Юлия Маркова: «Для ликвидации ветхого жилья в Сургутском районе понадобится 23 миллиарда рублей»

В Сургутском районе будут снесены все балки до конца года. Поможет в этом финансовая помощь округа — Ханты-Мансийск выдаст 430 миллионов рублей. В прошлом номере «НГ» вышел материал с подробным описанием программы ликвидации балков. Помимо этого, наш корреспондент взял интервью у директора департамента имущественных и земельных отношений Сургутского района Юлии Марковой.

— Решение по балкам фактически уже есть, до конца года их должны ликвидировать. Что делать с остальным фондом ветхого жилья, который есть в районе?

— Да, его достаточно много, и решение балочной проблемы — это не решение проблемы с непригодным жильем. Но нужно все-таки сказать по цифрам, что такое непригодный фонд в Сургутском районе. На сегодня это 17 процентов от всего фонда непригодного жилья Югры. Если балок — это все-таки единичное строение, их 231, то в рамках непригодного уже 887 многоквартирных жилых домов. Соответственно, и граждан достаточно много. Сразу эту проблему не решить по той простой причине, что, по нашим подсчетам, на это необходимо около 23 миллиардов рублей, плюс должно быть достаточное количество жилья, которое можно приобрести для переселения.

Одномоментно данный вопрос не может быть решен, это должно быть ежегодное строительство жилья, ввод его, приобретение. Однако район в этом направлении активно работает, у нас сейчас действуют две программы, которые направлены на решение вопросов, связанных с переселением из непригодного жилья. Первая связана с обеспечением доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района на условиях софинансирования с округом. Муниципальная программа также действует за счет бюджета района, которая предполагает переселение именно из аварийного жилфонда, поскольку из тех почти 900 домов 62 — уже аварийные. На сегодня по цифрам это 290 миллионов окружного финансирования на программу и 300 миллионов — то, что заложено в бюджете района. Мы планируем не менее 600 миллионов направлять на непригодный жилищный фонд.

— Я так понимаю, что когда люди будут расселены, балки снесут?

— Конечно.

— Земля под ними — это муниципальная собственность?

— На сегодня земля под балками никак не оформлена. То есть это те земельные участки, собственность на которые не разграничена. Все полномочия по ним в городских поселениях осуществляют местные администрации. Соответственно, земельные участки в городском поселении Белый Яр — это полномочия администрации Белого Яра. А если уже точнее смотреть, где основная масса этих балков расположена, то это у нас поселок СУ-10, где имеют место две охранные зоны. Согласно правилам землепользования и застройки, в данных земельных участках у нас располагаются только охранные зоны. Это зона птицефабрики и зона нефтегазового завода.

Поэтому какое примет решение администрация Белого Яра после сноса балков в отношении земельных участков — это будет решение согласно действующим документам градостроительного проектирования. Уже в рамках этих документов будут смотреть, что можно расположить на данных земельных участках.

— Сейчас опять ведутся разговоры об объединении города и района. И там едва ли не центральной темой оказывается ветхое жилье. Нужно ли объединение муниципалитетов для решения этого вопроса?

— Я так понимаю, что объединение, наверное, связано не с ликвидацией того или иного вопроса. Вопрос глубже. Вот, например, на последней конференции, которая проходила на День строителя, как раз вставал вопрос агломерации. Речь-то шла опять-таки о межмуниципальном сотрудничестве. То есть это тот инструмент, который на сегодня, согласно 131-му Федеральному закону, единственно возможен. Поэтому на ликвидацию ветхого фонда — что в Сургуте, что на территории района — вопрос агломерации повлиять никак не может. Этими вопросами просто надо заниматься и решать их. А то, что связано с взаимодействием Сургута и района — так оно еженедельное. Поэтому, думаю, сотрудничество фактически имеет место быть. Тот или иной вопрос решения проблемы ветхого фонда на сам процесс взаимодействия не должен повлиять, по моему мнению.

— Возможно ли с административной и юридической точки объединить бюджеты по ликвидации ветхого жилья города и района?

— В данном случае консолидированный бюджет может быть только в рамках района. Сегодня финансирование из округа предоставляется. Субсидия идет и в Сургут, и в район. Поэтому, конечно, бюджета консолидированного Сургута и района быть не может в рамках действующей системы. А взаимодействие — это другой вопрос. Чтобы городской округ и муниципальный район имели единый бюджет — такой формы не предусмотрено.

— Решение всего ветхого фонда возможно в том же ключе, что и решение по балкам? То есть выделение единовременно очень большой суммы денег.

— Я думаю, нет, невозможно. Да, мы, конечно, добиваемся увеличения финансирования, это наша постоянная планомерная работа. Более того, мы ставим себе планы по увеличению финансирования на 2018 год в рамках бюджета района. Но мы же понимаем, что получение денежных средств — еще не решение проблемы. Должен быть жилфонд, в котором мы сможем приобрести помещения, отвечающие условиям. Соответственно, должно быть предложение застройщиков для реализации наших программ. Это ежегодная работа. Наша задача — увеличить количество строящихся домов и, соответственно, увеличить денежные средства на их приобретение. Если мы получим разово такую сумму, как по балкам, то мы просто не найдем, где приобрести необходимые квадратные метры.