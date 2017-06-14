​Леся Ганеева: «Мы хотели показать людям, что мы сами становимся причиной страданий животных»

Второй год подряд в Сургуте проходит конкурс творческих работ «Про усы и хвосты», разработанный студентами Сургутского государственного университета. Тысячи детских рисунков, всевозможных поделок, рассказов и стихотворений посвящены одной важной теме — гуманному обращению с братьями нашими меньшими. По итогам конкурса организаторы планируют выпустить книгу из работ участников.

«НГ» поговорил с преподавателем кафедры психологии развития (специальность «Реклама и связи с общественностью») СурГУ Лесей Ганеевой, под чутким руководством которой был создан проект «Про усы и хвосты».

Как все начиналось

— Расскажите о появлении конкурса «Про усы и хвосты». Это ваш первый опыт в создании социальных конкурсов?

— Конкурс появился в рамках студенческого курса. Нам нужно было научиться проектировать и организовывать социальный конкурс и находить на его реализацию спонсорские средства. Мы искали достойный повод и тему. На одном из городских мероприятий — Форуме социальной рекламы — мы встретились с нашей давней знакомой Александрой Дымзой, активно поддерживающей в рамках Регионального фонда помощи бездомным животным «Дай лапу» животных, попавших в нелегкую жизненную ситуацию. Ответ пришел сам собой. «Конечно, зверушки!» — в один голос решили мы со студентами.

В социальном проектировании сначала важно увидеть актуальный уровень проблемы. Мы провели опрос среди жителей нашего города. Оказалось, что сургутяне видят проблемы бездомных животных своеобразно – «кто-то выбрасывает животных на улицу», «кто-то обижает их», «кто-то помогает им за какие-то средства». Никто не желал видеть, кто же этот «кто-то». Никто не хотел брать на себя ответственность. Это очень огорчало. Безличное обращение с животными лишает людей личности. Мы хотели показать людям, что мы сами становимся причиной страданий наших братьев меньших. Но и мы сами можем им помочь! Дальше со студентами мы обсуждали, как предотвратить эту проблему, перебрали массу вариантов, но все было очень затратным по времени, да и охват людей был маленьким. Тогда я, как мама, подумала, что самым действенным для моих детей был бы душевный разговор и рисунки, и, может быть, собственные истории или сказки о животных, которым помогают люди. Студенты поддержали. И мы спроектировали конкурс, в ходе которого воспитанники детского сада и ученики школ вместе со своими родителями и педагогами смогли бы на занятии или классном часе обсудить тему гуманного обращения с домашними и бездомными животными, а затем бы выслали нам свои рисунки и рассказы, сказки, истории. В этом случае мы избежали бы назидательности, которая отбивает все душевное и теплое. Потом мы написали положение конкурса и отправили его в департамент образования города Сургута, а когда захотели охватить и студенческую аудиторию, то вышли и на департамент образования округа. Так конкурс стал окружным и охватил почти три тысячи человек. И да, это мой первый опыт.

Диплом в номинации «Кошачья история» - Конева Олеся (7 лет), «Заботьтесь о бездомных животных», Центр развития творчества детей и юношества. ИЗО-студия «Акварель», г. Ханты-Мансийск

Сложно, но можно

— С какими основными трудностями пришлось столкнуться при проведении конкурса?

— Сложности появились тогда, когда вместо ожидаемых двух сотен рисунков и эссе к нам на конкурс за первые же несколько недель прислали уже полтысячи, а дальше за два месяца конкурса мы получили 2765 работ. Нам важно было все работы выложить в социальных сетях, чтобы как можно больше людей смогли узнать об этом проекте. Все работы пришлось регистрировать и зашифровывать, чтобы для жюри они были анонимными, а потом ведь важно каждому ребенку сказать, что мы его увидели, услышали. Мы делали сертификаты участников и благодарили педагогов образовательных учреждений. Это занимало невероятно много времени. Я тогда делала практически все сама, потому что у студентов закончился семестр и моя дисциплина, началась преддипломная практика, они писали дипломы. К счастью, одна студентка взяла данный конкурс как дипломный проект и самоотверженно помогала мне! Некоторые ребята получили свои сертификаты участников только после летних каникул, и за это до сих пор неловко.

Что было, что есть, что станет

— Как проводился конкурс в этом году? Сколько всего было подано работ?

— В этом году мы ограничили количество работ — от одного образовательного учреждения не более 20 работ. Да, работ прислали чуть меньше — почти 2000. Зато расширилась география конкурса, в этом году поучаствовали 54 населенных пункта. Треть работа из Сургута, а остальные со всей Югры. Да, и еще нынче пришлось отказаться от праздничного закрытия. Каким бы ценным ни был подарок, для родителей все равно очень затратно и далеко везти ребенка 200-400 или даже 600 км ради чествования. Да и в прошлом году половину подарков все равно пришлось отправлять почтой.

