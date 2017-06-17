16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5336   EUR  68,5801  

​«Городскую проблему подали с юмором, потому что так эффективнее привлекается внимание»

Создатели клипа о дороге в сургутском дворе Антон Хралович и Александр Заппа рассказали «НГ» о процессе съемок и отклике на видео от горожан и власти

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

В День смеха, 1 апреля этого года, сургутяне, зарегистрированные в соцсетях, впервые увидели ролик про разбитую дорогу в одном из сургутских дворов возле администрации города. Видео быстро стало «вирусным», найдя положительный отклик не только у горожан, но и главы города. Спустя два месяца после выхода клипа, корреспондент «НГ» встретился с его создателями Антоном Храловичем и Александром Заппой, чтобы узнать, изменилась ли судьба теперь уже знаменитого двора на Республики, 72.

- Хотя ответ очевиден, все же спрошу, что сподвигло вас создать клип?

А.Х.: Этот проезд в моем дворе, я по нему хожу каждый день. Вот, например, сегодня я почистил туфли, вышел, и тут же запачкал носки ботинок.

А.З.: Я часто бываю в гостях у Антона, все же мы вместе работаем, дружим. И могу сказать, что да, там дейсвительно все так плохо.

А.Х.: Моя машина тоже жалуется, что я каждый раз цепляюсь за что-то (смеется). Иногда хочется оставить автомобиль где-нибудь подальше, но тогда будут нужны галоши, чтобы дойти. В один момент у меня был некий порыв, и я решил снять клип на эту тему, так как она актуальна для всего города. Это было прошлым летом.

- Как проходил процесс съемки?

А.Х.: Кстати, хотел отметить, что мы все сделали своими силами при помощи друзей. Это было наше желание, а не чей-то заказ. Не потратили на съемку ни копейки. Было задействовано много людей. Процесс требовал придумывания музыки (она авторская), аранжировки с живыми инструментами – а это работа студии, звукорежиссеров, музыкантов (дуэт «Ремейк»). Песню я написал за вечер, потом мой друг Денис Михальский, добавил несколько строк.

А.З.: Сначала придумали песню, потом наигрывали мелодию в студии, потом сделали черновой вариант с баяном и балалайкой. Белорусский музыкант, достаточно известный, Александр Кривошеев написал нам ряд аранжировок, мы выбрали один вариант, доработали его. Выбрали простой музыкальный стиль, так как он более понятен многим гражданам.

А.Х.: В прошлом году начали снимать, но другие проекты отнимали время и мы не могли сесть за монтаж ролика. Потом смонтировали частично, подумали, зачем осенью выпускать – это не вариант, решили приберечь до начала новой ремонтной компании. Этой весной досняли один момент, смонтировали полностью и выложили в сеть 1 апреля.

А.З.: Когда снимали, многие вещи поменялись, что-то просто на ходу появилось. Как, например, дедушки. Они сидели на скамейке, мы их подошли, сняли. Как-то легко получилось. Барабана тоже в изначальной задумке не было. Это наш звукорежиссер Максим Кузнецов предложил. Кстати, инструмент очень дорогой. «Чайку» взяли у знакомых, только бензин заправили. А водитель машины – Александр Поляков, между прочим, выступил в клипе в роли экскурсовода. Всего потратили дней пять на съемку.

А.Х.: А ноги в ролике моей жены.

- Почему решили снять видео именно в таком формате?

А.З.: Такая подача проблемы гораздо интереснее, чем когда ты с серьезным видом говоришь, что все плохо. Это народ и зацепило.

- Быстро получили отклик на свой клип?

А.З.: Резонанс сразу был. Быстро набралось 100 тысяч просмотров. А потом Вадим Шувалов сделал пост на своей странице в соцсети с нашим видео, количество просмотров выросло в разы. В комментариях в первые дни суругтяне, вот сюда приезжайте, тут такой же двор, снимите про него. Но мы же на конкретном дворе рассказывали про общую проблему города.

- Есть ли сдвиг в решении проблемы?

А.Х.: Думали, конечно, что видео дойдет до администрации быстро, но особо не надеялись на какие-то оперативные действия. Я думаю, что если бы мы «целились» в президента, то да, двор бы уже был отремонтирован. Сейчас чиновники пока молчат, но наша УК (за что ей большое спасибо), недавно приступила к работе: собрали рабочую группу (я в нее вхожу), нарисовали дизайн-проект по ремонту придомовой территории, осметили. Теперь нужно дать его на рассмотрение жильцов, а потом - в администрацию. Надеемся на программу софинансирования, так как жильцы в доме в большинстве своем пенсионеры.

- Как в целом оцениваете состояние дорог в городе?

А.З.: Я велосипедист (смеется).

А.Х.: Понятно, что после зимы дороги у нас не в лучшем состоянии, но видно, что что-то делается в лучшую сторону, хоть какой-то ремонт, пусть и ямочный Я как автомобилист говорю. Во дворах хуже, это целая проблема города. Здесь нужен системный подход, чтобы все придомовые территории были в нормальном состоянии.

- Какие проблемы, по-вашему, еще требуют внимания в Сургуте?

