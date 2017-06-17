​«Городскую проблему подали с юмором, потому что так эффективнее привлекается внимание»

В День смеха, 1 апреля этого года, сургутяне, зарегистрированные в соцсетях, впервые увидели ролик про разбитую дорогу в одном из сургутских дворов возле администрации города. Видео быстро стало «вирусным», найдя положительный отклик не только у горожан, но и главы города. Спустя два месяца после выхода клипа, корреспондент «НГ» встретился с его создателями Антоном Храловичем и Александром Заппой, чтобы узнать, изменилась ли судьба теперь уже знаменитого двора на Республики, 72.

- Хотя ответ очевиден, все же спрошу, что сподвигло вас создать клип?

А.Х.: Этот проезд в моем дворе, я по нему хожу каждый день. Вот, например, сегодня я почистил туфли, вышел, и тут же запачкал носки ботинок.

А.З.: Я часто бываю в гостях у Антона, все же мы вместе работаем, дружим. И могу сказать, что да, там дейсвительно все так плохо.

А.Х.: Моя машина тоже жалуется, что я каждый раз цепляюсь за что-то (смеется). Иногда хочется оставить автомобиль где-нибудь подальше, но тогда будут нужны галоши, чтобы дойти. В один момент у меня был некий порыв, и я решил снять клип на эту тему, так как она актуальна для всего города. Это было прошлым летом.

- Как проходил процесс съемки?

А.Х.: Кстати, хотел отметить, что мы все сделали своими силами при помощи друзей. Это было наше желание, а не чей-то заказ. Не потратили на съемку ни копейки. Было задействовано много людей. Процесс требовал придумывания музыки (она авторская), аранжировки с живыми инструментами – а это работа студии, звукорежиссеров, музыкантов (дуэт «Ремейк»). Песню я написал за вечер, потом мой друг Денис Михальский, добавил несколько строк.

А.З.: Сначала придумали песню, потом наигрывали мелодию в студии, потом сделали черновой вариант с баяном и балалайкой. Белорусский музыкант, достаточно известный, Александр Кривошеев написал нам ряд аранжировок, мы выбрали один вариант, доработали его. Выбрали простой музыкальный стиль, так как он более понятен многим гражданам.

А.Х.: В прошлом году начали снимать, но другие проекты отнимали время и мы не могли сесть за монтаж ролика. Потом смонтировали частично, подумали, зачем осенью выпускать – это не вариант, решили приберечь до начала новой ремонтной компании. Этой весной досняли один момент, смонтировали полностью и выложили в сеть 1 апреля.

А.З.: Когда снимали, многие вещи поменялись, что-то просто на ходу появилось. Как, например, дедушки. Они сидели на скамейке, мы их подошли, сняли. Как-то легко получилось. Барабана тоже в изначальной задумке не было. Это наш звукорежиссер Максим Кузнецов предложил. Кстати, инструмент очень дорогой. «Чайку» взяли у знакомых, только бензин заправили. А водитель машины – Александр Поляков, между прочим, выступил в клипе в роли экскурсовода. Всего потратили дней пять на съемку.

А.Х.: А ноги в ролике моей жены.

- Почему решили снять видео именно в таком формате?

А.З.: Такая подача проблемы гораздо интереснее, чем когда ты с серьезным видом говоришь, что все плохо. Это народ и зацепило.

- Быстро получили отклик на свой клип?

А.З.: Резонанс сразу был. Быстро набралось 100 тысяч просмотров. А потом Вадим Шувалов сделал пост на своей странице в соцсети с нашим видео, количество просмотров выросло в разы. В комментариях в первые дни суругтяне, вот сюда приезжайте, тут такой же двор, снимите про него. Но мы же на конкретном дворе рассказывали про общую проблему города.

- Есть ли сдвиг в решении проблемы?

А.Х.: Думали, конечно, что видео дойдет до администрации быстро, но особо не надеялись на какие-то оперативные действия. Я думаю, что если бы мы «целились» в президента, то да, двор бы уже был отремонтирован. Сейчас чиновники пока молчат, но наша УК (за что ей большое спасибо), недавно приступила к работе: собрали рабочую группу (я в нее вхожу), нарисовали дизайн-проект по ремонту придомовой территории, осметили. Теперь нужно дать его на рассмотрение жильцов, а потом - в администрацию. Надеемся на программу софинансирования, так как жильцы в доме в большинстве своем пенсионеры.

- Как в целом оцениваете состояние дорог в городе?

А.З.: Я велосипедист (смеется).

А.Х.: Понятно, что после зимы дороги у нас не в лучшем состоянии, но видно, что что-то делается в лучшую сторону, хоть какой-то ремонт, пусть и ямочный Я как автомобилист говорю. Во дворах хуже, это целая проблема города. Здесь нужен системный подход, чтобы все придомовые территории были в нормальном состоянии.

- Какие проблемы, по-вашему, еще требуют внимания в Сургуте?

А.Х.: Лично меня беспокоит ситуация с экологией вокруг города. Если заехать в лес, то там кошмар, что творится. Это, конечно, проблема в воспитании людей, что они себе позволяют так мусорить. Вот, например, мы были в разных городах, та же самая Тюмень, Челябинск, нигде я еще не встречал такого отношения к природе как у нас, когда можно запросто «насвинячить» в лесу, на берегу реки, в парке. Если брать то, что касается именно меня – то пора писать песню про наш подъезд. Зато сам город стал чище, это, конечно, заслуга коммунальщиков.

- Ваш ролик вошел в ТОП-50 фестиваля Клипфест. Что вам даст победа?

А.Х.: Мы надеемся на победу в номинациии, которая оценивает авторский подход. Что это даст? Просто себя потешить.

А.З.: Все-таки некая статусность, что мы можем делать такие классные вещи. У нас же на это направлена наша работа – мы – компания «Брусника-продакшн», снимаем всевозможные ролики.

- Так ждать сургутянам новый клип по проблемам города или нет?

А.Х.: Пока не знаем, это же должен быть озарение, порыв.

А.З.: Это должно быть не в тягость, не со скрипом идти.

А.Х.: Вообще есть желание снять короткометражку, сейчас думаем над жанром.

А.З.: Надо решить, для кого будем делать его, цель обозначить. Мы точно не хотим арт-хаус, больше склоняемся к игровой форме.