинского персонала, работающего в СОКБ более двух с половиной тысяч. Около пятисот человек — это врачи, среди которых шесть докторов наук и 34 кандидата медицинских наук. Более тысячи — медсестры и младший медицинский персонал.

Главная наша гордость — кадровый состав, высококвалифицированные специалисты, профессионалы в своем деле!

С развитием материально-технической базы Сургутской окружной клинической больницы растет оперативность и качество оказания медицинских услуг населению региона. Учреждение развивается, делая большие шаги вперед. Приобретено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудование, что позволяет повысить качество, доступность и своевременность диагностики и лечения по всем профилям и на всех этапах лечебного процесса. Главная задача Сургутской окружной клинической больницы — оказание и развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

В учреждении на функциональной основе открыты клинико-диагностические центры окружного значения: гематологии, гемодиализа, эндокринологии и эндокринной хирургии, ревматологии и остеопороза, межрайонный онкологический центр, центр сурдологии и слухопротезирования, колопроктологический центр, эпилептологический центр, центр лечения хронических вирусных гепатитов, территориальный нефрологический центр, маммологический центр, центр диабетической офтальмопатии, центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника.

Быстрыми темпами получает развитие высокотехнологичная медицинская помощь во многих подразделениях учреждения. Сегодня это оказание около 100 видов и методов ВМП по 11 профилям. Специалисты учреждения постоянно занимаются освоением и развитием новых методов лечения и диагностики, в том числе высокотехнологичных, что позволяет во много раз улучшить качество медицинской помощи и поднять лечебно-диагностический процесс на более высокий уровень. Есть ряд операций и технологий, которые выполняются только у нас в Югре, Тюменской области и УРФО. И их не мало.

— Как вы оцениваете состояние медицинского образования на сегодняшний день? Каков уровень подготовки медиков из нашего СурГУ, например? Где вы набираете персонал?

— У нас трудятся выпускники медицинских вузов из Новосибирска, Омска, Тюмени и других территорий РФ. И, конечно же, немалая часть специалистов — выпускники Медицинского института С­урГУ. Теоретическая база у них неплохая, а что касается практики, то это нарабатывается с годами.

Поскольку наша больница является клинической базой Сургутского медицинского института, я думаю, нашим молодым специалистам очень повезло, что они работают именно у нас. У них есть все необходимое для профессионального роста — опытные наставники, хорошая материально-техническая база, возможность развиваться. Было бы желание. Сегодня в нашей больнице успешно трудятся около 150 молодых специалистов. Многие из них уже проявили себя в профессии. Я думаю, что спустя несколько лет мы будем ими гордиться!

— Вы бы хотели, чтобы ваши внуки были врачами?

— Конечно, каждый родитель, бабушки, дедушки хотели бы, чтобы их дети и внуки пошли по их стопам. Профессия врача одна из благородных и нужных, приносит удовлетворение в жизни, когда знаешь, что твой труд не напрасен и ты смог помочь многим людям. Да, мне хотелось бы, чтобы внуки избрали профессию врача, но у каждого свой выбор и настаивать не стоит. С любым выбором моих внуков я соглашусь, лишь бы выбранная профессия нравилась и приносила им удовлетворение.

— Кстати, а какая женщина-руководитель является воодушевляющим примером лично для вас?

— Голда Меир! Женщина, которая благодаря огромной силе воли и упорству сама создала свое будущее и стала известна всему миру. Родилась в 1898 году в Украине. Была последним, седьмым ребенком в семье. Условия жизни были настолько ужасными, что пятеро детей умерли, и Меир посвятила свою жизнь искоренению всего, что причиняло ей боль в детстве. Она стала единственной женщиной, подписавшей Декларацию независимости Израиля, его первым послом в России, его первым министром труда и социального страхования, первой женщиной — министром иностранных дел и, наконец, первой и единственной женщиной — премьер-министром. Меир послужила образцом для всех будущих женщин-лидеров, таких как Маргарет Тэтчер и Индира Ганди. Конечно, не каждой женщине такая карьера может быть под силу. Да и времена сейчас уже не те. Но тем не менее, у Голды Меир есть чему поучиться даже сильному полу!

— Какое из медицинских открытий последнего времени вы бы назвали самым важным?

— Наука в области медицины не стоит на месте. А в последние десятилетия развивается стремительно. Появились новые лекарственные препараты и методики лечения гепатита С. Если раньше это заболевание считалось неизлечимым, то сегодня 9 из 10 наших пациентов выздоравливают.

Онко-иммунологическое лечение злокачественных опухолей — одно из главных направлений онкологии. В результате применения современных таргетных лекарственных препаратов происходит активизация собственного иммунитета человека. Жизнь человека продлевается на многие годы, ее качество улучшается.

Малоинвазивные хирургические вмешательства, новейшие технологии в диагностике... В последнее десятилетие значительно продвинулись медицинские технологии по многим направлениям.

— 90 лет — это огромный срок, почти век. За это время больница превратилась из деревянной постройки в современный центр. Каковы дальнейшие планы по развитию учреждения?

— Весомую роль в стремительном развитии медицинской отрасли на территории округа играет социальная политика правительства региона. Глава округа Наталья Владимировна Комарова, заботясь о здоровье югорчан, большое внимание уделяет развитию и модернизации здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе.

Благодаря стратегическому планированию Правительства автономного округа по развитию инфраструктуры регионального здравоохранения разрабатываются и успешно реализуются целевые программы. В соответствии с государственной программой выполняются капитальный ремонт первой очереди хирургического корпуса и реконструкция клинико-диагностической поликлиники. Помещения больницы оснащаются инфраструктурой, облегчающей доступ людям с ограниченными физическими возможностями.

Врачами автономного округа проводится большая работа по внедрению очень важного метода лечения — трансплантации органов. На базе учреждения создан и продолжает свое развитие центр координации органного донорства (ЦКОД).

Специалисты больницы нацелены на расширение стационарзамещающих технологий, оснащение учреждения медицинским оборудованием и обучение специалистов для внедренных новых видов ВМП и специализированной медицинской помощи.

Коллектив учреждения стремится к непрерывному улучшению своей деятельности, применяя управленческие, медицинские и информационные инновации для сохранения здоровья и доверия пациентов.

— Многие жалуются на нынешнюю систему здравоохранения в России. Как бы вы ее сами оценили и каких улучшений хотелось бы в ближайшем будущем?

— Система здравоохранения в Югре, в отличии от некоторых территорий РФ, сегодня на должном уровне. Конечно, хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось профилактике заболеваний. У нас в РФ профилактическая среда, которая предполагает, с одной стороны, создание инфраструктурных, информационно-образовательных, нормативно-правовых, налоговых и других условий, позволяющих населению вести здоровый образ жизни, с другой стороны — мотивирование населения к сохранению здоровья и долголетию, формирование ответственности каждого за сохраненное здоровье и здоровье своих близких, пока не на высоком уровне.

Есть такое понятие «единая профилактическая среда». Ее формирование требует общеправительственного и общесоциального подходов, участия всех министерств, ведомств, каждое из которых должно отчасти стать здравоохранным. Ведь не зря говорят, что профилактика болезни — самое разумное лечение!

Справка

Галина Никандровна Шестакова — главный врач Сургутской окружной клинической больницы, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения автономного округа.