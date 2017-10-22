16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,5892   EUR  69,3953  

​Наталья Стрекаловских:

Фото из архива Сургутского городского суда
Фото из архива Сургутского городского суда

Ежедневно в сводках новостей появляется информация о людях, задержанных за распространение наркотиков или их употребление. Имеющиеся статистические данные по городу подтверждают, что количество рассмотренных уголовных дел по таким преступлениям растет.

О том, какая ситуация складывается в Сургуте на сегодняшний день, кто чаще всего попадается с «запрещенкой» на улицах города, какое наказание предусмотрено за противозаконные манипуляции с наркотическими веществами, корреспондент «Нового Города» поговорил с судьей Сургутского городского суда Натальей Стрекаловских.

— За какие преступлении, связанные с наркотиками, чаще всего привлекаются сургутяне? Какова статистика?

— Чаще всего привлечение к уголовной ответственности происходит за незаконное приобретение (любым способом), хранение и перевозку наркотиков без цели их сбыта. Проще говоря, для личного употребления. При этом отмечу, что не имеет значения, в течение какого времени человек незаконно хранил запрещенные вещества.

Под незаконной перевозкой подразумеваются умышленные действия человека, который перемещает наркотики без цели продажи из одного места в другое — неважно, в пределах одного и того же населенного пункта или нет.

— Какое наказание может быть назначено судом за подобные преступления?

— Санкция части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает такие виды наказания как штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до трех лет.

Это если преступление отнесут к категории небольшой тяжести.

За тяжкое преступление, по части 2 ст. 228 УК РФ, человек может лишиться свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом либо без такового и с ограничением свободы либо без такового.

— Помимо перечисленных, какие еще встречаются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков?

— На сегодня остается стабильно высоким количество дел по распространению наркотиков (ст. 228.1 УК РФ) — незаконные производство, продажа или пересылка запрещенных средств, веществ, их аналогов, в том числе определенных растений. Эти преступления считаются наиболее общественно опасными и относятся с категории тяжких и особо тяжких, поэтому наказание предусмотрено соответствующее — лишение свободы на срок от четырех до 20 лет или пожизненное заключение.

— В каком возрасте чаще всего совершаются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков?

— Из всего числа осужденных по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, большую часть составляют молодые люди от 18 до 29 лет. Причем все они получили от девяти до 13 лет лишения свободы в колониях.

Путем нехитрых арифметических вычислений можно посчитать, сколько лет исполнится осужденным после отбытия ими полного срока наказания.

Надеюсь, глядя на эту печальную статистику, молодые люди задумаются, стоит ли ради призрачной перспективы легкого материального обогащения губить свое здоровье молодые годы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

22 октября 2017 в 13:51, просмотров: 879, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Восемь простых правил, если в школе нападение с оружием

Восемь простых правил, если в школе нападение с оружием
Говорить о том, что подобные ситуации легко предотвратить, — нельзя. Но есть несколько конкретных советов, которые родители могут дать своим детям на случай чрезвычайных происшествий.
​Лия Шарова, эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности «Стоп Угроза» (г. Москва) Сегодня в 17:52
263 1
​Молоко: мифы, слухи, правда

​Молоко: мифы, слухи, правда
Огромное количество радикально настроенных диетологов, веганов, ряда бодибилдеров и фитоняшек все больше настаивают на том, что молоко и молочные продукты едва ли не самый опасный враг человеческого организма.
Ирина Калугина 20 января в 15:14
654 1
Редакция СИА-ПРЕСС

Парк или аттракционы? Или все вместе? Аудитория siapress.ru пока не определилась // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 20 января в 12:27
576 0
​Церковь-мать – толерантность и красота

​Церковь-мать – толерантность и красота
Это единственный в Европе цельнометаллический храм.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 20 января в 11:21
732 7
Назовите мне хоть одну страну, в которой выборы президента можно финансировать из за рубежа?

Назовите мне хоть одну страну, в которой выборы президента можно финансировать из за рубежа?
Вместо реагирования адекватного ситуации – типа «щас все возвернем окаянному жертвователю, я дико извиняюсь, что так получилось», Навальный начинает нападать
Владимир Мирский, житель г. Советский 19 января в 13:53
807 15
​Концертный репертуар Сургутской филармонии на январь-февраль

​Концертный репертуар Сургутской филармонии на январь-февраль

У юных зрителей есть возможность бесплатно познакомиться лучшими сказками из репертуара Московской государственной академической филармонии
Пресс-служба Сургутской филармонии 19 января в 12:02
612 0
Все-таки посоветоваться надо было, Вадим Николаевич. Аудитория siapress.ru высказалась о «сквере Губачёва» // ИНФОГРАФИКА

Все-таки посоветоваться надо было, Вадим Николаевич. Аудитория siapress.ru высказалась о «сквере Губачёва» // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 19 января в 10:30
593 0
Статья дня. ​Как министр Мединский победил медвежонка Паддингтона

Статья дня. ​Как министр Мединский победил медвежонка Паддингтона
Реестр прокатных удостоверений вдруг оказался не совсем настоящим, а главными пострадавшими стали дети
Ксения Болецкая, «Ведомости» 19 января в 10:28
457 1
​На пути к триллиону

​На пути к триллиону
Триллион квт*ч. – величина сопоставимая с выработкой всех электростанций РФ от Калининграда до Владивостока за год
Артем Калугин 19 января в 09:29
337 0
ВИДЕО ДНЯ. Владимир Жириновский: Они что напились, пьяные? Они танцевали!

ВИДЕО ДНЯ. Владимир Жириновский: Они что напились, пьяные? Они танцевали!
Редакция СИА-ПРЕСС 19 января в 09:13
536 1
Погружаться в купель без подготовки опасно! В прошлом году одного окунувшегося не спасли...

Погружаться в купель без подготовки опасно! В прошлом году одного окунувшегося не спасли...
Кристина Кожокарь, врач-кардиолог Сургутского ОКД 18 января в 15:32
868 1
​Запредельное ноу-хау

​Запредельное ноу-хау
Если снесут, возврата к теме не будет никогда. Станция юных натуралистов в ее нынешнем состоянии постепенно зачахнет и умрет как безнадежный больной.
Анатолий Вац, сургутянин 18 января в 14:41
1141 6
Читатели siapress.ru оценили работу администрации и думы Сургута. Вроде хорошо, а вроде есть сомнения // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru оценили работу администрации и думы Сургута. Вроде хорошо, а вроде есть сомнения // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 18 января в 10:44
621 2
​Помогите Артемию вернуть здоровое детство!

​Помогите Артемию вернуть здоровое детство!
У мальчика случилось обширное кровоизлияние в мозг и теперь нужна реабилитация
Юлия Василева 18 января в 10:07
607 7
От греха подальше

От греха подальше
О том, как окунуться в Купели и не подхватить воспаление легких
БУ «Центр медицинской профилактики» филиал в г. Сургуте 18 января в 09:15
518 0
Желаю всем, кто будет окунаться, быстрого прохождения очереди и сил для троекратного погружения!

Желаю всем, кто будет окунаться, быстрого прохождения очереди и сил для троекратного погружения!

По традиции к празднику в городе появятся купели. Их местоположение отмечено на карте.
Вадим Шувалов, глава Сургута 17 января в 16:28
792 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика