​Наталья Стрекаловских:

Ежедневно в сводках новостей появляется информация о людях, задержанных за распространение наркотиков или их употребление. Имеющиеся статистические данные по городу подтверждают, что количество рассмотренных уголовных дел по таким преступлениям растет.

О том, какая ситуация складывается в Сургуте на сегодняшний день, кто чаще всего попадается с «запрещенкой» на улицах города, какое наказание предусмотрено за противозаконные манипуляции с наркотическими веществами, корреспондент «Нового Города» поговорил с судьей Сургутского городского суда Натальей Стрекаловских.

— За какие преступлении, связанные с наркотиками, чаще всего привлекаются сургутяне? Какова статистика?

— Чаще всего привлечение к уголовной ответственности происходит за незаконное приобретение (любым способом), хранение и перевозку наркотиков без цели их сбыта. Проще говоря, для личного употребления. При этом отмечу, что не имеет значения, в течение какого времени человек незаконно хранил запрещенные вещества.

Под незаконной перевозкой подразумеваются умышленные действия человека, который перемещает наркотики без цели продажи из одного места в другое — неважно, в пределах одного и того же населенного пункта или нет.

— Какое наказание может быть назначено судом за подобные преступления?

— Санкция части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает такие виды наказания как штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет.

Это если преступление отнесут к категории небольшой тяжести.

За тяжкое преступление, по части 2 ст. 228 УК РФ, человек может лишиться свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

— Помимо перечисленных, какие еще встречаются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков?

— На сегодня остается стабильно высоким количество дел по распространению наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) — незаконные производство, продажа или пересылка запрещенных средств, веществ, их аналогов, в том числе определенных растений. Эти преступления считаются наиболее общественно опасными и относятся с категории тяжких и особо тяжких, поэтому наказание предусмотрено соответствующее — лишение свободы на срок от четырех до 20 лет или пожизненное заключение.

— В каком возрасте чаще всего совершаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков?

— Из всего числа осужденных по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, большую часть составляют молодые люди от 18 до 29 лет. Причем все они получили от девяти до 13 лет лишения свободы в колониях.

Путем нехитрых арифметических вычислений можно посчитать, сколько лет исполнится осужденным после отбытия ими полного срока наказания.

Надеюсь, глядя на эту печальную статистику, молодые люди задумаются, стоит ли ради призрачной перспективы легкого материального обогащения губить свое здоровье молодые годы.