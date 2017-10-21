​Театр «Пацаны»:«Мы свободны! И нам это нравится»

Пять лет назад, в октябре 2012 года, в Сургуте образовался молодежный независимый театр «Пацаны». За годы творческой деятельности труппа заработала себе похвальную репутацию и обзавелась благодарной аудиторией. «НГ» поговорил с режиссером и худ­руком «Пацанов» Андреем Дзюненко, а также с актерами театра — Сергеем Гиренко и Дарьей Дзюненко — и узнал, как появился этот самобытный коллектив, почему среди «Пацанов» оказалась девушка и зачем Сургуту нужны любительские театры.

Надежда Макаренко: Как появился театр «Пацаны»?

Андрей Дзюненко: На момент создания театр состоял из выпускников кафедры режиссуры СурГУ разных лет. Хорошие друзья, соскучившиеся по спектаклям, собрались после выпуска и решили сделать спектакль, создать коллектив.

Все произошло на «Студенческой весне — 2009». У нас была работа под названием «Пацаны», посвященная ребятам, не вернувшимся с войны. Там и прозвучало название, которое прижилось.

Н.М.: Почему прижилось именно оно? Ведь у вас есть и прекрасная дама в театре.

Дарья Дзюненко: (Смеется.) Дамы тогда не было еще…

А.Д.: Так сложилось, что в коллективе были только ребята. Театр «Пацаны» появился на основе молодых людей. Но позже присоединились дамы.

Сергей Гиренко: Вообще, когда мы собрались, нас было человек шесть.

Н.М.: Трудно не обратить внимание на ваши одинаковые с Дарьей фамилии. Ваша встреча в театре оказалась судьбоносной?

Д.Д.: Мы познакомились на той самой студвесне. Я увлекалась театром. Через два года я вышла замуж за Андрея. Я наблюдала, как готовятся постановки, как Андрей репетирует роли, какие книги он читает, какие пометки в блокноте делает. И тоже созрела.

А.Д.: Даша была студенткой СурГПУ и очень хорошо выступала в номинации «Художественное слово».

Д.Д.: У меня был очень хороший педагог — Татьяна Павловна Ахмадыршина!

А.Д.: Преподаватели — это очень важно. В нашем театральном деле без мастеров сложно чего-то добиться.

Н.М.: Где грань между любительским и профессиональным театром? У вас такие спектакли, что трудно называть вас любителями.

А.Д.: Цитируя Ольгу Вячеславовну Андрейкину, могу сказать, что любительский театр — это от слова «любить». Константин Сергеевич Станиславский был прежде всего любителем, а потом он создал профессиональный театр, который сейчас именуется Московским художественным академическим. Мы все окончили режиссуру театра. Каждый из нас выступает и как актер, и как режиссер.

Н.М.: В городе появилось сразу несколько независимых театров. Почему?

С.Г.: Сургут дорос до этого. Люди стали интересоваться постановками. Почти всегда аншлаги и полный зал.

Д.Д.: Тут речь не о зрителях даже, а о площадках. Есть площадки, открытые для того чтобы принимать любительские коллективы. Например, КЦ «Порт» сейчас, пристанище для любительских театров.

Н.М.: Сейчас время политических скандалов и цензурных разборок. Вы свободнее в творчестве, чем госучреждения?

А.Д.: Мы свободны! И нам это нравится. Что хотим, то и делаем. Мы ни перед кем не отчитываемся.

Н.М.: Зачем Сургуту любительские театры?

А.Д.: Любительские театры нужны, потому что именно здесь человек может сыграть ту роль, которую в жизни никогда не сыграет. Вот я в жизни не буду Кощеем Бессмертным. Но я могу сыграть его в театре! Театр для человека — это раскрытие его потенциала.

С.Г.: Любительский театр — отдушина для людей, которых в свое время отправили на юристов и экономистов, а они хотели творить!

А.Д.: Бывали случаи, когда приходили дети и впервые увидели маму на сцене. Они говорили: «Мама, мы не знали, что ты у нас такая!» А она отвечает: «Да, я такая! Спасибо за цветы!» (Cмеется.) Ради этого момента можно потратить время!

Д.Д.: Театр рассказывает в большинстве случаев поучительную историю. Это место, где можно приоткрыть душу, что-то испытать, понять, наполниться счастьем.

А.Д.: Без чего не может театр — так это без зрителя. Без буфета и площадки может запросто, а без зрителя — никак. Если он сопереживает — значит, все не зря.



Справка

Труппа театра «Пацаны» состоит из восьми человек, семеро из которых — выпускники Т. И. Тетеревковой (СурГУ). В коллектив входят: Андрей и Дарья Дзюненко, Расим Гафаров, Ефим Ишимцев, Сергей Гиренко, Артем Злобин, Денис Дуров, Андрей Дроздов. Постановки: «Другой человек», «Заводной апельсин», «Эскориал», «Одновременно», «Кукла» и Lucifer.