Руководители народного штаба Навального в Сургуте: «Никто нас не бьет и не выгоняет. Но помощи из центра маловато»

Открытие штаба Алексея Навального в Сургуте, анонсированное еще весной, забуксовало с самого начала. Арест оппозиционера за мартовский митинг, сложности с поиском помещения, снова арест, теперь уже в июне – старт избирательной кампании политика в Югре откладывался на неопределенный срок. Недавно портал siapress.ru взял комментарий у руководителя центрального штаба Навального Леонида Волкова, который сообщил, что препятствием для открытия представительства в Сургуте является отсутствие местного координатора. Однако с ним оказались несогласны сургутские сторонники Алексея Навального, которые рассказали корреспонденту siapress.ru о сложностях с организацией кампании политика в Сургуте.

- Недавно глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков сказал, что в Сургуте предвыборная кампания политика никак не представлена, потому что в городе нет координатора. Его информация верна?

Николай Сокуров: Формально он сказал правду – в Сургуте действительно нет координатора, как и самого штаба. Я подавал заявку, но меня просто не утвердили. Хотя мы нашли помещение для штаба, отправили в Москву все документы и информацию. С кем конкретно мы общались я сейчас не вспомню, но точно не с Волковым.

Игорь Сергеев: То есть мы отправили резюме координатора и мотивационное письмо, и после этого ни ответа, ни привета. Потом мы все-таки связались с центральным штабом и там нам сказали: «Если вы хотите, открывайте народный штаб».

Андрей Барышников: Суть в том, что отсутствие координатора в Сургуте – это не ложь, просто это не первопричина. Первопричиной является недостаток средств, о чем нам прямо сообщили в письме: «В связи с ограниченными ресурсами мы не можем профинансировать вашу деятельность». Я не знаю, почему у них не хватает денег, может не рассчитали или что-то еще. При этом нельзя сказать, что их наш координатор не устроил – они же написали: «Братцы, вы клевые, вы нам подходите». Я думаю, если бы кандидатура Николая им не подошла, они бы не стали делать нам такого предложения.

И.С.: Может средств действительно нет, а может чем-то не устроила кандидатура координатора…

А.Б.: Если бы это так, то они бы не стали предлагать нам сделать народный штаб в Сургуте. В общем, я считаю, что основная причина отсутствия кампании Навального в городе, это недостаток финансирования, а не кадровый голод. У нас тут есть достойные люди.





- Насколько я помню, еще весной Сургут входил в план по созданию штабов…



А.Б: Да, в мае. Потом перенесли на июнь, на июль, а теперь вообще непонятно, когда появится.

- Как вы думаете, это связано с тем, что они не рассчитали свои возможности или с тем давлением, которое оказывают на региональные штабы?

И.С.: Да может быть действительно у них средств или наш координатор не подошел.

А.Б.: Повторюсь, если бы он не подошел, то они не стали бы нам предлагать делать народный штаб. Я не думаю, что Москва стали бы доверять какому-то непонятному человеку.

И.С: Мы в любом случае будем открывать народный штаб.

А.Б.: Нам сказали, цитирую: «Я могу вам предложить открыть как раз народный штаб. Кстати мы планируем открывать официальный штаб в Сургуте, но для этого нужно помещение. На данный момент, в связи с ограниченными ресурсами мы не можем вам помочь».

- Вы уже начали сбор средств на народный штаб в начале июля. Как он проходит?

Н.С.: Ну, пока штаб не открыли (смеется).

А.Б.: Пока плохо. Нам нужно больше огласки, чтобы собрать нужную сумму.

Н.С.: Если за месяц-два мы не соберем нужную сумму на открытие штаба, то и в дальнейшем не сможем поддерживать его деятельность.





- Технику для штаба за чей счет будете брать?

А.Б.: Москва вроде хотела помочь с техникой, но они это неявно озвучили, так что, по всей видимости, все придется делать за свой счет.

И.С.: Все за наш счет. Единственное чем они народному штабу помогают это агитационными материалами.

А.Б.: Мы сами за себя, это самое печальное. Аренда офиса, оплата работы сотрудников – все на нас ложится.