— Чем конкурс этого года отличается от прошлого?

— В этом году мы начали на месяц позже и на месяц позже закончили. Как раз к последнему звонку в школе. Жалко, что не успели вовремя сделать дипломы победителям. Но в следующем году исправимся.

— Планируете ли вы продолжать конкурс «Про усы и хвосты»? Если да, то в каком виде? Он изменится? Или останется прежним?

— Думаю, что продолжать будем. К нам на конкурс присылают даже мультфильмы, а они вне конкурса. Я думаю, что мы спросим у самих участников, и они предложат что-то новенькое, интересное.

— Есть ли желание и идея для какого-то еще социального конкурса-проекта?

— Всему свое время. Все проекты приходят в ответ на мои жизненные задачи. Ведь перед самой идеей конкурса «Про усы и хвосты» меня саму больше всего тронули щенята, которые резвились в парке, где по выходным мы гуляем с детьми. Мы любовались ими с месяц, пока было тепло, а когда стукнул мороз и выпал снег, мы не спали всю ночь, тревожась о них. Я открыта новому опыту, пусть даже не самому простому. Конкурс о гуманном отношении к бездомным животным — это мой личный вклад в мир. И я рада, что нас теперь так много во всей Югре.

Диплом 3 степени – Нартаджиева Шахноза (6 лет), МБДОУ №38 «Зоренька», г. Сургут

Человеческий фактор

— По какому принципу вы выбираете жюри?

— В жюри должны были войти самые добрые, но самые компетентные люди. Сначала я отсмотрела и прочитала все работы, а потом нашла педагогов, обучающих деток рисовать и писать (чтобы можно было увидеть, помогали ли детям родители и педагоги, ведь то, что «красиво» для большинства, не всегда значит «самостоятельно сделано ребенком», а это было главное условие — работы должны быть выполнены автором). В жюри вошли педагоги и просто художники, профессиональные филологи, кандидаты наук, сценаристы, пришлось даже пригласить детскую поэтессу, ведь надо было вместе разработать дополнительные критерии оценок — работ-то тысячи! Всех членов жюри невероятно успела полюбить за время знакомства, проникнуться к ним уважением за бережное отношение к детскому творчеству и гуманизм. Безмерно благодарна им.

— Результаты жюри совпали с вашим собственным мнением?

— Ой, как же я счастлива, что именно мне не приходится быть в жюри. Я всех бы сделала победителями. Были работы, в которые я просто влюблялась с первого взгляда. Я очень радовалась, когда мой обывательский вкус совпал с мнением жюри. Но в общем и целом, я думаю, что у каждого здесь задевается своя струнка души, которая дает отклик. По-моему, побеждают все, кто делаем свой вклад в общее большое дело — после своего рассказа или рисунка согревает брошенного котенка, кормит бродячего пса во дворе или растапливает сердце родителей и забирает подкидыша домой.

— Приходится ли сталкиваться с недовольством участников? Как справляетесь?

— Недовольство было. Но как только люди получали свидетельства своей причастности к большому и доброму конкурсу, все испарялось. Благодарю всех маленьких участников за терпение.

Диплом в номинации «Каждому нужен дом» - Холкина Софья (6 лет), «Полосатый», МБДОУ №92 Детский сад "Веснушка", г. Сургут

«Я просто пошла плакать»

— Какой момент особенно запомнился? Радость детей или, может быть, необычный рассказ?

— Конечно, рассказов и рисунков было много. Меня, например, больше всегда трогают тексты. Наше жюри невероятно умиляется рисункам, особенно самых маленьких наших участников. Меня удивило то, насколько тонко дети и подростки чувствуют животных. Это очень искренне. Помню рассказ одного 12-летнего мальчика о своей собаке («Прости меня, Барька!») Пес оказался мудрее подростка, который проявил свою силу в отношении четвероногого друга, а потом долго не мог себе этого простить и помириться с ним. Пес пришел мириться первым. Просто принес поводок и уткнулся хозяину мокрым носом в колени. Ну все, в тот момент я просто пошла плакать. И не я одна. Наши члены жюри, которые читали все эти тексты, и даже литературный редактор нашей книги по результатам конкурса — тоже плакали. А еще было невероятно приятно вручать ребятам-победителям подарки на закрытии конкурса. Один наш спонсор не пришел вручать подарки (он очень скромный, видимо), и мне пришлось отвозить их ребятам в детский сад. Вот это счастье.

Диплом 2 степени – Бурнышева Софья (7 лет), МБУ «Вариант», МПК «Факел, г. Сургут