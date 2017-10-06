​Вениамин Матаев: «В создание музейно-исторического комплекса «Барсова гора» вложат 150 миллионов рублей»

В этом году стало известно, что Сургутский район занял первое место в округе в рейтинге инвестиционного климата. Всего год назад позиция муниципалитета была куда скромнее — лишь десятое место. О том, как удалось добиться такого прогресса, корреспондент «НГ» поговорил с председателем комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамином Матаевым.

— Недавно появилась новость о том, что Сургутский район занял первое место в рейтинге благоприятного инвестиционного климата по округу, за год преодолев десять позиций. Как этого удалось достичь?

— Провели работу надо ошибками. Даже не над ошибками, а над недочетами, которые были в 2015 году. Этим мы начали заниматься, когда создали службу по привлечению инвестиций и развитию малого и среднего бизнеса.

Немаловажный фактор — Сургутский район: лидер по внедрению лучших практик Агентства стратегических инициатив. Что это такое? Со всей страны собрали лучшие практики, которые позволяют привлекать инвестиции и развивать бизнес на территории. Всего их 23. В прошлом году мы внедрили 16, а это лучший результат по округу. Причем внедрение проходит не так, что мы сами собрались и посчитали, что они действуют, а была создана специальная группа стратегических инициатив, куда входят представители бизнеса, а возглавляет ее директор сургутской Торгово-промышленной палаты Анна Чурманова. Соответственно, там были конструктивная критика, замечания, предложения.

Мы существенно поработали над бюрократическими процедурами. Например, мы вдвое сократили сроки выдачи разрешения на строительство. Было 130 дней, в этом году стало 58, это хороший результат. Сыграла свою роль и статистика: в этом году у нас на десять процентов больше количество субъектов малого и среднего бизнеса, вырос объем инвестиций, в прошлом году были запущены крупные проекты. Все в комплексе и дало такой результат.

— В этом деле как-то помог запуск инвестиционного портала администрации Сургутского района.

— Инвестиционный портал — это одна из лучших практик Агентства стратегических инициатив. Мы не только создали действительно рабочий инструмент по взаимодействию бизнеса, инвесторов и администрации, но сделали это полностью за счет средств и сил администрации. Не привлекали на это дополнительные ресурсы, тратили на это бюджетные средства. Мы презентовали его сначала в Уральском федеральном округе, где получили первое место в номинации «Бизнес-успех», дальше — в Москве, где тоже получили высокую оценку. Вошли в топ-10 муниципальных образований страны по наиболее благоприятному инвестиционному климату и эффективным мерам поддержки бизнеса. На инвестиционном портале много полезной информации, но, помимо этого, там есть еще и рабочие инструменты.

Например, можно подать заявку на сопровождение проекта по принципу одного окна. Что это значит? Подавая заявку, инвестор получает конкретного куратора, который полностью сопровождает проект на всех его стадиях, в том числе на этапе взаимодействия с окружными властями.

Для бизнеса мы внедрили интересную практику — бесплатную программу по разработке бизнес-планов, которые необходимы для получения поддержки в администрации Сургутского района. Если говорить о статистике, то посещаемость портала в этом году возросла в 14 раз, а количество обращений бизнесменов — в три раза.

— Есть ли уже какие-то проекты, появившиеся благодаря порталу?

— Буквально на днях проходил районный инвестиционный совет, на котором мы рассмотрели несколько масштабных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций которых — больше девяти миллиардов руб­лей. Благодаря ним планируется создать практически 5,5 тысячи рабочих мест на территории района. Один из таких проектов, которого в принципе еще нет на территории округа, — мусороперерабатывающий комплекс. Второй — музейно-туристический комплекс «Барсова гора».

— Насколько близки эти проекты к реализации?

— Сейчас они находятся на стадии формирования земельных участков. В дальнейшем мы планируем ходатайствовать перед окружными властями о том, чтобы эти участки были предоставлены без торгов. Буквально в следующий понедельник мы вместе с инвестором едем в округ с презентацией мусороперерабатывающего комплекса для обсуждения всех вопросов. Процесс пошел.

— Помимо «Барсовой горы», есть ли еще планы по развитию туристической отрасли в районе?

— У нас создан туристско-рекреационный портал Сургутского района. Уже на данный момент разработаны, если мне память не изменяет, пять туристических маршрута. На портале указаны различные виды туризма: событийный, активный отдых, музейная направленность. У нас есть уникальные места. В Русскинской — прекрасный музей Природы и человека, который буквально в том году был полностью реконструирован. Барсова гора — уникальнейший археологический объект мирового масштаба. Там планируется создать музей размером порядка 1000 квадратных метров, гостиничный комплекс. Должен получиться культурно-массовый объект, который увеличит поток туристов на территорию Сургутского района. Инвестор собирается вложить в это 150 миллионов рублей.

Есть поселок Высокий Мыс — старейшее поселение с прекрасными видами. В туристическую Мекку мы, конечно, не превратимся, но есть конкретные задачи по повышению потоков туристов в район. Если в прошлом году 138 тысяч туристов посетило район, то на этот год мы поставили себе цель привлечь 150 тысяч человек и выполним ее.

Кстати

Самым крупным проектом на территории района является завод по переработке моторных масел. Он должен появится к 2020 году и создать 250 рабочих мест. Инвестор планирует вложить в проект 13 миллиардов рублей.