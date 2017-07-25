«В северных городах почему-то считают, что у них ничего не растёт, хотя это не правда»

На прошлой неделе глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в «ВКонтакте» сообщил, что наш город находится на одном из последних мест по степени озеленения. Об этом корреспондент siapress.ruпоговорил с ландшафтным дизайнером, автором проекта озеленения Крымской набережной и парка Музеон в Москве Анной Андреевой. Она рассказала о сложностях озеленения на Севере, деревьях на Тверской и создании «правильной» набережной.





— Насколько легко делать ландшафтные проекты в таких местах как Сургут?

— У вас тут, конечно, условия сложные. Но, скажем, я придерживаюсь подхода «не менять природу, а использовать ту, что есть», поэтому в основном беру местные растения для своих проектов. Это мировая практика. За местными растениями нужно меньше ухаживать, они лучше приживаются. В северных городах почему-то считают, что у них ничего не растет или растет, но плохо, хотя это не так. У вас богатая флора, чтобы убедиться в этом, достаточно пойти в парк и увидеть своими глазами.

Что касается внешних условий, то в болоте мне, конечно, работать не приходилось, но у меня есть проект в Якутии, там тоже не сахар — вечная мерзлота и деревья гораздо ниже, чем здесь. Не меньше сложностей и в Красноярском крае, где сейчас начинаем озеленение. Почвы — да, она у вас песчаная, но проблемы здесь я не вижу. У вас же есть растения, которые растут на таком грунте и прекрасно себя чувствуют. Просто с ними нужно работать.

Фото Ирины Швец

Влияние климата на самом деле несколько преувеличивают. Единственный заметный эффект в том, что в холодную погоду растения медленнее растут. Из-за этого не получится добиться мгновенного результата. Взять ту же Крымскую набережную — мы там не могли взять и сразу высадить взрослые деревья, но при этом у нас было чем их заменить: кустарники, злаки, многолетники.

— Для Сургута особенно актуальна тема набережной. Есть какие-то универсальные рецепты для таких проектов?

— Это все должно быть привязано к конкретному проекту и его бюджету. Нельзя просто слепо копировать чужие решения. Не получится взять Крымскую набережную и перенести ее в Красноярск, Якутск или Сургут. У каждого есть своя специфика, и ей нужно пользоваться. В этом и заключается секрет успеха.

Многое зависит от конкретной набережной. Есть уже построенные и укрепленные, где нужно просто сделать озеленение. А есть природные набережные, где необходимо укрепить грунт, и в этом случае самым лучшим решением будет использование естественных материалов: камни, специальные растения и так далее.

Фото Ирины Швец

Я в Сургуте видела только набережную Саймы, но, на мой взгляд, там в плане озеленения ничего делать и не нужно. Это прекрасная природная набережная. Понятно, что нужно сделать инфраструктуру: дорожки, лавочки, заменить металлические детские площадки. Причем в качестве основного материала желательно использовать дерево.

— Я заметил, что сейчас какой-то тренд — использовать в конструкции детских площадок натуральные материалы. В России это где-то применяется?

— Да, сейчас в Москве периодически появляются деревянные детские площадки, хотя началось это недавно, буквально два года назад. До этого все боялись, была мода на яркие, разноцветные площадки из пластика. Сейчас наконец поняли, что детям интереснее самим что-то придумывать, а с деревом у ребенка больше простора для фантазии. К тому же такая площадка лучше вписывается в природный ландшафт, чем та же пластиковая. К тому же в северных условиях дерево еще и долговечнее других материалов.





Фото Ирины Швец

— В этом году закончилось озеленение Тверской в Москве, и там сразу высаживали взрослые деревья. У нас на Севере так можно делать?

— Нет, и причина достаточно банальна — здесь просто нет питомников, которые занимались бы целенаправленным выращиванием деревьев. Ближайший находится в Тюмени, но он появился недавно, поэтому растения там еще молодые. А брать из леса нельзя, у этих деревьев другая корневая система, их просто не получится пересадить. А на Тверской высадили специально подготовленные деревья, им уже по 30-35 лет.





Фото Ирины Швец

— Насколько важна при благоустройстве личная инициатива жителей, чтобы они сами что-то делали в своих дворах?

— Это здорово, и когда я общалась с жителями Сургута, многие отмечали, что у них есть потребность что-то делать, но не у всех есть возможность осуществить свои задумки. У людей никуда не делось желание работать с землей, с растениями.

Другое дело, что для этого нужна какая-то юридическая база и соответствующие институты, а это вопрос сложный, здесь многое зависит от позиции местной администрации. Если она готова помогать жителям и лояльно относится к их инициативам, то тогда все получится.

Но, скажем, в Москве с этим сложно — если ты решишь что-то посадить во дворе, то это, скорее всего, просто скосят. Поэтому надо ходить по инстанциям, подписывать кучу бумажек и согласований, у многих терпения на это не хватает. По этой причине в Москве сейчас стало очень мало палисадников, хотя раньше они были почти в каждом дворе. В регионах с этим лучше, кстати, может, потому что службы ЖКХ не такие активные.