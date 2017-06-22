Дмитрий Смит: «Мы смогли доказать, что киберспорт – это серьезно, и он не идет во вред здоровью нации»

За последний месяц на территории СНГ прошло два крупнейших киберспортивных турнира – Kiev Major 2017 и Epicenter: Moscow 2017, суммарный призовой которых составил $1,5 млн, а реальная и онлайн-аудитория – многие миллионы человек.

Несмотря на некоторое непонимание со стороны старшего поколения, спорт, заключающийся в противостоянии людей в компьютерных играх, стремительно набирает обороты. Киберспорт становится более узнаваемым, все больше привлекает внимание общественности, официальной прессы (многие спортивные издания создают киберспортивные отделы), большого спорта и большого бизнеса. Как же он все-таки приживается в России, и как будет развиваться, мы поговорили с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом.

– Как вы оцениваете нынешнее отношение широкой российской общественности к киберспорту? Какова его динамика в последние годы?

– Что касается российского киберспорта, то, по данным исследований Superdata и PayPal, мы сегодня являемся вторыми по объему рынка в Европе, уступая только Швеции. При этом потенциал России здесь огромный: если уже сейчас в наших киберспортивных соревнованиях, таких как Кубок России по киберспорту или Всероссийская киберспортивная студенческая лига, участвуют тысячи человек, а смотрят сотни тысяч, то в ближайшие годы мы смело можем прогнозировать рост этих цифр на порядок.

Наша задача сейчас — нарастить темп, потому что, несмотря на все вышесказанное, развитие киберспорта в России идет с явно недостаточной скоростью. Во многом это связано с инертностью мышления в обществе. Тем не менее, за последние полгода мы значительно ускорились в сравнении с прошедшими пятью годами.

Мы должны сделать киберспорт именно спортом, по своим основным параметрам аналогичным «классическим» видам. Для этого нужно создать методические пособия для тренеров, открыть спортивные клубы, разработать классификацию судей и многое другое. Это работа, которая часто незаметна для широкой общественности, но от этого не менее важная и масштабная. То, что на поверхности — это проведенные ФКС России более 1000 российских и международных турниров (включая российские квалификации на WCG), в которых соревновались сотни участников и были разыграны десятки миллионов рублей.

Нам пришлось доказывать, что киберспорт – это серьезно, и он не идет во вред здоровью нации. Была создана лаборатория, которая изучала физиологию и психологию киберспорта. Большое спасибо за это господину Войскунскому Александру Евгеньевичу, который разрабатывал данную тему. Благодаря проведенным исследованиям, мы смогли наглядно показать и доказать, что компьютерный спорт способствует гармоничному развитию личности.

– Как Вы думаете, какое будущее у киберспортивной журналистики в России? Как ей преодолеть барьер из специфической профессиональной терминологии, который пока не позволяет вещать киберспорт на действительно широкую общественность?

– С одной стороны, аудитория киберспорта живет онлайн, и получается, что особой нужды в «традиционных» СМИ нет. С другой, киберспорт как соревнования способен вызвать интерес у гораздо более широкой аудитории. Здесь такие СМИ, в частности, телевидение, подходят идеально. Но стоит понимать, что есть некоторые проблемы при транслировании киберспортивного контента: совершенно другой формат, наличие большого количества сленга. В целом, это одна из задач, которую мы ставим в среднесрочной перспективе перед федерацией.

Можно отметить, что этот интерес взаимен. И нам хочется выйти на телевидение, и каналам хочется захватить киберспортивную аудиторию, но люди пока не готовы воспринимать многочасовые трансляции. Приемлемой формой подачи на данный момент является краткий дайджест самых важных моментов из игр. На разработку новых форматов направлены сейчас определенные усилия и федерации, и других участников киберспортивной индустрии, и самих телеканалов.

– Какие приемы Вы порекомендуете использовать для более понятного общения организаторов соревнований с журналистами и общественностью?

– Лучший прием – оперировать фактами. В частности, если говорить про физиологию, то уровень мобилизации организма человека во время финальной стадии киберспортивного турнира сопоставим с мобилизацией во время забега на стометровку – идет огромный выброс гормонов, учащается сердцебиение, игрок полностью напряжен и сконцентрирован. Это доказанный в ходе исследований научный факт.

Профессиональные киберспортсмены серьезно следят за своей физической формой и отдельно — за здоровьем глаз. Они занимаются зарядкой для глаз; знают, как оборудовать свое место, какой и на каком расстоянии поставить монитор; какой должна быть осанка — все это стандартная техника безопасности.

Главное здесь – это разводить понятия «тот, кто просто играет в компьютерные игры» и «спортсмен». Спортсменом может называть себя только тот, кто планомерно занимается, имеет систему тренировок и нацелен на победы, завоевание титулов в рамках установленных правил и регламентов.

Профессиональные команды выработали полноценные программы тренировок. У них есть теоретические занятия, практическая часть, анализ ошибок и элементы отдыха. Оптимальное время тренировки — не более пяти-шести часов. Больше — во вред игроку. Перед турниром делается «рывок»: тренировки занимают по восемь-девять часов. Последние день-два до самих соревнований спортсмен отдыхает. И наши социологические исследования показали — те люди, которые пытаются заниматься киберспортом именно как спортом, проводят примерно в два раза меньше времени за компьютером, чем те, которые просто играют.

Все это факты, которыми мы оперируем при работе с общественностью.

– До сих пор не все понимают, что такое киберспорт. Как бы Вы объяснили на простом языке это термин?

– Киберспорт – это точно такой же вид спорта, как и любой другой, которые называют «традиционными». Это не соревнование человека с компьютером, это соревнование двух людей или двух команд, интеллектуальное состязание, в котором компьютер выступает в качестве спортивного инвентаря или турнирной площадки.

Есть следующее определение спорта в целом: это «организованная по определенным правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и/или интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и межличностные отношения, возникающие в ее процессе». Киберспорт под это определение полностью подходит.