А.Х.: Лично меня беспокоит ситуация с экологией вокруг города. Если заехать в лес, то там кошмар, что творится. Это, конечно, проблема в воспитании людей, что они себе позволяют так мусорить. Вот, например, мы были в разных городах, та же самая Тюмень, Челябинск, нигде я еще не встречал такого отношения к природе как у нас, когда можно запросто «насвинячить» в лесу, на берегу реки, в парке. Если брать то, что касается именно меня – то пора писать песню про наш подъезд. Зато сам город стал чище, это, конечно, заслуга коммунальщиков.

- Ваш ролик вошел в ТОП-50 фестиваля Клипфест. Что вам даст победа?

А.Х.: Мы надеемся на победу в номинациии, которая оценивает авторский подход. Что это даст? Просто себя потешить.

А.З.: Все-таки некая статусность, что мы можем делать такие классные вещи. У нас же на это направлена наша работа – мы – компания «Брусника-продакшн», снимаем всевозможные ролики.

- Так ждать сургутянам новый клип по проблемам города или нет?

А.Х.: Пока не знаем, это же должен быть озарение, порыв.

А.З.: Это должно быть не в тягость, не со скрипом идти.

А.Х.: Вообще есть желание снять короткометражку, сейчас думаем над жанром.

А.З.: Надо решить, для кого будем делать его, цель обозначить. Мы точно не хотим арт-хаус, больше склоняемся к игровой форме.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

17 июня в 12:20, просмотров: 1469, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
17 июня в 12:35
Молодцы! Не из-под палки, не для гранта. Настоящие граждане в хорошем смысле слова. Так держать!
Lera
не нравится
17 июня в 13:16
А воз и ныне там, и Васька слушает, да ест)))))

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

На палочке

На палочке
Нарушение правил безопасности при сносе бывшего тубдиспансера сургутские власти маскируют заботой о бюджетной экономии
Артем Мазнев 15 сентября в 19:57
1124 5
​Никто не забыт

​Никто не забыт
Памятнику на могиле ветерана Великой Отечественной войны Марии Бриненко — быть
Людмила Захарова 17 сентября в 14:00
550 0
Где они, поборники морали?

Где они, поборники морали?
Председатель ОО "Правоведы" разбирает ситуацию с "Матильдой"
Альберт Леонов 16 сентября в 13:42
1583 94
Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения

Сургутская неделя. ​Недовыборы и переучения
Обзор главных событий прошедшей сургутской недели
Олег Владимиров 15 сентября в 15:12
511 1
Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА

Большинство россиян не хотели бы видеть на посту президента России женщину // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 сентября в 12:55
317 0
В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА

В школах начали государственную пропаганду ? // ИНФОГРАФИКА
62,4 процента читателей siapress.ru восприняли урок на тему «Россия, устремленная в будущее», как «Элемент государственной пропаганды»
Редакция СИА-ПРЕСС 14 сентября в 10:51
487 3
​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»

​Руслан Жбанков: «Приоритет – и чемпионат, и еврокубок. Сил должно хватить»
Старший тренер волейбольной команды «Газпром-Югра» Руслан Жбанков и игроки клуба ответил на вопросы журналистов
Олег Владимиров 13 сентября в 17:44
416 0
Музыка ХМАО – что нас объединяет?

Музыка ХМАО – что нас объединяет?
Интервью с вокалистом группы «Invade My Soul» Станиславом Полянским
Евсения Сергеева 13 сентября в 17:13
505 0
Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ

Индекс ММВБ готов обновить пятимесячные максимумы // АУДИО, ТЕКСТ
Неделя на российском рынке в целом была позитивная.
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 сентября в 14:36
378 0
Выборы не представляют интереса для простого избирателя

Выборы не представляют интереса для простого избирателя
Альберт Леонов председатель ОО «Правоведы» прокомментировал ситуацию с антирекордной явкой на выборы в Сургуте
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 12 сентября в 11:26
927 13
Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА

Текущий год прошел более затратно для владельцев авотомобилей // ИНФОГРАФИКА
Никто не отметил, что владение автомобилем стало «Намного дешевле»
Редакция СИА-ПРЕСС 12 сентября в 10:25
449 0
Да, я любила...Но он об этом не знал

Да, я любила...Но он об этом не знал
Памяти председателя сургутского городского клуба «Фронтовые подруги» Ларисы Золотухиной
Людмила Захарова 11 сентября в 17:00
1552 0
Вся наша жизнь – открывание и закрывание дверей

Вся наша жизнь – открывание и закрывание дверей
С 1 по 20 сентября, по ул. Магистраьная 34/1 пройдет выставка фотографий «Двери в мир»
Пресс-служба галереи современного искусства «Стерх» 11 сентября в 16:00
537 0
Театр «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона

Театр «Петрушка» готовятся к открытию 27-го театрального сезона
Программа театра на сентябрь
Пресс-секретарь ТАиК «Петрушка» 11 сентября в 14:41
575 0
65 процентов читателей siapress.ru испытывают страх за свое будущее // ИНФОГРАФИКА

65 процентов читателей siapress.ru испытывают страх за свое будущее // ИНФОГРАФИКА
Лишь 6 процентов опрошенных отметили, что не испытывают такого страха
Редакция СИА-ПРЕСС 11 сентября в 11:43
502 1
За соцуслугами как в магазин

За соцуслугами как в магазин

Что такое социальнаякарта, как реализовать свой проект и где можно жить бесплатно целый месяц?
Анастасия Семихатских 09 сентября в 13:10
1362 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика