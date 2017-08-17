Максим Малявин: «Россия — пьющая страна? Вы не были в Англии!»

В Югре с жаром и энтузиазмом обсуждают тему запретительных мер в отношении спиртного. Иногда подобные дискуссии приводят к ощутимым результатам: так продажа алкоголя после 20.00 в нашем регионе оказалась вне закона. Сейчас, например, активисты-общественники предлагают вынести алкомаркеты за пределы города, а Минздрав тем временем ведет речь о возможном ограничении торговли спиртным в выходные.

Вполне закономерно, что после очередного зубодробительного сюжета СМИ о каком-нибудь алкаше-убийце все чаще можно услышать тривиальное, но радикальное в своей сущности предложение: давайте введем сухой закон.

Есть ли смысл в полном запрете алкоголя, корреспонденту газеты «Новый Город» рассказал известный участковый врач-психиатр и автор популярных книг Максим Малявин. Он объяснил, почему демонизируют женский алкоголизм, по каким причинам не употребляющие спиртное люди склонны добиваться того же самого от остальных, и какая связь существует между властью и любовью к горячительным напиткам. Кроме того, доктор Малявин ответил на сакраментальный вопрос: пить или не пить?

Сами не пьют и другим не дают

— Философско-медицинский вопрос: почему человек пьет?

— Отвечу с долей несерьезности, но это все объясняет: потому что ему вкусно. Пути, которые приводят к алкоголю, у каждого разные. Кто-то пьет, потому что ему хорошо и хочется еще лучше, кто-то — потому что ему плохо, а хочется, чтобы немножко отпустило. Кто-то пьет из-за того, что на работе не так посмотрят, если не будешь участвовать. В итоге получается, что через время возникает навязчивая мысль: почему бы, собственно, и нет? Это потом, чуть позже, ее заменят уже потребность самого организма и похмелье. Количество потихоньку перейдет в качество.

— Чем вызван тот факт, что одни люди, отказываясь от спиртного, никому не навязывают свою позицию, а другие начинают активно продвигать ее в массы, стремясь к полному запрету алкоголя для всех?

— Это примерно из той же области, что и корни самого алкоголизма. И там, и там играет роль нечто генетическое и характерологическое. Генетика и характер связаны между собой. Генетика может определять количество того фермента, который перерабатывает алкоголь — алкогольдегидрогеназы. Эта же генетика определяет в человеке достаточно четкие и выраженные черты его характера. Развиваются они, обостряются или сглаживаются — не имеет значения, потому что этот набор дан нам при рождении. Отсюда можно сделать много выводов. Самый простой из них — горбатого могила исправит.

Тем не менее есть заложенные в характере вещи, которые позволяют одному человеку достаточно спокойно относиться к неким проявлениям, а другого они заставляют остро на все реагировать.

Кроме того, те, кто готов рьяно запрещать алкоголь и воевать с остальными — наделены своего рода фанатизмом неофита, который только что обрел для себя новую систему координат мировоззрения и настолько ей проникся, что на этом этапе иной жизни себе не мнит. Он удивляется, почему же остальные думают по-другому. «А давайте мы всех приведем к этому единственно правильному решению!» — думает он. Ярость неофита — одна причина, а вторая — зависть вчерашнего абстинента. «Мне хреново, а почему всем остальным хорошо?» — считает такой человек. Это как с диетой: что вы тут, мол, жрете, пока я страдаю.

Россия, ярлыки и сивка-бурка

— Россию многие считают очень пьющей страной. С чем связана любовь наших сооте­чественников к рюмочкам и баночкам? Наверное, это стереотип?

— Имеет место такая любовь, конечно, но не забывайте, что это еще и ярлык, который нам лепит тот, кто нас не очень любит. Чтобы понять, что это так, просто съездите в любой из рабочих городов или кварталов Великобритании в пятницу вечерком. Поверьте, такое, как там, у нас на улицах творится редко.

— Недавно мужчина расстрелял девять человек под Тверью. Многие СМИ делали акцент на том, что он был пьян, и это послужило причиной. Как вывод — надо запретить спиртное. Что думаете по этому поводу?

— На каждый случай, который взяли и осветили, приходится минимум с десяток инцидентов, прошедших незаметно. Это был действительно громкий случай, вызвавший резонанс. А уж подвести под него свое обоснование — что, как и почему получилось — дело техники. Это делается затем, чтобы те, кого взгреют за допущение подобного у себя в регионе, очень четко и громко отчитались. Им нужно внятное и доходчивое объяснение, почему это произошло, и что мы сделаем, чтобы в будущем такого не допустить. На самом деле, если разобраться, то выяснится, что причин будет больше и, возможно, они несколько иные, а пресловутый алкоголь послужил только триггером. Но зачем эти сложности? У нас же начальство длинные слова расстраивают, да и ассоциативный ряд у них бедноват. Они начинают виснуть уже на цитате «встань передо мной, как лист перед травой», потому что конкретно же надо сказать, как встань и перед кем именно!

Запретить пить?

— Полный запрет спиртного помог бы предотвратить случаи, когда люди, грубо говоря, съезжают с катушек?

