Музыка ХМАО – что нас объединяет?

«Invade my soul» - рок-группа, основанная в 2010 году в городе Пыть-Ях, участник многочисленных музыкальных фестивалей и концертов в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе. На сегодняшний день, в состав группы входят музыканты со всего Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В период с 2010 по 2017 год, коллектив выпустил несколько альбомов: EP «Надежда нации» (2010), single «Герои нашего времени» (2013), LP «Вторжение в душу» (2014) Digipack CD. В настоящее время коллектив готовит новую акустическую программу под названием «Война и Мир».

- За 7 лет существования группы «Invade My Soul» было многое, но что запомнилось больше всего?

- Когда занимаешься любимым делом, то практически всё время тебе кажется лучшим, особенно сейчас, оборачиваясь назад. Я бы выделил моменты невероятной поддержки слушателей – в 2011 году мы прошли во второй этап фестиваля «Musoceanfest» (г. Москва), заняв 6 место в общем голосовании в номинации «Рок», набрав более 1100 зрительских голосов, а в 2013 году успешно завершился краудфаундинг-проект по сбору средств на альбом «Вторжение в душу» (2014) собрав 48 700 р из заявленных 45 000. Запомнились самые грандиозные концерты: День города Пыть-Ях (2011), Фестиваль велоспорта Нефтеюганск и Фестиваль «Катись, Квадрат» (Тюмень, 2013), Фестиваль «Старый Новый Рок» Екатеринбург (2015), Фестиваль «Атмосфера» Сургут (2015). Самая горячая публика была на Дне рождения группы в кафе «Ракета» (Пыть-Ях, 2013) и День молодежи в скейт-парке (Нефтеюганск, 2015). Неизгладимое впечатление оставил концертный-тур «Сибирское нашествие» в 2015 году (Омск, Новосибирск, Барнаул, Екатеринбург, Тюмень, Сургут). Были и периоды не столь радостные и связаны они, в основном, с необходимостью расставаться с участниками группы. Но после каждого такого периода группа словно переживала перерождение.

- Как группы с маленьких городков пробиваются в творческом плане?

- Не могу отвечать за всех, вижу только, что кто-то уезжает в мегаполисы, другие стремятся на крупные фестивали, третьи почку продают (шучу). Снимают клипы, выпускают альбомы и стараются их распространять через медиа-каналы: интернет, радио, ТВ. Думаю, что радовать свою аудиторию новыми песнями и концертами будет беспроигрышным вариантом всегда.

- В каких крупных проектах вы участвуете сейчас?

- Мы участвуем в проекте «Резидент ТНТ Music», подали заявку в отборочный тур. Собственно, вот вам пример, как группы и исполнители отовсюду пытаются пробиться, и чтобы их услышали как можно большее число людей. Мы чувствуем поддержку слушателей и уверены, что мы не только достойны участия, но и можем претендовать на главный приз. Также группе предстоит гастрольный тур с новой акустической программой «Война и мир». Уверен, что он послужит началом нового этапа в нашем творчестве. Мы аранжируем лучшие наши песни и песни с нового альбома для теплых уютных вечеров в кругу друзей и слушателей. Планируем несколько приятных сюрпризов. Например, каверы на Linkin Park - One More Light, Adelle – Hello.

- У группы неоднократно менялся состав, кто сейчас войдёт в новый состав группы?

- Мы не зря прошли курсы повышения квалификации мастеров Интриги)))… Пора раскрыть тайну. Сейчас в туре буду я, Станислав Полянский (вокал, клавиши), Кирилл Шпак (гитара), Дмитрий Чувичкин (бас-гитара), Иван Загоскин (ударные) и Анастасия Полянская (вокал) в дальнейшем к нам должны присоединиться еще 2 участника, но это точно пока секрет.

- Что бы ты пожелал слушателям?

- Никогда не сдавайся и рук не опускай. Вперед и только вперед. Процитирую одну талантливую группу: «Будущее есть, надежда не потеряна»! И «Вместе мы непобедимы»!

Набирайтесь тепла, добра, позитива, не забывайте делиться с другими и обязательно приходите на наши концерты, в ХМАО их будет четыре: 22 сентября – Нефтеюганск, 30 сентября – Нижневартовск, 6 октября – Пыть-Ях. В Сургуте концерт пройдёт 29 сентября в культурном центре «Порт»