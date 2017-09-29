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​Татьяна Османкина: «Чтобы дети Сургутского района учились в одну смену, необходимо построить пять школ»

Фото Ирина Швец
Фото Ирина Швец

3 июля 2017 года в Сургутском районе появился новый заместитель главы Татьяна Османкина. Сегодня экс-руководитель департамента образования Сургута курирует несколько отраслей: образование, молодежная политика, культура, спорт, туризм, а также такие направления деятельности, как комиссия по делам несовершеннолетних, управление опеки и попечительства, взаимодействие с общественными организациями, развитие некоммерческих организаций, которые планируют оказывать услуги в социальной сфере. «НГ» поговорил с Татьяной Николаевной о том, в каком состоянии сейчас находится система образования Сургутского района и каких изменений можно ожидать в ближайшее время.

— Как вы можете охарактеризовать текущую ситуацию в системе образования Сургутского района?

— Проблемы обеспеченности, например, местами в дошкольных образовательных организациях тут идентичны Сургуту — нет очереди в детские сады для детей с трех до семи лет, но есть очередь для тех, кто младше. Для улучшения ситуации мы предпринимаем ряд значительных мер. В частности, в следующем году планируем ввести в детсадах еще 400 мест. Также отмечу, что есть необходимость в двух учреждениях дошкольного образования по 300 мест в каждом в Нижнем Сортыме и Солнечном.

— Каким образом в следующем году будут созданы эти 400 мест?

— Есть два варианта: выкуп построенного дошкольного образовательного учреждения в Угуте на 150 мест (рассчитываем, что это случится в феврале-марте 2018 года) и открытие в уже существующих детсадах дополнительных групп для детей от полутора до трех лет. Например, в Барсово можно за счет оптимизации пространства получить не менее 70 мест. Для этого мы будем освобождать помещения, отданные в свое время под методические кабинеты, зимние сады и так далее. Таким образом на вторых этажах зданий можно разместить группы для детей от трех до семи лет, а на первых — для тех, кто младше. В итоге, к 1 сентября следующего года мы и получим не менее 400 вышеобозначенных мест.

— Как обстоят дела со школами?

— В школах также есть дефицит мест из-за того, что перед нами стоит задача перевести всех детей в односменный режим обучения. В Сургутском районе для решения этого вопроса нам необходимо построить пять школ: на Белом Яру, Солнечном, Федоровке, в Лянторе и Нижнем Сортыме. Причем в Лянторе школа должна быть на 1 500 мест, в остальных муниципалитетах — на 1 100.

Все эти объекты включены в программу развития образования Ханты-Мансийского автономного округа, и мы надеемся, что в плановом порядке, как только будет определен способ расчета за эти объекты, их строительство будет реализовано.

До 2021 года мы должны получить не менее трех школ, в первую очередь, на Белом Яру, Солнечном и в Нижнем Сортыме.

— Как прошла ремонтная кампания образовательных учреждений, начавшаяся этим летом?

— По моему мнению, отлично. В Сургутском районе за последние несколько лет впервые была выделена существенная сумма на проведение текущего и капитального ремонта — мы использовали для этих целей около 100 млн рублей. Сейчас могу сказать, что все работы в 22 образовательных объектах завершены: перепрофилированы некоторые кабинеты под учебные классы, что, в итоге, дало дополнительно 528 посадочных мест.

Также в школах были утеплены фасады, установлены новые окна, отремонтированы кровли и пищеблоки, где теперь созданы современные условия для организации питания детей с поставкой оборудования, с установкой вентиляционных систем и так далее. Дети получили возможность обучаться в комфортных, а главное — безопасных условиях.

— Как в целом оцениваете образовательные учреждения в Сургутском районе?

— Могу сказать, что в районе хорошие образовательные учреждения. И с точки зрения обеспеченности учебным оборудованием, и с точки зрения антитеррористической защищенности и обеспечения пожарной безопасности. Свое­временно и достойным образом выполнен весь блок мероприятий: установлены кнопки тревожной и охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и физической охраны, установлены домофоны в детских садах. Я оцениваю состояние образовательных учреждений весьма высоко и рада, что в системе образования Сургутского района столь внимательное и очень профессиональное отношение к ним.

справка "НГ": В Сургутском районе работают 58 образовательных организаций (23 школы, 31 детский сад и центры допобразования), которые посещают 24 тысячи детей. 3 540 детей от нуля до трех лет стоят в очереди на получение мест в детских садах.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 172, комментариев: 0


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