— Полный запрет, говорите? А вы вспомните бутлегерство в США и Чикаго, который вырос из этого бутлегерства. Пример поближе — это попытки ввести трезвость как норму жизни товарищем Горбачевым. Что из этого получилось? Тоже ничего хорошего. Народу все равно на определенном этапе (мы не говорим об отдаленном светлом будущем) нужна какая-то отдушина. Можете считать это, условно говоря, официально разрешенным наркотиком, который мог бы в чем-то помогать сбрасывать накопившийся пар. От этой необходимости, к сожалению, мы еще долго никуда не уйдем. Дать что?то другое взамен — легкое и быстрое в исполнении — извините, государство еще долгое время не сможет. Это касается и нашей страны, и большинства других.

Власть алкоголя

— Кстати, о запретах. У нас вот предлагают вынести алкогольные магазины за пределы города. Хорошая идея?

— Есть здравый смысл и есть политика, которая тоже диктуется вроде бы каким-то здравым смыслом, когда поступки ведут к совершенно четким и конкретным результатам, простому обывателю не видным. Внешне это выглядит настолько интересно и необычно, что начинаешь подумывать о том, кто же чиновникам медкомиссию подписывал, когда они баллотировались. То, что делается на самом деле политиком, и то, как это выглядит для простого обывателя, — две большие разницы. Поэтому большинство таких перегибов чаще всего продиктовано какой-то популистской политикой либо желанием отчитаться перед еще выше стоящим начальством. А вот мы сделали так-то, посмотрите, какие мы молодцы! Это в том числе и погоня за рейтингами. Обосновать внешне и подвести какую-то аргументацию можно под любое действие. На то он и демагог, чтобы убедить женщину, что лежачий лучше стоячего, а демагогия — неотъемлемая часть политики.

— Почему алкоголем увлекаются люди, имеющие власть?

— Тут на виду как минимум две причины. Первая — это высокая эмоциональная и нервная нагрузка на любого человека, имеющего власть. Думаю, не надо объяснять, почему. И алкоголь — попытка снять это напряжение, пусть и не совсем правильная с точки зрения медицины, но привычная и понятная простому человеку. Вторая причина — производственная необходимость. Не удивляйтесь. Ведь, несмотря ни на что, в нашей отечественной политике и экономике до сих пор главенство остается за мужчинами. А как они решают вопросы? Правильно, за столом. А что это за стол, если на нем ничего не стоит звеняще-булькающего?

Мифы о женском алкоголизме

— Кто к вам чаще всего обращается с алкогольной зависимостью?

— Раньше была статистика, что в возрасте старше 40 лет порядка 30-40 процентов людей уже имели зависимость второй степени. Разброс по стране получается достаточно большой. Есть и национальные особенности. Существуют народности, которые спиваются моментально, а у других резистентность к алкоголю очень высокая — спиртное им как слону дробина. Это касается, как правило, южных народов.

— Правда ли, что женский алкоголизм более суров и неизлечим?

— Нет, это стереотип. Несмотря на то, что в последнее время равноправие выходит во всем на фактический уровень, такое отношение к этому явлению связано с тем, что все-таки женщина в общем представлении — хранительница очага. Получается, мол, как же так — незыблемая опора пьет! Этого же только от мужика ожидать можно. Подобное расхождение между архаичным ожиданием и тем, что имеется, вносит свою лепту в неприятие алкоголизма у женщин и миф о том, что женский алкоголизм кошмарнее, чем мужской.

С другой стороны, невзирая на то, что женщина лучше переносит боль и длительные нагрузки, что она усидчивее и стабильнее во многих отношениях и проявлениях, она не очень эмоциональна и не привыкла что-то держать в себе. В том числе это будет проявляться и в момент алкогольного опьянения. Женщина будет выражать себя более ярко и, соответственно, более заметно для окружающих. Только и всего.

Дело в генах

— Почему у одних бывает похмелье, а у других нет?

— Генетика! Просто особенности обмена веществ. Во главе всего, как сейчас считают ученые, количество и активность фермента, разлагающего алкоголь, — алкогольдегидрогеназы. Поэтому чаще спиваются индейцы, чукчи, буряты, у которых этого фермента просто крохи. Само похмелье вызвано тем, что не все употребленное человеком этот фермент успел разложить до углекислого газа и воды.

— Как вы сами относитесь к спиртному?

— Вполне нормально. У меня нет желания все и всем запретить и в то же время я понимаю то, к чему может привести неумеренное употребление. Поймите, что изолированно взятый алкоголь — это, философски говоря, вещь в себе. Она есть — и все. Хорошее или плохое из алкоголя делаем мы.

Возьмем, к примеру, уран. Ну лежал он себе и лежал миллионы лет. Но кто-то из него делает ядерные бомбы, кто-то его перерабатывает и делает средства для медицинских исследований или лечения опухоли. На вопрос «пить или не пить» ответ очень простой: не умеешь пить — не пей.

Кстати: Как показал опрос портала siapress.ru, сургутяне предпочитают выпивать не очень много. Почти 9?% опрошенных употребляют алкоголь в точках общепита. Четверть респондентов признаются, что им комфортнее пить спиртное дома в компании друзей или с семьей. Удивительно, но 15,9?% горожан пьет в одиночку и... на работе.



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