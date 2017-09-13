​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»

В воскресенье сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» стартует в чемпионате России, а накануне состоялась традиционная предсезонная пресс-конференция, на вопросы собравшихся журналистов ответили старший тренер команды Руслан Жбанков и игроки клуба – Михайло Митич и Кирилл Урсов.

- Руслан Владимирович, расскажите, как команда готовилась к сезону?

- В этом году мы собрались на неделю позже, чем в прошлом, и провели достаточно интенсивный сбор в Адлере. Хочу отметить тот факт, что команда работала не в полном составе – достаточно много игроков были в распоряжении различных сборных. С одной стороны, это очень хорошо, что клуб делегирует много игроков в сборные, это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении. С другой стороны, такое положение вещей накладывает на подготовку определенный отпечаток. Сбор получился немного скомканным, мы практически не работали полноценным составом.

- Это сказалось на выступлении в Кубке России?

- Конечно, мы играли с чистого листа, ребята доезжали туда в различном функциональном состоянии. Практически команда собралась только в Дагестане. В итоге показали не тот результат, на который рассчитывали.

- Что можете рассказать о новичках?

- У нас в этом году их достаточно много. Все весьма неплохо на позиции связки – у нас два новых пасующих, Михайло Митич и Денис Игнатьев. Новый игрок Богдан Гливенко, который будет бороться за место на площадке с Александром Чефрановым, молодой интересный игрок на позиции либеро – Дмитрий Ковыряев, который в свое время играл в Белгороде. Это усиление, пока Женя Андреев не может играть и даже тренироваться еще не начал. Мы планируем, что Андреев вернется через два месяца, мы его ждем, он один из ключевых игроков нашей команды. Также есть новые ребята в доигровке, это Владимир Иванов, воспитанник сургутского волейбола Максим Тройнин, который к нам вернулся, а также Александр Платонов, которого мы также рассматриваем в качестве либеро.

- Команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

- Всегда хочется в это верить. Конечно, Алексея Родичева тяжело заменить, это топовый игрок в российском волейболе, но я надеюсь, что без него ребята по-новому раскроются. Это касается не только доигровщиков, Митич тот же играл в «Перудже», но имел там мало практики. Кирилл Урсов приобрел хороший опыт в сборной U-23, Антон Семышев все лето не вылезал из сборной – у него чувствуется небольшая усталость, но мы также очень рассчитываем на то, что он прибавит по сравнению с прошлым сезоном.

- Какие задачи стоят перед командой?

- Скажу так: у нас всегда стоят очень высокие задачи.

- В прошлом сезоне были игроки незаменимые, тот же Родичев, Брджович, не было адекватной замены Чефранову. Сейчас наблюдается определенный баланс в команде, конкуренция на всех позициях – это помогает, или есть игроки, которым стало сложнее в психологическом плане?

- Некоторых конкуренция очень хорошо подстегивает, некоторые ее не любят. Это все зависит от характера игрока, но, конечно, в целом конкуренция стимулирует, это положительный фактор. Сейчас в команде действительно нет супертоповых игроков, это будет компенсироваться командной игрой. Борьба за место в составе – ее составная часть, важнейший элемент прогресса.

- У команды очень плотный календарь, игры в чемпионате, на Кубок Вызова, Кубок Сибири – хватит ли сил?

- Действительно, календарь очень тяжелый, насыщенный, игры через каждые 3-4 дня. Но и подготовка к сезону была соответствующей, надеюсь, что ребята выдержат. К тому же, у нас действительно сбалансированный состав, есть равноценные игроки на все позиции, есть замены. Две связки, два диагональных, я до сих пор не знаю, кто будет начинать – Чефранов или Гливенко. Будем варьировать состав, такой возможности, на мой взгляд, в прошлом году у нас не было.

- Для клуба приоритет – это чемпионат России или еврокубок?

- Чемпионат всегда в приоритете, но и в еврокубок не было смысла ввязываться, если бы не стояли задачи побеждать и забираться как можно выше. Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить.





Вопросы сербскому новобранцу «Газпрома-Югры» Михайло Митичу, чемпиону Европы 2011 года:

- Михайло, почему вы выбрали Сургут? Советовались ли с Алексой Брджовичем?

Михайло, который в начале сборов говорил исключительно по-английски, сейчас отвечает по-русски, тщательно подбирая слова:

- Да, я говорил с ним. Российский чемпионат – лучший в мире, поэтому я здесь. Когда я играл за «Перуджу», мы играли против Казани в Лиге чемпионов. Было ясно, что это очень высокий уровень.

- Есть разница в подготовке к сезону у итальянских и российских команд?

- Думаю, здесь тяжелее. Не только подготовка, но и чемпионат: сильные соперники, много длинных перелетов.

- Как дела с партнерами, как вас приняли в Сургуте?

- Очень хорошо приняли, все здесь все нравится.

Вопросы доигровщику Кириллу Урсову:

- Кирилл Урсов – ваше мнение о нынешней команде, партнерах?

- Очень сплоченная, дружная команда. Мы быстрее, чем я думал, нашли общий язык на площадке, в этом ключе и будем развиваться дальше. Конечно, на Кубке России показали не тот результат, на который рассчитывали, но я сам туда приехал только в день опробывания зала. Находили игру по ходу турнира, к концу Кубка мы ее улучшили, одержали две победы. Это, конечно, не то, что было нужно, но теперь будем расти только вверх.

- Волнуетесь перед матчем с «Енисеем»?

- Волнения нет, настраиваемся, будем выходить и будем биться.

- Как вам игралось по новым правилам на молодежном чемпионате мира? Приживутся ли они, пойдут на пользу волейболу?

- Сразу скажу, что это мое мнение: не приживутся эти правила, плохая практика. Никому они не понравились. Вообще, нужно заранее обговаривать правила – мы приехали на чемпионат и про изменение правил подачи узнали уже после опробывания, у нас была одна утренняя тренировка, чтобы попробовать перестроится. Нам это пошло в минус, потому что мы славимся своей силовой подачей, многие могли принести пользу в этом элементе, но из-за новых правил подача не сработала. По ведению счета то же самое – очень непривычно, цена ошибки во много раз возрастает. Если начинаешь партию 0:2, 0:3, очень сложно догнать соперника.

Расписание игр «Газпрома-Югры» в чемпионате России в сентябре:

10 сентября, Сургут, «Премьер-Арена», «Газпром-Югра» - «Енисей» (Красноярск), начало в 18 часов.

16 сентября, Новосибирск, СК «Север», «Локомотив» (Новосибирск) – «Газпром-Югра».

23 сентября, Сургут, «Премьер-Арена», «Газпром-Югра» - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск), начало в 18 часов.

27 сентября, Сургут, «Премьер-Арена», «Газпром-Югра» - «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор), начало в 19 часов.

30 сентября, Сургут, «Премьер-Арена», «Газпром-Югра» - «Зенит» (Санкт-Петербург), начало в 18 часов.

Ждем всех болельщиков на трибунах!