- Допустим вы открываете штаб. Что вы будете делать после этого?

И.С.: Проводить одиночные пикеты, агитировать, раздавать листовки.

- Хорошо, а какое-то участие в местной политике с вашей стороны будет? В Новосибирске, например, координатор штаба Навального, Сергей Бойко собирается участвовать в выборах в местное заксобрание (прим. – избирком Новосибирской области отказал ему в регистрации).

Н.С.: Нет, у меня лично никаких политических планов нет. Только агитация, работа с людьми, поддержка Навального и организация предвыборных мероприятий.

А.Б.: Донести информацию до тех, кто по какой-то причине не может зайти в интернет. Это основная задача

И.С.: Шарики красивые пораздавать (смеется).

- Агитационных материалов вам еще не передавали?

А.Б.: Нет, потому что не было открытия штаба.

Н.С.: Они просто говорят: «Открывайте штаб и получите материалы».

А.Б.: За свои деньги открывайте штаб, Получайте штыки, сами разбирайтесь, развлекайтесь (смеется).

И.С.: Может они и откроют штаб. У них какая-то своя позиция.

А.Б.: Так меня эта позиция и бесит. Они говорят, что нет координатора. Да у них просто денег нет.

И.С.: Короче, это его личное мнение

Н.С.: Волков говорит, что пока нет координатора, пока нет помещения штаб не откроется. Но мы не получаем никаких ответов.

- За сколько вы планируете снять помещение?

И.С.: Я думаю, где-то тысяч за 20. Снять какое-нибудь простое помещение и организовать там все.

А.Б.: Многое зависит от места, чтобы людям было просто добраться. Можно конечно арендовать офис где-нибудь на Черном мысу, но мы же все понимаем, что до туда никто не доедет. Так и выходит – тысяч 20 аренда и плюс платить какие-то деньги человеку, чтобы он находился в офисе. Это все без учета оборудования. На это еще где-то тысяч 15 в месяц уйдет.

И.С.: Техника найдется.

- Владельцы помещений не отказываются от сотрудничества, когда узнают о штабе Навального?

А.Б.: Не все. Есть хорошие, которые согласны лишь бы у них кто-то арендовал помещение. Но есть и те, кто верит в систему и не верит в оппозицию. Вот с ними тяжело.

- Что думаете по поводу недавних дебатов Стрелкова с Навальным?

А.Б.: Навальный высказал свою позицию, Стрелков – свою. Зачем они собирались непонятно.

Н.С.: Насколько я помню на канале Навального было сказано, что эти дебаты - чисто технические, чтобы опробовать сам формат.

А.Б.: Позиция Навального понятна, но мне показалось, что Стрелков его затерроризировал, постоянно говоря: «Вы мне не ответили, как конкретно вы будете решать проблемы». Навальный ответил, но получилось не очень уверенно.

- Хорошо, дебаты вообще в российской политике нужны или нет?

Н.С.: Да, обязательно.

И.С.: Да, конечно.

А.Б.: Конечно, разные мнения.

И.С.: Причем желательно, чтобы дебаты были со всеми, а не только Стрелков-Навальный.

- Как вам работать с центральным штабом Навального?

А.Б.: С ними тяжело работать, у них нет какой-то службы поддержки. Даже чтобы дозвониться до них нужно потратить полдня.

И.С.: Да, нет горячей линии, поддержки какой-то. Говорят, что будут открывать штаб, но никакой конкретики нет и ничего не говорят.

А.Б.: «Мы будем, мы хотим». Как говорит Волков: «Я мечтаю, чтобы в каждом городе был штаб». Но для этого нужно еще что-то сделать. Вот мы сейчас и пытаемся что-то делать.

- Как вы организовывали митинг 12 июня?

А.Б.: Методом тыка.

Н.С.: У меня, например, не было никакого опыта в организации такого митинга, приходилось на ходу все узнавать. Связывались с координатором штаба в Оренбурге и спрашивали, как все делать: что куда нести, какие документы подавать. Нам митинг согласовали с первого раз. Мы правда, сначала хотели возле «Авроры», но нам перенесли.





