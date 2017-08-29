Психология на службе закона

Психологическую службу УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре представляют 24 сотрудника, имеющие профильное высшее образование. Возглавляет ее подполковник внутренней службы Ольга Валерьевна Бордунова, которая находилась у истоков создания психологической службы округа. Поэтому ее профессиональное становление во многом олицетворяет те процессы, которые происходили во время зарождения и развития службы. О своем богатом опыте, нынешних проблемах и задачах, она рассказывает корреспонденту

- Ольга Валерьевна, почему именно 2 сентября объявлено профессиональным праздников пенитенциарных психологов?

- Профессиональные праздники как правило привязывают к каким-либо значимым событиям. 2 сентября 1992 года был издан приказ МВД РФ (уголовно-исполнительная система до 1998 года входила в структуру данного ведомства) о создании в исправительных учреждениях психологических лабораторий. Поэтому в этом году психологической службе УИС России 25 лет.

- Расскажите немного об истории создания психологической службе нашего округа и тех основных задачах, которые стоят перед психологами?

- История создания психологической службы УФСИН России по ХМАО-Югре берет свое начало только с 1998 года, когда в штатное расписание вновь созданного Управления была введена должность начальника психологической службы. Начиная с 2002 года, во всех учреждениях округа, были созданы психологические лаборатории штатной численностью 2 человека. В период с 2011 по 2012 год в УИС округа были введены должности психологов из числа вольнонаемного состава. На данный момент, в самой крупной психологической лаборатории, расположенной в ФКУ ИК-11 (строгого режима), трудятся 8 психологов.

С момента создания службы перед пенитенциарными психологами были поставлены две основные задачи. Первая, традиционная для силовых ведомств, задача психологического сопровождения деятельности личного состава УИС. Это профессиональный отбор, психологическая подготовка, коррекция и восстановление психического здоровья, решение проблем, возникающих в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Вторая задача – психологическое сопровождение подследственных, обвиняемых и осужденных, в рамках которого осуществляется изучения личности осужденных с последующим составлением прогноза их поведения и адаптации к условиям социальной изоляции. Также сотрудниками психологической службы осуществляется помощь осужденным в кризисных ситуациях на различных этапах отбывания наказания, психологическое просвещение и психологическая профилактика деструктивных явлений в социальной среде осужденных, а также проведение психокоррекционных мероприятий в работе с различными категориями осужденных. Также немаловажную роль психологи выполняют в рамках подготовки осужденных к освобождению и оказания им помощи в ресоциализации.

- С какими трудностями Вам пришлось столкнуться?

- Трудности в то время были обусловлены прежде всего отсутствием материально-технической базы и недоработками в нормативно-правовом плане. Нелегко было завоевать доверие людей, надо было доказывать, что наша профессия им на благо и приносит реальную пользу. Время все расставило на свои места.

- Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать пенитенциарный психолог?

- Это толерантность, личное обаяние, умение расположить к себе людей, способность понять мысли чувства другого человека. Психолог должен быть предан своей профессии, понимать миссию УИС. Осужденные могут пытаться манипулировать психологом, поэтому ему нужна сила духа, твердость характера, умение управлять своими эмоциями, не терять веру в возможность положительного изменения личности.

- Чем отличается деятельность пенитенциарных психологов отличается от их гражданских коллег?

- Повышенная ответственность и изменения некоторых традиционных для психологов подходов к работе. Например, гражданский психолог может сидеть у себя в кабинете и ожидать, когда к нему придет клиент со своей проблемой. Пенитенциарный психолог диагностирует осужденных уже на этапе поступления в исправительное учреждение или следственный изолятор. Он должен выявить лиц. Склонных к суициду, суметь во время индивидуальной беседы сформировать у него потребность в психологическом консультировании, убедить его в том, что такая помощь нужна, прежде всего, для его же здоровья. Пенитенциарный психолог. Как и его гражданский коллега, соблюдает принцип конфиденциальности. Когда речь идет об информации сугубо личного плана (отношения в семье, переживания и пр.). Однако, когда к пенитенциарному психологу становится известной информация о готовящемся преступлении, он обязан принять меры, направленные на его предотвращение.

- Психологической службе ФСИН в этом году исполняется 25 лет. Как вы считаете, в следующие 25 лет население тюрем будет сокращаться или расти?

- У меня нет однозначного мнения на этот счет. Но я уверена, что в ближайшее время тюрьмы не исчезнут. Система исполнения наказаний была на протяжении всей истории, есть и будет. Хотя есть тенденция к сокращению количества осужденных. Проводится декриминализация законодательства, то есть вынесение наказаний, не связанных с лишением свободы. Но все-таки считаю, что жить в мире, где нет тюрем, мне, увы, не посчастливится.

- И последний вопрос, что Вы пожелаете вашим коллегам в связи с профессиональным праздником?

- Удовлетворения от работы, понимания со стороны руководителей, профессионального признания со стороны осужденных. Не жалеть о том, что они пришли в уголовно-исполнительную систему. Здесь служат достойные люди!