Юлия Ахмедова: «В последнее время стендап становится неким мейнстримом и именно за ним будущее»

Представляем вашему вниманию интервью с продюсером шоу Stand Up на канале ТНТ Юлией Ахмедовой.

— Поскольку вы не только участник, но и продюсер шоу Stand Up, наверняка, наблюдаете и анализируете, как меняется жанр в России за последнее время. В какую сторону сейчас движется стендап?

— В последнее время стендап становится неким мейнстримом. Появляется очень много талантливых комиков, которые занимаются им не ради денег или популярности, а потому что любят этот жанр. И именно за ними будущее.

– Как часто вы смотрите выступления коллег стендаперов для вдохновения или заимствования подачи и механизмов работы?

– Любой, кто любит этот жанр, смотрит выступления других стендаперов. Но не ради заимствования, а ради себя и своего удовольствия.

– Есть ли у вас любимые комики?

– Сейчас мой любимый комик – Луи Си Кей.

– Бывало такое, что в ходе ваших выступлений были упомянуты ваши близкие или знакомые? Они узнавали себя? Как реагировали?

– Естественно, потому что все персонажи, которых я описываю, реальные. Но все адекватно относятся к тому, что я рассказываю. Передо мной никогда не стояла цель кого-то обидеть, поэтому все свои шутки я стараюсь формулировать аккуратно.

– Есть темы, на которые вы шутить никогда не станете?

– Нет. К любой теме можно подобрать свой ключ, единственное, я стараюсь никого не обижать своим творчеством.

– Про войну и религию тоже?

– В нашем обществе эти темы считаются крамольными. Шутить про них очень сложно, и делать это нужно очень осторожно.

– Можно ли говорить о том, что рост внимания к вам помогает в повседневной жизни?

– Наша аудитория довольно узкая, поэтому я не чувствую никакой популярности и не считаю себя медийным человеком.

– Часто ли поклонники приносят вам подарки на концерты?

– Нет. Они просто приходят на мои выступления, мы обмениваемся с ними энергией, и нам этого достаточно.

– В чем ключевое отличие работы западных комиков от наших?

– Я думаю, нет никаких особенных различий. Западные комики так же выступают на открытых микрофонах, участвуют в различных телепроектах, снимают сольники и ездят с концертами. Среди них так же есть смешные, а есть – не очень. Все, как у нас.

– Вы выступаете за равноправие мужчин и женщин. Какие самые вопиющие факты неравноправия полов вас возмущают, и приходилось ли вам с ними сталкиваться?

– Не стоит столь серьезно воспринимать мое творчество. Я не борец за права женщин и не коллекционирую случаи вопиющего неравноправия полов. Я просто занимаюсь юмором. Думаю, данный вопрос стоит переадресовать кому-нибудь из организации Femen.

– Какие минусы у профессии стендапкомика?

– Поскольку в своих монологах я поднимаю довольно откровенные темы, многие люди, встречающие меня на улице, уверены, что могут вести себя панибратски и обсуждать мою личную жизнь. Они не разделяют мой реальный образ со сценическим и удивляются, если я не хочу отвечать на вопросы из серии: «А у тебя реально нет мужика? Почему на сцене ты об этом говоришь, а сейчас – нет?» Меня это напрягает.

– И как вы обычно реагируете на такое поведение?

– Игнорирую и делаю вид, что не заметила его.

– Как вы считаете, вас бы поняли в другой стране? Или ваш юмор сугубо российский?

– Конечно, существуют шутки, которые могут быть непонятны иностранному зрителю, однако такие темы, как семья, дети, отношения мужчины и женщины, технологии и социальные сети, универсальны и не имеют национальных границ.

– Как часто вы ходите на выступления стендап-комиков? Можете специально поехать за границу на концерт?

– Если я приезжаю в какую-нибудь страну, где планируется выступление интересного мне комика, я на него схожу. Мне уже удалось побывать на концертах в мекке стендапа – Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Что касается выездов за границу, то они зависят от моей занятости. В Москве я тоже хожу на концерты западных комиков, но, к сожалению, приезжают они к нам довольно редко.

– В Instagramвы часто выкладываете фото с хэштегом #юлекидетпомиру, подписывая их «в 90-е у нас не было возможности путешествовать, пора это исправлять». А чего вам не хватает в 2017 году, что было у вас в 90-е?

– Скажу сразу: все фотографии с этим хэштегом сделаны исключительно ради моего веселья и веселья моих друзей, не более того. А из 90-х годов мне не хватает разве что молодости, а в остальном я считаю, что современное поколение живет в гораздо более благоприятных условиях, чем 20 лет назад.

– И куда в ближайшее время собирается Юлек?

– Если честно, я уже устала возить с собой сапоги и спортивный костюм, поскольку они занимают слишком много места в чемодане. Каждый раз думаю: «Может, пора оставить их дома?»

– Многие комики впоследствии меняют сферу деятельности и переквалифицируются в актеров или режиссеров. Как вы относитесь к такому развитию карьеры?

– На Западе стендап часто является стартовой точкой творческого человека. Это нормальный путь: начать как стендап-комик, а потом развиваться как актер, режиссер, сценарист или продюсер. Я определила для себя направления, которые мне интересны: если честно, работа за кадром мне сейчас интереснее.

– Никогда не думали запустить собственное шоу как Эми Шумер?

– Эми, конечно, очень крутая, и на сегодняшний день является женщиной номер 1 в стендапе, однако не могу сказать, что я большая поклонница ее творчества. Мне, скорее, ближе сериал «Девочки». Это очень искренняя работа. А самое удивительное, что ее придумала, спродюсировала и сняла Лина Данэм, которой на тот момент было всего 24 года. Она стала рупором своего поколения. Когда ты понимаешь, что люди создают подобные вещи в 20 с небольшим лет, проникаешься восхищением. Мне бы хотелось сделать что-то подобное.

– Какие еще сериалы вы любите смотреть?

– Первое полугодие 2017 года прошло у меня под знаком пяти сериалов: «Мир Дикого Запада», «Большая маленькая ложь», последний сезон «Девочек», «Молодой папа» и «Американские боги». Если бы мне удалось хотя бы постажироваться на съемках одного из этих проектов, это сделало бы меня максимально счастливой.

– Стартует второй сезон «Открытого микрофона». Вы планируете повторить свой успех в этом году?

– Я и в прошлом сезоне не строила подобных планов. К тому же, молния не бьет в одно дерево дважды. Наша цель – найти хороших комиков в шоу StandUp, а из чьей они будут команды – это уже второстепенный вопрос.

– Отличаются ли чем-то участники второго сезона от первого?

– Они стали моложе. Если в первом сезоне средний возраст моей команды был 27 лет, то в этот раз - около 23.

Смотрите шоу «Открытый микрофон» каждую пятницу в 22:00 на ТНТ!