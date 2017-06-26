За время работы акции «Красное платье» в Окружном кардиодиспансере спасли уже пять жизней

Год здоровья, объявленный в Югре, Окружной кардиодиспансер начал со старта масштабного социального проекта «Красное платье». Команда врачей во главе с Ириной Урванцевой намерены изменить отношение людей к своему сердечному здоровью.

Первыми результатами акции поделилась главный врач Окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

— Ирина Александровна, проект «Красное платье» стартовал в Югре совсем недавно. В чем заключается его идея?

— Проект «Оденься в красное» был инициирован Всемирной организацией здравоохранения. В настоящий момент он с успехом реализуется в более чем 20 странах мира.

Российское кардиологическое общество также присоединилось к этому движению — в рамках проекта представители медицинского сообщества проводили различные флешмобы и акции. Главная цель всех мероприятий — обратить внимание россиян на свое сердечное здоровье. А информировали наших соотечественников известные в стране женщины — артистки, телеведущие, спортсменки. Все они были одеты в алые платья — это символ тревоги и заботы о сердце. Окружной кардиологический диспансер взял за основу идею проекта. В апреле 2017 года мы дали в Югре старт акции «Красное платье».

— Насколько мне известно, вы пошли дальше и не только информируете население о факторах риска развития сердечной патологии?

— Да, вы правы. Первой появилась передвижная выставка с участницами проекта. Среди них — Галина Резяпова, Вера Панасевич, Галина Галимова, Елена Яценко и я. Каждая из нас приводит цитату о сердце, о здоровье. Окружной кардиологический диспансер является новатором в области профилактических технологий. Учитывая наш опыт в проведении различных мероприятий, мы решили не ограничиваться одной акцией, которая сводилась бы только к информированию населения. Мы добавили креативности и расширили программу проекта. И сегодня это уже масштабное движение «Красное платье», включающее целый комплекс мероприятий.

— Что входит в этот комплекс мероприятий?

— Помимо профилактического блока, который направлен на изменение мышления югорчан в отношении своего здоровья, мы ведем большую работу по выявлению людей высокой группы риска.

По результатам первой акции «День семейного здоровья», которая состоялась в Окружном кардиодиспансере 13 мая, высокий и очень высокий риск осложнений сердечно-сосудистых заболеваний был выявлен у каждого пятого обследованного человека. Данные пациенты в тот же день прошли ультразвуковое исследование сонных артерий.

По результатам обследования, в 87 процентах случаев было выявлено атеросклеротическое поражение сосудов. Пять человек были направлены на госпитализацию в стационар центра по неотложным показаниям.

— Получается, что вы спасли пять жизней?

— Да. Четверым пациентам угрожал инсульт. У одного больного мы зафиксировали жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма, которое могло привести к внезапной смерти. Вот это результат нашей работы.

— Стать участником акции может любой желающий?

— Да. Все мероприятия в рамках акции мы проводим по типу Дня открытых дверей. Мы до мелочей проработали весь алгоритм. Все акции проходят в выходные дни, когда большинство людей могут к нам прийти. Всего в наших мероприятиях приняли участие уже более 400 человек. В основном, это люди старше 40 лет. Отрадно отметить, что, по результатам анкетирования, многие знают свое артериальное давление и уровень холестерина.

— Что входит в программу мероприятий?

— Прежде всего, это обследование по определенному направлению. В нашем случае — выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи Окружного кардиодиспансера определяют в какой вы зоне — зеленой (вашему здоровью ничего не угрожает), желтой (вам нужно обследоваться) или красной (необходимо срочно обратиться к врачу).

— «Позаботься о своих близких». Ориентир врачей — именно семейное здоровье?

— Это девиз наших акций. Мы призываем всех югорчан приходить к нам именно с семьей. Согласитесь, в современном темпе жизни мы редко прислушиваемся к тревожным сигналам нашего сердца. Хочу отметить, что проект постоянно наполняется новыми идеями. И уже скоро мы внесем в «Красное платье» новое содержание. Ближайшую акцию мы проведем 8 июля, в День семьи, любви и верности. Это будет праздник семейного здоровья. Мы надеемся, что все сургутяне и гости города с удовольствием примут участие в нашей акции.

— Как вы информируете население об акциях?

— Мы шагаем в ногу со временем. Сегодня Окружной кардиодиспансер есть в большинстве социальных сетей. Достаточно лишь присоединиться к нам в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме», и вы всегда будете получать свежие новости о проекте «Красное платье».

— Как вы видите дальнейшее развитие проекта «Красное платье»?

— Если акция покажет свою медико-социальную эффективность, то, безусловно, его развитие не ограничится только Годом здоровья. Очень надеемся, что участников проекта будет еще больше. У нас уже началось формирование движения «Красное платье». Буквально на днях мы встречались с представителями одного из сургутских ТОСов. Они готовы поддержать нас. Символическое ношение красного галстука, платка или другого аксессуара, символизирующего акцию, станет первой ступенью на пути к нашей миссии — заботе о сердечном здоровье своих близких. Мне очень нравится фраза, которую сказал наш президент: «Здоровый образ жизни — это личный успех каждого». Так давайте же будем успешными и каждый день делать хоть один маленький шаг на пути к сохранению здоровья!

В 2015 году заработал Музей сердца Окружного кардиодиспансера. Это первый масштабный проект в Югре, ориентированный на сохранение сердечного здоровья детей. В 2016 году на экскурсиях побывали более 400 детей.