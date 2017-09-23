Виктор Проскуряков: «Хвалят нас — значит хвалят Россию»

В июне «НГ» писал о том, что театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ покорил кремлевскую сцену. Не прошло и полгода, как сургутские лицедеи вновь громко заявили о себе. На этот раз труппа в составе из восьми человек триумфально выступила на Всемирном фестивале любительских театров в Монако. Чтобы узнать подробности, мы встретились с представителями «Гротеска» — худруком и режиссером Виктором Проскуряковым и актерами Александром Рысиным и Александрой Воробьевой.

Из Сургута — в Монако

Надежда Макаренко: Как вы оказались в Монако?

Виктор Проскуряков: Попасть туда непросто. Согласно положению фестиваля, участвовать в нем могут только те, кто победил в своих странах. Кого послать от России, решал Союз театральных деятелей РФ по итогам нескольких фестивалей. Выбор пал на нас, и мы очень счастливы. Затем мы послали видео, и за дело взялось жюри фестиваля в Монако. Стран много, а княжество маленькое — они выбирали лучших. Потом нам сообщили, что по итогам двух творческих туров мы участвуем в фестивале. Тут во главу угла встали финансовые вопросы. Где взять денег, чтобы поехать? Спасибо СурГУ и его ректору Сергею Михайловичу Косенку! Это наши главные помощники. Еще нам помог банк «Открытие».

«К нам приходил поужинать князь»

Н.М.: Как справлялись с языковым барьером?

В.П.: Нам выделили двух гидов. Они русские и давно там живут. Один из них профессор в университете, лингвист. Там волонтерство отличается от того, к чему мы привыкли у нас. Волонтеры там — высшие должностные лица княжества.

Н.М.: Это противоположно нашей системе…

Александра Воробьева: Да, у нас это обычно студенты, которым иногда не очень-то и хочется, но приходится…

Александр Рысин: А у них наоборот. Там это событие на высоком уровне.

В.П.: К нам приходил поужинать князь. Он ел за соседним столиком в фестивальной столовой. Можно было подойти, сфотографироваться. Все волонтеры — люди обеспеченные и, как правило, зрелые. Им всем нравится то, что они делают.

Как всё прошло? Смешно!

Н.М.: Как прошло ваше выступление?

В.П.: Мы переживали. На таком уровне нам не доводилось выступать. Нужно было собрать декорации — они были разобраны до винтиков. Необходимо было договориться, чтобы нам дали собрать декорации до прогонаспектакля, но сделать это не удалось. Мы выступали вечером в театре «Принцесса Грейс». Все не просто прошло гладко, а случилось реальное чудо! «Комедия любви, или 33 несчастья» — не новый спектакль, мы его долго показываем. За неделю до показа актеры поменялись местами, чтобы его оживить.

Так на наших комедиях зрители еще не смеялись. Они просто закатывались! Стоя аплодировали. Если перед выступлением с нами общались вежливо, но холодно, то после все изменилось. Мы не могли поужинать — сразу подходили люди, которые эмоционально высказывали, как им понравился спектакль. Ну ладно, нам приятно, а ведь мы и страну еще представляем. Хвалят нас — значит хвалят Россию.

А что у других?

Н.М.: Какие впечатленияот чужих спектаклей?

В.П.: К сожалению, все не посмотрели. Не было возможности, ведь одновременно спектакли идут на трех площадках. Кстати, площадки выделили лучшие в Монако. Кого мы видели? Посмотрели японцев. Всех ограничили в количестве до 10 человек, а японцев было 50! Было печально, когда они впереди тебя вставали в столовую…Интересной показалась Австралия. Они все по-другому делают. У них был немного феминистски настроенный спектакль. Видели украинский театр. У них постановка по Оруэллу про тоталитаризм.

«В Монако люди добрые»

Н.М.: Как вам Монако с точки зрения туриста?

А.В.: Сверхъестественное место! Когда видишь красивую картинку — это одно. Когда есть два образованных гида, знающих каждую крупинку истории, — это другое. Хотела бы туда вернуться и погулять.

А.Р.: Каждый проход от театра до фестивальной деревни превращался в мини-экскурсию по княжеству. В Монако люди добрые.

В.П.: В Монако люди живут очень хорошо, поэтому добродушны. У них все есть. Это город в горе и онн разбросан по разным ярусам. Все чистенько и культурненько.

Н.М.: Какие фестивали в планах?

В.П.: В Монако нас пригласили еще на четыре фестиваля. В Италию и Словакию официально пригласили через Союз театральных деятелей, а еще в Испанию и в Бангладеш!

Справка

Всемирный фестиваль любительских театров в Монако — Mondial du Théâtre — зародился в 1957 году. В рамках первого фестиваля участвовало всего 12 европейских трупп. Со временем мероприятие выросло ровно в два раза — сейчас в нем принимает участие 24 страны. Фестиваль проходит