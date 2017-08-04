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Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»

архив А. Дробышевой
архив А. Дробышевой

В Кинологическом центре Сургута – месте, о котором мало кто знает, работают лучшие кинологи округа, и содержится порядка 30 собак. Корреспондент «НГ» встретился с полицейским (кинологом) ОБ ППС УМВД России по Сургуту, старшим сержантом полиции Анной Дробышевой, которая приоткрыла завесу тайны и рассказала о своей работе. Кстати, ее подопечная-напарница бельгийская овчарка Джерри – одна из собак, которые занимаются поиском наркотических средств и психотропных веществ.

- Как вы стали кинологом?

- В 2006 году я окончила школу, поступила в СурГУ. Так сложились обстоятельства, что мне через пару лет пришлось идти работать. Так как я училась на юриспруденции, пошла в органы по профессии. Долго никуда не брали, ведь мне было всего 19 лет. Потом предложили работать кинологом, и с 2008 года я тружусь здесь. Тогда мне дали немецкую овчарку Грету, а через полгода я поехала учиться в Уфу, в школу подготовки специалистов-кинологов по профилю «Поиск наркотических и психотропных веществ». В прошлом году я уже с новой напарницей Джерри, съездила туда же на переподготовку. И самостоятельно, с нуля, обучила ее всем навыкам.

- Расскажите о своей работе.

- Вообще мы обычно в ППСе работаем, на охране общественного порядка – патрулируем улицы города, парковые зоны, территории у торговых центров, где есть стационарные пункты полиции. Сейчас чаще участвуем в обысках с сотрудниками оперативно-сыскного отдела в квартирах, дачных участках и так далее. Также специалисты-кинологи со служебными собаками задействованы в совместных мероприятиях с ДПС, Росгвардией при проведении досмотровых мероприятий.

- При патрулировании, собака все время нюхает, ищет наркотики?

- В том числе! Иногда я даю команду, если вижу что-то подозрительное – тихонько говорю: «Ищи!». И так, незаметно для окружающих лиц, собака подходит и обнюхивает.

- Расскажите о каком-нибудь интересном случае из вашей работы.

- Был один случай, который особо запомнился. В то время, когда проходила олимпиада в Сочи, мы стояли на въезде в Ханты-Мансийск совместно с ОМОНом, ГАИ и оперуполномоченными. Остановили с виду неприметную машину, что-то показалось в ней подозрительным. Начали совместный досмотр. Джерри стала как-то странно себя вести – метаться с одного места у машины к другому. Я поняла, что в автомобиле определенно есть наркотики, но не могла разобрать по поведению собаки, где именно они спрятаны. Джерри, когда находит их, должна над ними «зависнуть», а она кружила вокруг всей легковушки. В итоге оказалось, что машина была просто набита свертками с запрещенными веществами – их было более 150 пакетиков.

- Как проходит дрессировка щенка, которому предстоит искать наркотики в будущем?

Дрессировка – сложный и творческий процесс. Есть много методик. Надо выбрать ту, которая подойдет твоей собаке. Я ставила щенка при помощи кликера. Собак ознакамливают с различными видами наркотических средств, психотропных веществ. Добиваются сигнального обозначения, учат обыскивать помещения, багаж, транспорт, местность. Постепенно задания усложняются. Залог успешного обучения - хороший контакт дрессировщика и его напарника - служебной собаки, много терпения и знание основ науки – кинологии.

- Как выбираете себе собак?

- Щенки поступают из региональных центров, последние малинуа, например, приехали из Кургана. Это потомство рабочих собак. Когда привезли Джерри, не могли определиться за кем ее закрепить, а так как моя Грета уже была старая, ей пора было уходить на пенсию, поэтому отдали щенка мне. В Центре используют разных собак: лабрадоров, немецких и бельгийских овчарок, спаниелей, кавказских и среднеазиатских овчарок. Все зависит от того, на какое направление нужны собаки. Сейчас предпочтение отдаем бельгийским овчаркам (малинуа), так как у них очень сильная центральная нервная система, они активные, сильные, стойкие.

- Как определяете, на какое направление обучить щенка?

- Все просто. Для поиска наркотиков больше подходят активные собаки, а для взрывчатки более спокойные. Главное, что у всех кинологических собак должна быть крепкая центральная нервная система – они не должны реагировать на выстрелы, крики и другие светозвуковые раздражители.

- Постоянный поиск наркотиков как-то влияет на здоровье вашей собаки?

Да, при прямом контакте с наркотиками собака может отравиться вплоть до летального исхода. Но мы, конечно, стараемся изо всех сил избежать таких ситуаций. Плюс у нас есть ветеринары, которые ежедневно обследуют собак, следят за их здоровьем.

- Что самое сложное в вашей работе?

- Наверное, то, что ты привыкаешь к питомцу, постоянно думаешь о своей собаке, переживаешь: как она там, в вольере, не скучает ли, вдруг что-то случится. Конечно, можно своего подопечного держать и дома, но мои условия, к сожалению, не позволяют на постоянной основе жить с Джерри. Но я ее все равно забирала из вольера зимой, когда были очень сильные морозы. Покупаю ей всяческие лакомства, игрушки.

- А что происходит со старыми или непригодными собаками?

- Отслуживших собак или не подходящих для работы в полиции обычно списывают – отдают в добрые руки. Бывает, конечно, что усыпляют, но это редкость. Собаки работают долго, моя первая собака Грета служила до 11 лет, потом я ее пристроила в семью к хорошим людям.

16 июня в Сургуте прошли окружные соревнования кинологов органов МВД России по ХМАО. За звание лучшего боролись специалисты-кинологи из Сургута, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Лангепаса, Нефтеюганска и других городов округа. В поиске и обнаружении наркотических средств и психотропных веществ первое место заняла Анна Дробышева.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 96, комментариев: 0


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Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»

Анна Дробышева: «Собака, обученная на поиск наркотиков, всегда настороже»
​В Кинологическом центре Сургута – месте, о котором мало кто знает, работают лучшие кинологи округа, и содержится порядка 30 собак. Корреспондент «НГ» встретился с полицейским (кинологом) ОБ ППС УМВД России по Сургуту, старшим сержантом полиции Анной Дробышевой
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