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Антон Финогенов: «Объединение города и района целесообразно только для реализации крупных проектов»

Интервью с генеральным директором петербургского института «Урбаника» о том, что делать с городской средой в Сургуте

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Во время празднования Дня строителя в Сургуте 10 августа прошла конференция «Агломерация». В качестве приглашенных экспертов на форум приехали московские и петербургские урбанисты. Одним из гостей оказался гендиректор института «Урбаника» Антон Финогенов, с которым корреспонденту siapress.ru удалось пообщаться об экономической диверсификации, границах и общественном запросе на благоустройство.

- Вы в своем выступлении сказали, что улучшение городской среды без экономической диверсификации – половинчатая мера. Как взаимосвязаны эти вещи?

- Ясно, что новые виды экономики позволяют привлечь или удержать те слои населения, которые в другой ситуации в городе не остались бы или вообще не приехали бы. Есть ряд специальностей, которые сейчас невостребованы в нефтегазовой отрасли, но которые имеют хорошие перспективы. Это касается нефтегазохимии, усовершенствования всего отраслевого кластера и той темой, которой активно занимается СурГУ – лесопользование, экологическая компонента добычи сырья. Активное природопользование типично для всех северных территорий, и экологическая тема будет развиваться в связи с ужесточением законодательства. Хотелось бы, чтобы именно Сургут по научно-образовательным причинам стал важным центром по поставке компетенций в этой сфере, а не проигрывал конкуренцию, скажем, Тюмени, Екатеринбургу и другим городам.

Вторая тема, о которой я говорил, как о значимом направлении специализации, это различные деловые услуги, которые нужны для того, чтобы город развивался как федеральный экономический центр. Сюда относятся консалтинговые и сервисные услуги. Понятно, что это тоже генерирует большое количество высококвалифицированных рабочих мест. Это особенно актуально, учитывая, что у Газпрома есть планы по сокращению «белых» и «синих» воротничков в Сургуте.

- Хорошо, но как это связано с благоустройством и в принципе с городской средой?

С нашей точки зрения, все-таки, когда мы говорим об улучшении городской среды нужно не забывать, что, развивая город, мы создаем каркас общественных пространств, но входят в него как открытые площадки с благоустройством, так и «закрытые», в которых работают люди, создающие запрос на это самое благоустройство. Очевидно, что нужно сначала пройти первую фазу благоустройства, но все дальнейшее развитие все равно будет связано с запросом и он будет тем сильнее, чем больше будет диверсифицированных отраслей экономики с высококвалифицированной занятостью.

Еще важно, что развитая городская среда – это конкурентоспособный бюджет. Нефтегазовый сектор не может быть единственным для такого крупного города как Сургут. Кроме того, мы видим, как колеблются рынки, и многие специалисты говорят о том, что дешевая нефть – это долгосрочный тренд. Ожидать, что углеводороды снова взлетят до 120 долларов за баррель и с бюджетной точки зрения Сургут сможет позволить себе все, что угодно – по меньшей мере не очень правильно.

Поэтому, когда я говорю о новых отраслях экономики, то нужно иметь ввиду прежде всего, что для любых средовых изменений нужно иметь бюджетные основания. Плюс, в городе довольно высокая доля частично-занятых – только 43 процента жителей постоянно работают, хотя в других городах она выше. Речь прежде всего о вахте – человек живет в Сургуте, но по полгода работает где-нибудь на Ямале. Для этой категории людей нужно создавать рабочие места в сервисах.

- Что именно вы подразумеваете под понятием «сервисы»?

Общественные пространства должны создавать рабочие места в эксплуатации, питании, в спортивных мероприятиях и культурно-массовом секторе. Это позволит повысить долю официальной занятости, увеличит бюджетные доходы и решить социальные проблемы. Сформирует у людей потребность оставаться в своем городе.

- Во время конференции вы упомянули о том, что агломерация может функционировать на основе межмуниципального сотрудничества. Насколько сложен такой вариант и не проще ли объединение муниципалитетов? Вопрос для нас актуальный, поскольку в последнее время идут слухи об объединении Сургута и района.

- Собственно слухи об объединении и идут потому что всем хочется реализовать как раз более простую схему, кому-то что-то прирезать, а формы деятельности не менять. Объединение если и необходимо, то только в самых крайних случаях, может быть, для реализации каких-то крупных проектов, например, строительство нового моста. Мы делаем акцент на межмуниципальное сотрудничество. Главное определить круг вопросов, по которым может начаться диалог между городом и районом. В нашем проекте никакого присоединения Сургута и района не предусмотрено, только межмуниципальное сотрудничество.

- Насколько важны в агломерации прозрачные границы между муниципалитетами?

- К сожалению, сейчас у нас границы между муниципалитетами – это водораздел. По эту сторону границы что-то может быть качественным, а по другую – менее качественным. Но люди вообще не должны это чувствовать. Они могут ехать по дороге, пересечь границу муниципалитетов и не заметить этого. Поэтому, когда мы говорим о прозрачных границах, то мы говорим о том, что все издержки не совсем эффективного межмуниципального взаимодействия население не должно чувствовать. Это главная задача власти.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 137, комментариев: 0


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