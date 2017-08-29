16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,5320   EUR  70,4316  

Психология на службе закона

Психологическую службу УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре представляют 24 сотрудника, имеющие профильное высшее образование. Возглавляет ее подполковник внутренней службы Ольга Валерьевна Бордунова, которая находилась у истоков создания психологической службы округа. Поэтому ее профессиональное становление во многом олицетворяет те процессы, которые происходили во время зарождения и развития службы. О своем богатом опыте, нынешних проблемах и задачах, она рассказывает корреспонденту

- Ольга Валерьевна, почему именно 2 сентября объявлено профессиональным праздников пенитенциарных психологов?

- Профессиональные праздники как правило привязывают к каким-либо значимым событиям. 2 сентября 1992 года был издан приказ МВД РФ (уголовно-исполнительная система до 1998 года входила в структуру данного ведомства) о создании в исправительных учреждениях психологических лабораторий. Поэтому в этом году психологической службе УИС России 25 лет.

- Расскажите немного об истории создания психологической службе нашего округа и тех основных задачах, которые стоят перед психологами?

- История создания психологической службы УФСИН России по ХМАО-Югре берет свое начало только с 1998 года, когда в штатное расписание вновь созданного Управления была введена должность начальника психологической службы. Начиная с 2002 года, во всех учреждениях округа, были созданы психологические лаборатории штатной численностью 2 человека. В период с 2011 по 2012 год в УИС округа были введены должности психологов из числа вольнонаемного состава. На данный момент, в самой крупной психологической лаборатории, расположенной в ФКУ ИК-11 (строгого режима), трудятся 8 психологов.

С момента создания службы перед пенитенциарными психологами были поставлены две основные задачи. Первая, традиционная для силовых ведомств, задача психологического сопровождения деятельности личного состава УИС. Это профессиональный отбор, психологическая подготовка, коррекция и восстановление психического здоровья, решение проблем, возникающих в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Вторая задача – психологическое сопровождение подследственных, обвиняемых и осужденных, в рамках которого осуществляется изучения личности осужденных с последующим составлением прогноза их поведения и адаптации к условиям социальной изоляции. Также сотрудниками психологической службы осуществляется помощь осужденным в кризисных ситуациях на различных этапах отбывания наказания, психологическое просвещение и психологическая профилактика деструктивных явлений в социальной среде осужденных, а также проведение психокоррекционных мероприятий в работе с различными категориями осужденных. Также немаловажную роль психологи выполняют в рамках подготовки осужденных к освобождению и оказания им помощи в ресоциализации.

- С какими трудностями Вам пришлось столкнуться?

- Трудности в то время были обусловлены прежде всего отсутствием материально-технической базы и недоработками в нормативно-правовом плане. Нелегко было завоевать доверие людей, надо было доказывать, что наша профессия им на благо и приносит реальную пользу. Время все расставило на свои места.

- Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать пенитенциарный психолог?

- Это толерантность, личное обаяние, умение расположить к себе людей, способность понять мысли чувства другого человека. Психолог должен быть предан своей профессии, понимать миссию УИС. Осужденные могут пытаться манипулировать психологом, поэтому ему нужна сила духа, твердость характера, умение управлять своими эмоциями, не терять веру в возможность положительного изменения личности.

- Чем отличается деятельность пенитенциарных психологов отличается от их гражданских коллег?

- Повышенная ответственность и изменения некоторых традиционных для психологов подходов к работе. Например, гражданский психолог может сидеть у себя в кабинете и ожидать, когда к нему придет клиент со своей проблемой. Пенитенциарный психолог диагностирует осужденных уже на этапе поступления в исправительное учреждение или следственный изолятор. Он должен выявить лиц. Склонных к суициду, суметь во время индивидуальной беседы сформировать у него потребность в психологическом консультировании, убедить его в том, что такая помощь нужна, прежде всего, для его же здоровья. Пенитенциарный психолог. Как и его гражданский коллега, соблюдает принцип конфиденциальности. Когда речь идет об информации сугубо личного плана (отношения в семье, переживания и пр.). Однако, когда к пенитенциарному психологу становится известной информация о готовящемся преступлении, он обязан принять меры, направленные на его предотвращение.

- Психологической службе ФСИН в этом году исполняется 25 лет. Как вы считаете, в следующие 25 лет население тюрем будет сокращаться или расти?

- У меня нет однозначного мнения на этот счет. Но я уверена, что в ближайшее время тюрьмы не исчезнут. Система исполнения наказаний была на протяжении всей истории, есть и будет. Хотя есть тенденция к сокращению количества осужденных. Проводится декриминализация законодательства, то есть вынесение наказаний, не связанных с лишением свободы. Но все-таки считаю, что жить в мире, где нет тюрем, мне, увы, не посчастливится.

- И последний вопрос, что Вы пожелаете вашим коллегам в связи с профессиональным праздником?

- Удовлетворения от работы, понимания со стороны руководителей, профессионального признания со стороны осужденных. Не жалеть о том, что они пришли в уголовно-исполнительную систему. Здесь служат достойные люди!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:35, просмотров: 231, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Психология на службе закона

Психология на службе закона
Профессиональные праздники как правило привязывают к каким-либо значимым событиям. 2 сентября 1992 года был издан приказ МВД РФ о создании в исправительных учреждениях психологических лабораторий.
Марина Ивко Сегодня в 15:35
230 0
​ОНФ в Югре взял на контроль вопрос переселения жителей из ветхих домов на ул. Восход в Сургуте // ФОТО

​ОНФ в Югре взял на контроль вопрос переселения жителей из ветхих домов на ул. Восход в Сургуте // ФОТО
Александра Соснина Сегодня в 13:25
366 0
​Последствия шторма Харви могут ощущаться рынком еще несколько недель // АУДИО, ТЕКСТ

​Последствия шторма Харви могут ощущаться рынком еще несколько недель // АУДИО, ТЕКСТ
Российский рынок акций при условии сохранения относительно стабильного внешнего фона имеет шансы выйти из затянувшейся боковой тенденции
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер Сегодня в 12:24
193 0
Тюменская область постарается войти в Топ-10 туристических регионов страны

Тюменская область постарается войти в Топ-10 туристических регионов страны
В этом региону должно помочь создание туристического бренда.
Никита Шаганенко 28 августа в 15:22
392 0
Читатели siapress.ru негативно оценили работу властей, силовиков и СМИ по освещению «сургутской резни» // ИНФОГРАФИКА

Читатели siapress.ru негативно оценили работу властей, силовиков и СМИ по освещению «сургутской резни» // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 28 августа в 14:36
535 0
Статья дня. Резня в Сургуте не была случайным эпизодом

Статья дня. Резня в Сургуте не была случайным эпизодом
Сибирь стала еще одним фронтом войны за молодых мусульман, которая идет на Ближнем Востоке и на Кавказе
Ирина Гордиенко, Новая газета 28 августа в 10:10
1228 2
Олег Владимиров

​Argentum от Аргентины
Рискнем все же поздравить нашу команду и отдельно игроков «Газпрома-Югры» в ее составе со вторым местом на мировом смотре ближайшего резерва
Олег Владимиров 28 августа в 09:12
458 0
Юлия Маркова: «Для ликвидации ветхого жилья в Сургутском районе понадобится 23 миллиарда рублей»

Юлия Маркова: «Для ликвидации ветхого жилья в Сургутском районе понадобится 23 миллиарда рублей»
В Сургутском районе будут снесены все балки до конца года
Артем Мазнев 26 августа в 12:38
813 0
Сургутская администрация собирается провести странный дорожный аукцион на почти 400 миллионов

Сургутская администрация собирается провести странный дорожный аукцион на почти 400 миллионов
Общественники заметили в этих торгах несколько любопытных фактов
Анастасия Семихатских 25 августа в 15:50
2395 3
Вы говорите, «без паники»? Аудитория siapress.ru считает, что после резни в Сургуте ситуация напряженная // ИНФОГРАФИКА

Вы говорите, «без паники»? Аудитория siapress.ru считает, что после резни в Сургуте ситуация напряженная // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 25 августа в 11:03
1532 0
Культурологический прорыв в образовании

Культурологический прорыв в образовании
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил вывести школьников из-за парт в библиотеки и музеи.
Никита Шаганенко 24 августа в 16:14
744 0
Статья дня. Сургутский прецедент

Статья дня. Сургутский прецедент
Россия столкнулась с новым видом терроризма, и власти должны не скрывать информацию и быть готовыми отвечать на этот вызов
Дмитрий Ремизов, rosbalt.ru 24 августа в 13:43
3459 3
Правительство России даст 2 миллиарда ипотечникам. Кто может рассчитывать на эти деньги?

Правительство России даст 2 миллиарда ипотечникам. Кто может рассчитывать на эти деньги?
Заемщики, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут получить от государства помощь в размере 30 процентов от остатка суммы по их ипотечному кредиту
Анастасия Семихатских 24 августа в 13:27
2711 0
​Подъем рынка акций откладывается на осень // АУДИО, ТЕКСТ

​Подъем рынка акций откладывается на осень // АУДИО, ТЕКСТ
Неделя оказалась нейтральной по результату, индекс РТС прибавил полпроцента, ММВБ сократился на символические 0.7%, объемы торгов по-прежнему были невысокими.
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 24 августа в 09:42
705 0
Молодежь на Кавказе – главная мишень пропаганды экстремистов

Молодежь на Кавказе – главная мишень пропаганды экстремистов

После распада СССР республики Северного Кавказа, а Дагестан особенно, переживали тяжелый период конфликта поколений. Произошел бурный рост городского населения, молодежь переезжала из сельской местности и уже не могла жить по заветам своих отцов.
Константин Казенин, старший научный сотрудник РАНХиГС и Института Гайдара 23 августа в 18:08
1144 2
​Сургутян обманывают на ярмарках, продающих «таможенный конфискат»

​Сургутян обманывают на ярмарках, продающих «таможенный конфискат»
Руководителя компании «Россторг» (на деле оказавшейся обычным сургутским ИП) на месте не оказалось, в телефонном разговоре с подчиненным мужчина сообщил, что не желает общаться с корреспондентом
Лилия Сулейманова 23 августа в 16:31
2066 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика