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За соцуслугами как в магазин

В апреле этого года в Сургуте заработал «МегаМаркетСоцуслуг», о котором пока знают немногие, а те, что знают, удивляются: почему столь полезный социальный проект до сих пор не раскручен. Корреспондент «НГ» встретился с руководителем этого частного социального центра нового формата Степаном Прокоповичем, чтобы узнать, что это за «МегаМаркет» такой и кому он может быть полезен.

— На вашем сайте такой огромный перечень той деятельности, которую осуществляют специалисты, что немудрено запутаться. Расскажите, чем все-таки занимается ваш центр?

— На единой площадке мы объединяем некоммерческие организации, бюджетные учреждения и бизнес. Для чего? Для того, чтобы вы с вашей семьей могли прийти к нам и бесплатно получить консультацию, какие услуги вы можете получить в нашем городе. Причем как бесплатно, так и платно, в рамках вашего бюджета и с учетом пола, возраста, ограничений по здоровью. Мы формируем траекторию индивидуального развития.

— О каких именно услугах идет речь?

— Во-первых, это, прежде всего, социальная сфера по нескольким направлениям: здравоохранение, социальное обслуживание, культура, спорт, туризм. Я могу привести пример для более точного понимания: спортивный центр Алексея Ашапатова — многие думают, что он работает только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но на самом деле любой человек может туда попасть, а по нашей региональной социальной карте еще и со скидкой более 10 процентов. Также мы сотрудничаем с бюджетными учреждениями, которые, к сожалению, не всегда способны донести информацию о том, какие мероприятия у них проходят, а они могут быть интересны горожанам. Мы формируем базу данных, единый реестр, создаем таблицы с фильтрами, и в итоге выдаем нашим клиентам готовую траекторию движения.

— А что это за социальная карта, о которой вы упомянули?

— Она включает в себя перечень услуг и партнеров, с которыми мы работаем и у которых пользователи карты могут получать скидки. Сейчас у нас имеются 30 партнеров в семи муниципалитетах России из ХМАО и ЯНАО. Уже есть заявки со Свердловской и Калининградской областей о том, чтобы мы открыли там свой центр. Наша социальная карта является именной, и благодаря ей мы можем уведомлять человека о тех мероприятиях, которое могли бы быть ему интересны. Льготные категории граждан получают ее бесплатно, а все остальные — заплатив 100 рублей. На самом деле, мы ставим перед собой еще одну важную цель — сформировать культуру потребления.

— И социальная карта вам каким-то образом в этом помогает?

— Совершенно верно. Ежеквартально партнеры направляют нам имена держателей социальных карт, которых они посчитали достойными звания «Самый доброжелательный клиент». Этих людей мы потом поощряем призами и подарками.

— Какую еще деятельность вы осуществляете?

— В службе «Возможность» мы помогаем поддержать социальные идеи простых горожан. В качестве примера: не так давно к нам обратилась активная жительница и предложила организовать чемпионат по дворовому футболу в 38 микрорайоне. Мы поддержали ее идею, привлекли партнеров, спонсоров, и при содействии неравнодушных граждан провели соревнования, в которых приняло участие десять команд. И все это, естественно, совершенно бесплатно.

Также мы помогаем открыть ИП, ООО, некоммерческую организацию, помогаем найти спонсоров для продвижения социальных проектов. У нас есть консультационный центр для физических лиц, для юридических лиц, то есть мы обеспечиваем сопровождение бизнеса, проводим тренинги, семинары, у нас есть программа подготовки специалистов и руководителей.

— Расскажите поподробнее о продвижении проектов. Значит ли это, что к вам может прийти любой человек и попросить помощи в продвижении его задумки?

— Именно так! Совсем недавно, клиент, который к нам обратился, получил 100 тысяч рублей в федеральном конкурсе на реализацию своего проекта. Еще один человек стал участником форума «Профессионалы будущего», и сегодня его продукцию закупают в Санкт-Петербурге. Причем до этого он два года пытался «раскрутиться», но нигде не получал поддержки. Мы содействуем в привлечении грантов и субсидий, пытаемся найти заинтересованные стороны: партнеров, инвесторов, которые могут вложиться и просто реализовать идею.

— Мне также известно, что иногда вы оказываете поддержку людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию?

— Да. Вот совсем недавно я увидел на крыльце нашего центра мужчину в достаточно плачевном состоянии, который что-то записывал на клочке бумаги. Мы пригласили его внутрь, он рассказал о себе. Оказалось, что у него и его жены проблемы со здоровьем, супруга не может ходить, они еле-еле оплачивают съемное жилье, не могут найти работу, им буквально нечего есть. Мы сразу вручили мужчине социальную карту, срочно провели переговоры с системой социального обслуживания, сделали для человека пошаговую инструкцию: номер автобуса, маршрут следования, пункт назначения, имя специалиста, к которому ему нужно будет обратиться в соцзащите. Рассказали, что ему положен бесплатный продуктовый набор, — а ведь немногие люди знают, что они имеют право претендовать на подобное. Не знают, что в сложных обстоятельствах могут на протяжении месяца бесплатно жить в профильном учреждении. Я считаю, что это также является важной социальной миссией нашего центра.


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09 сентября в 13:10, просмотров: 1729, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
09 сентября в 18:42
Большинство тех, кто родился в этой стране, попали в непростую жизненную ситуацию.
И теперь за соцуслугами как в магазин, «тащился с суммой на плечах».
tanatos49 Сергей Б
не нравится
09 сентября в 20:49
Но вы то, вы, свалили из "этой страны"? Или в перерывах между "непростыми жизненными ситуациями" находите время запостить мысль в инете?
галина кузнецова
не нравится
13 сентября в 12:26
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