- В лес?



А.Б.: Я бы не сказал, что в лес. На самом деле, если бы у нас было больше времени на изучение этого места, то организация была бы лучше.

И.С.: У нас еще группу взломали за сутки до митинга.

А.Б.: Есть такой закон, по которому на расстоянии 50 метров от общественного места нельзя проводить митинги. А общественным местом у нас может считаться кафе, остановка, школа, памятник и так далее. Есть вариант с частной землей, но только если владелец даст свое согласие.

Главное, что нам все-таки удалось согласовать. Пришло где-то 150 человек, для первого раза, я считаю, получилось хорошо. Особенно учитывая, сколько раз полиция вытягивала нас на беседы, «просто поговорить». Спрашивали, не хотим ли мы собрать народ и двинуться на администрацию. Мы естественно отвечали, что просто хотим выразить свою позицию и никуда идти не собираемся.

Н.С.: Шаблон документов для митинга 12 июня мне пришлось брать не из главной группы, а у других штабов.

А.Б.: Нет элементарной помощи, поэтому в марте тут ничего не было, а в мае мы решили, что как-то негоже, везде будут митинги, а у нас нет. Сначала Николай сделал группу в «Вконтакте», потом я подключился и последним пришел Игорь. На удивление все получилось.

- Допустим, вы начали агитацию, штаб открыт и тут вас сажают, скажем на 15 суток. У вас энтузиазм поубавится?

И.С.: Что такое 15 суток, в самом деле? Отдохнем, поваляемся, выспимся.

А.Б.: Энтузиазм не убавится. Самое главное, чтобы нам дали информацию, как правильно все делать, чтобы нас не закрыли. Потому что если мы опять все будем делать методом тыка, то я умою руки. Если не будет информационной поддержки, то энтузиазм точно пропадет.

Н.С.: Если на другие штабы посмотреть, то там тоже какие-то эксцессы.

А.Б.: Ну у других регионов все нормально, а у нас все через ж...

И.С.: Да и у нас тоже все нормально.

А.Б.: Только мы сами методом тыка все делаем.

- Хорошо, а если скажем, машину сожгут или побьют вас, энтузиазм все равно останется?

Н.С.: Мне, скажем, нечего терять

И.С.: Ну имущество попортят, ну изобьют. Убивать же все равно не будут.

А.Б.: Чтобы до убийства дошло, это какой трэш должен начаться. А если побьют – так это нас только злее сделает.

- Была информация, что организация «Совесть» может отрицательно отреагировать на открытие штаба…

А.Б.: Это неверная информация. «Совесть» к нам нейтрально относится. Я лично общался с их представителем, и он сказал, что источником для ресурса, который это опубликовал, является, цитирую, «бред головы».

И.С.: Они же и на митинг 12 июня приходили. Не участвовали, просто стояли в стороне, наблюдали.

А.Б.: «Совесть» сохраняет нейтралитет. Я сам узнавал, чтобы не было потасовок и столкновений. Они нас не поддерживают, но и выступать против нас не будут.

- То есть то, что написало в СМИ…

Н.С.: Это бред. Причем, когда я попытался с ними связаться…

А.Б.: Да, они написали что-то вроде «Николай Сокуров отказался от Навального». Я попробовал как-то с ними поговорить, чтобы исправили информацию о том, что мы якобы сгоняли митингующих шашлыком. Хотя мы просто договорились чтобы для участников сделали скидку, чтобы они могли покушать. А написали что-то вроде «Для митингующих между прочим, шашлык был по 80, а для остальных по 150, понимаете какие люди там собираются».

Н.С.: Еще была информация, что собрались одни школьники.

- А кто вообще был митинге?

А.Б.: Возрастная аудитория от 14 до 60 лет. Процентов 20 было школьников, 40 – молодежи от 17 до 25 лет и остальные 40 – взрослая аудитория. Разные люди, даже провокаторы были.





- Создается впечатление, что избирательная кампания плохо организована…

А.Б.: Я и пытаюсь это донести. Они просто не рассчитали всего.

