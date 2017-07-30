Максим Яровой: «Я все свои первые плохие слова увидел на заборе»

Летом в городе как обычно активизировались уличные художники. Так, Сургут изрядно преобразился, например, благодаря проекту «Стены города». Серые и обшарпанные входы в паркинг на пр. Ленина также предстали перед горожанами в новом ярком облике. «НГ» встретился с руководителем школы граффити «Гаражи» Максимом Яровым и узнал, как уличное искусство может формировать лицо города и быть для сургутян предметом гордости, а не порицания.

— Как появилась школа граффити «Гаражи»?

— Идея создать школу родилась давно. В школьные времена я увлекался граффити, но у меня не было единомышленников. Сейчас я создаю тем же школьникам условия, которых не было у меня, даю возможность легально делать граффити и найти друзей по интересам в сфере стрит-арта. Мы рассказываем детям о том, что есть нелегальное граффити, являющееся, тем не менее историей данной культуры. Но не будем забывать, что это незаконно. А можно заниматься творчеством, и у нас фокус именно на нем. Ребята должны интересоваться граффити не ради хулиганства, а в культурном разрезе.

Фото с личной страницы Максима в социальной сети

— Цель школы в том, чтобы граффити не портило облик Сургута, а шло ему на пользу?

— Да, здесь мы стараемся увязать много факторов — не только социальных, но и урбанистических. Мы развиваем детей, вовлекаем молодежь в облагораживание города.

— Граффити — лицо города в каком-то роде…

— Общий образ, настроение, культура. Не будем забывать о том, что наши дети видят все, что происходит на улицах и во дворах. Мы иногда живем по принципу дом — работа — дом, а они — нет. Я все свои первые плохие слова увидел на заборе. От нас зависит, будут ли дети интересоваться девиантной культурой, либо мы создадим творческую атмосферу и культивируем художественное мышление.

— Вы согласовываете с властями выбор стен?

— Да, и самое простое — найти собственника этого объекта или стены и с ним договориться. Ну, и, конечно, в некоторых случаях нужно согласовывать все с администрацией. Так, мы расписывали фасад культурного центра «Порт», согласовывая дизайн с Департаментом архитектуры.

Облагороженный «Гаражами» объект на пр. Ленина

— Чиновники благосклонны к вам?

— Мы стараемся налаживать диалог. Думаю, что нас так или иначе знают. Хотелось бы, конечно, плотнее работать.

— Какие объекты в Сургуте вы расписали?

— Самый большой объект — гаражи детской поликлиники на Комсомольском проспекте. Я там жил долгое время, ходил в гимназию Салманова, а эти гаражи были невзрачные, серые, ужасные, исписанные чем попало. И мы превратили их в арт-объект! Также в «Сургут Сити Молле», в арт-галерее под магазином «О’КЕЙ», пару лет назад мы проводили фестиваль. Там сейчас красивые разрисованные стены.

— Не боитесь, что кто-то испортит стену?

— Такое бывает, от этого никуда не денешься. Граффити — живое искусство. Сегодня ты нарисовал, а завтра кто-то другой. Но мы показываем ребятам, что можно добавлять деликатно какие-то детали к уже существующему рисунку. Если рисунок испортился, то можно что-то новое нарисовать. Но есть этика уличных художников, и мы над этим тоже работаем. Не нужно быть варварами. Даже в такой дерзкой культуре, как граффити, есть законы и правила.

— Какой город восхищает вас в плане граффити?

— Присматриваемся к Екатеринбургу и Новосибирску. Обращаем внимание на Москву — какие там происходят выставки, мероприятия. Стараемся тут это реализовать. Но у нас есть и самобытные моменты, конечно.

— Что мечтаете оформить в Сургуте?

— Приметил на пр. Ленина стены около магазина «Читай-город» и «Билайна», а еще стену около «Ростикса» — там тоже рядом книжный. Думаю, таким магазинам было бы реально интересно расписать стены. У нас есть готовые сюжеты и художники уже приготовились. Так что мы идем к вам!