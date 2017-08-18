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Юлия Ахмедова: «В последнее время стендап становится неким мейнстримом и именно за ним будущее»

фото tele.ru
фото tele.ru

Представляем вашему вниманию интервью с продюсером шоу Stand Up на канале ТНТ Юлией Ахмедовой.

— Поскольку вы не только участник, но и продюсер шоу Stand Up, наверняка, наблюдаете и анализируете, как меняется жанр в России за последнее время. В какую сторону сейчас движется стендап?

— В последнее время стендап становится неким мейнстримом. Появляется очень много талантливых комиков, которые занимаются им не ради денег или популярности, а потому что любят этот жанр. И именно за ними будущее.

Как часто вы смотрите выступления коллег стендаперов для вдохновения или заимствования подачи и механизмов работы?

– Любой, кто любит этот жанр, смотрит выступления других стендаперов. Но не ради заимствования, а ради себя и своего удовольствия.

Есть ли у вас любимые комики?

– Сейчас мой любимый комик – Луи Си Кей.

Бывало такое, что в ходе ваших выступлений были упомянуты ваши близкие или знакомые? Они узнавали себя? Как реагировали?

– Естественно, потому что все персонажи, которых я описываю, реальные. Но все адекватно относятся к тому, что я рассказываю. Передо мной никогда не стояла цель кого-то обидеть, поэтому все свои шутки я стараюсь формулировать аккуратно.

Есть темы, на которые вы шутить никогда не станете?

– Нет. К любой теме можно подобрать свой ключ, единственное, я стараюсь никого не обижать своим творчеством.

Про войну и религию тоже?

– В нашем обществе эти темы считаются крамольными. Шутить про них очень сложно, и делать это нужно очень осторожно.

Можно ли говорить о том, что рост внимания к вам помогает в повседневной жизни?

– Наша аудитория довольно узкая, поэтому я не чувствую никакой популярности и не считаю себя медийным человеком.

Часто ли поклонники приносят вам подарки на концерты?

– Нет. Они просто приходят на мои выступления, мы обмениваемся с ними энергией, и нам этого достаточно.

В чем ключевое отличие работы западных комиков от наших?

– Я думаю, нет никаких особенных различий. Западные комики так же выступают на открытых микрофонах, участвуют в различных телепроектах, снимают сольники и ездят с концертами. Среди них так же есть смешные, а есть – не очень. Все, как у нас.

Вы выступаете за равноправие мужчин и женщин. Какие самые вопиющие факты неравноправия полов вас возмущают, и приходилось ли вам с ними сталкиваться?

– Не стоит столь серьезно воспринимать мое творчество. Я не борец за права женщин и не коллекционирую случаи вопиющего неравноправия полов. Я просто занимаюсь юмором. Думаю, данный вопрос стоит переадресовать кому-нибудь из организации Femen.

Какие минусы у профессии стендапкомика?

– Поскольку в своих монологах я поднимаю довольно откровенные темы, многие люди, встречающие меня на улице, уверены, что могут вести себя панибратски и обсуждать мою личную жизнь. Они не разделяют мой реальный образ со сценическим и удивляются, если я не хочу отвечать на вопросы из серии: «А у тебя реально нет мужика? Почему на сцене ты об этом говоришь, а сейчас – нет?» Меня это напрягает.

И как вы обычно реагируете на такое поведение?

– Игнорирую и делаю вид, что не заметила его.

Как вы считаете, вас бы поняли в другой стране? Или ваш юмор сугубо российский?

– Конечно, существуют шутки, которые могут быть непонятны иностранному зрителю, однако такие темы, как семья, дети, отношения мужчины и женщины, технологии и социальные сети, универсальны и не имеют национальных границ.

Как часто вы ходите на выступления стендап-комиков? Можете специально поехать за границу на концерт?

– Если я приезжаю в какую-нибудь страну, где планируется выступление интересного мне комика, я на него схожу. Мне уже удалось побывать на концертах в мекке стендапа – Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Что касается выездов за границу, то они зависят от моей занятости. В Москве я тоже хожу на концерты западных комиков, но, к сожалению, приезжают они к нам довольно редко.

В Instagramвы часто выкладываете фото с хэштегом #юлекидетпомиру, подписывая их «в 90-е у нас не было возможности путешествовать, пора это исправлять». А чего вам не хватает в 2017 году, что было у вас в 90-е?

– Скажу сразу: все фотографии с этим хэштегом сделаны исключительно ради моего веселья и веселья моих друзей, не более того. А из 90-х годов мне не хватает разве что молодости, а в остальном я считаю, что современное поколение живет в гораздо более благоприятных условиях, чем 20 лет назад.

И куда в ближайшее время собирается Юлек?

– Если честно, я уже устала возить с собой сапоги и спортивный костюм, поскольку они занимают слишком много места в чемодане. Каждый раз думаю: «Может, пора оставить их дома?»

Многие комики впоследствии меняют сферу деятельности и переквалифицируются в актеров или режиссеров. Как вы относитесь к такому развитию карьеры?

– На Западе стендап часто является стартовой точкой творческого человека. Это нормальный путь: начать как стендап-комик, а потом развиваться как актер, режиссер, сценарист или продюсер. Я определила для себя направления, которые мне интересны: если честно, работа за кадром мне сейчас интереснее.

Никогда не думали запустить собственное шоу как Эми Шумер?

– Эми, конечно, очень крутая, и на сегодняшний день является женщиной номер 1 в стендапе, однако не могу сказать, что я большая поклонница ее творчества. Мне, скорее, ближе сериал «Девочки». Это очень искренняя работа. А самое удивительное, что ее придумала, спродюсировала и сняла Лина Данэм, которой на тот момент было всего 24 года. Она стала рупором своего поколения. Когда ты понимаешь, что люди создают подобные вещи в 20 с небольшим лет, проникаешься восхищением. Мне бы хотелось сделать что-то подобное.

Какие еще сериалы вы любите смотреть?

– Первое полугодие 2017 года прошло у меня под знаком пяти сериалов: «Мир Дикого Запада», «Большая маленькая ложь», последний сезон «Девочек», «Молодой папа» и «Американские боги». Если бы мне удалось хотя бы постажироваться на съемках одного из этих проектов, это сделало бы меня максимально счастливой.

Стартует второй сезон «Открытого микрофона». Вы планируете повторить свой успех в этом году?

– Я и в прошлом сезоне не строила подобных планов. К тому же, молния не бьет в одно дерево дважды. Наша цель – найти хороших комиков в шоу StandUp, а из чьей они будут команды – это уже второстепенный вопрос.

Отличаются ли чем-то участники второго сезона от первого?

– Они стали моложе. Если в первом сезоне средний возраст моей команды был 27 лет, то в этот раз - около 23.

Смотрите шоу «Открытый микрофон» каждую пятницу в 22:00 на ТНТ!


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Сегодня в 09:55, просмотров: 180, комментариев: 0


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