Н.С.: Там возможно не отработаны связи с региональными группами.

А.Б.: Нет конкретики – вот этот человека, который бы связывался с людьми в регионах.

И.С.: Хотя бы рассказывали, что делать, кому что нести.

А.Б.: А сейчас получается, что мы сами с собой играемся. Может это конкретно в нашем регионе так, а у них в Москве все ништяк.

Н.С.: С нами связались за неделю до митингов и все, что сказали: «Вы не забудьте про Periscope, нам же надо еще осветить митинг». И это вместо того, чтобы рассказать, что нужно делать.

А.Б.: У меня если честно до сих пор бомбит от этого.

- Вы не думаете, что Навальному стоит ориентироваться на выборы 2024 года, а не на 2018?

И.С.: Возможны разные варианты событий. Наверняка при его выдвижении будут проблемы. Суды ему скорее всего откажут, он будет эти решения обжаловать и на это уйдет время. От позиции судов многое зависит. Был же еще вариант, что жена Навального будет выдвигаться.

Н.С.: Нет, сам Навальный сказал, что это не вариант.

А.Б.: Путин тоже начал свое движение, так что мне кажется у Навального могут быть проблемы.

И.С.: Самое главное на мой взгляд то, что холодильник начал побеждать телевизор. Люди ощущают, что уровень жизни падает, причем везде. Все это понимают и отлично, что появилось какое-то оформленное протестное движение без националистического окраса.

- Это федеральная политика, а что касается решения местных проблем?

А.Б.: Да у нас вроде вполне адекватная местная политика, особенно когда Шувалов пришел. Пока он нормально справляется.

И.С.: Мне он тоже лично нравится.

А.Б.: Да, если вопросы какие-то есть, если где-то грязь, то он пинает своих подчиненных.

И.С.: Сравнительно с предыдущим товарищем, Шувалов пока неплохо себя показывает.

А.Б.: Попов был веселый конечно. Когда запустили акцию «Какой мэр такие и дороги», он сразу начал дороги ремонтировать.

И.С.: Сейчас вот цветы начали высаживать, когда такое последний раз делали. Только при Сидорове такое было. У нас вроде бы и с администрацией, с полицией, и с депутатами все слаженно. Правоохранительные органы вполне адекватные, никого не запугивают.

А.Б.: В городе в принципе все нормально, а вот в масштабе страны - плохо. Нас не устраивает, что мы льем деньги в Сирию. У нас дороги бывают как после бомбежки в той же Сирии. Меня, например, не устраивает качество медицинского обслуживания. Про зарплаты вообще молчу.

И.С.: Люди устали от снижения уровня жизни. Обратите внимание в магазинах как цены выросли – в 1,5 – 2 раза. Продуктовые антисанкции – это же бред какой-то. Санкции против нас ввели какие? Против ряда лиц и компаний, а мы в отместку обиделись и теперь будем запрещать и давить их продукты. А платить за это будет население.

А.Б.: Лично моя позиция, почему я присоединился к этому – власть потеряла адекватность. Деньги в стране есть, только они не у народа, а у коррупционеров и одноклассников Путина. В Южной Корее только за одно подозрение президента отстранили от должности.

Н.С.: У нас судебная система так построена, что если ты чей-то приятель, то суд ничего тебе не сделает.

А.Б.: Или вспомнить общение Путина со школьниками, когда он сказал, что у нас нет цензуры. А потом выяснилось, что Россия на первом месте по количеству запросов на удаление видео на Youtube – более 13 тысяч. Меня еще больше возмущает, что с этим ничего не делают.

И.С.: Всё коррумпировано.

А.Б.: Мне хотелось бы чтобы у людей спала пелена с глаз. Сейчас это уже началось – люди смотрят в холодильник и видят, что всего как-то меньше становится и денег, и еды. Нужно распространять информацию. Хочется, чтобы была свобода слова – даже если меня кто-то ненавидит, пускай выскажет это. Посмотрите, как в Америке Трампа гнобят, но никого же не сажают. И это правильно, у каждого должно быть свое мнение.