​Руслан Пиляй: «Когда в парке появятся новые аттракционы, зависит от нынешнего летнего сезона»

Лето и карусели — неизменно любимое сочетание для многих горожан, которые в теплую погоду с удовольствием посещают городской парк аттракционов. О его работе, планах на летний сезон и новостях корреспонденту «НГ» рассказал директор МАУ «Городской парк» Руслан Пиляй.



— Как прошел старт работы аттракционов в этом году?

— Мы открылись в мае, а техническое освидетельствование аттракционов провели еще в апреле. К сожалению, почти весь месяц мы простояли, так как очень зависим от погоды. Например, 8 мая было холодно, а 9-го потеплело, и сургутяне сразу пошли в парк — мы успели к тому времени очистить от снега и запустить несколько аттракционов. Если говорить о сумме потерь — это примерно 3-3,5 миллиона рублей. Надеюсь, что лето выдастся теплое и солнечное, и мы хорошо сработаем.

— Ждут ли сургутян какие-то новые карусели в этом году?

— Новых аттракционов мы не приобрели, зато появились два красочных надувных батута. В прошлом году нами был введен в эксплуатацию карусель для детей «Лошадки», которая сразу полюбился юным посетителям парка. В перспективе мы хотим купить маятниковые качели, по типу «Зубра». Но так как аттракционы приобретаются за счет средств от приносящей доход деятельности, точно сказать, когда они появятся, я не могу — летний сезон покажет. Да и их стоимость достаточно высокая — от 7 млн рублей.

— Да, помню, что «Зубр» пользовался популярностью.

— «Зубр» — очень старый аттракцион, его еще Белорусская ССР выпускала, поэтому в свое время его списали, он не прошел освидетельствование в 2013 году. Такого формата карусели считаются экстремальными, они пользуются популярностью у взрослого населения, но их приобретение из-за дороговизны откладывается.

— Город не помогает деньгами для приобретения новых аттракционов?

— Мы — автономное учреждение, аттракционы можем приобрести только за счет средств от приносящей доход деятельности. Да, на выполнение муниципального задания нашему учреждению выделяется субсидия, но она предназначена только на определенные расходы. Например, выплату зарплаты 27сотрудникам из числа постоянного персонала, на содержание парка, коммунальные расходы, охрану и так далее. На все остальное должны заработать сами. По мере возможности мы меняем морально устаревшие аттракционы, но помимо их покупки, из внебюджетных источниковмывыплачиваем зарплату 53 работникам, которых набираем на сезон. В конце 2015 года наше учреждение приобрело фигуры сказочных персонажей также засчет средств от приносящей доход деятельности. Хочу сделать парк тематическим, но пока процесс приостановил, так как денег не хватает — это серьезный и долгий процесс.

— Какие аттракционы пользуются наибольшей популярностью у горожан?

— Сейчас на территории парка установлено семь детских, десять семейных, два экстремальных аттракциона и восемь надувных батутов. Излюбленными аттракционами у сургутян остаются «Вальс» и «Колесо обозрения», у совсем юных посетителей парка — «Сказочный поезд».

Справка: Прошлым летом в Городском парке было проведено 86 мероприятий, которые посетило 13 961 человек.

— Какие мероприятия будет проводить парк в ближайший месяц?

— Этим летом для гостей и жителей города на территории парка мы запланировали провести более 60 различных мероприятий. Все они пройдут на бесплатной основе, вход будет свободным. 12 июня приглашаем сургутян на концертную программу «Город на Оби», 9 июля — на «Бал фей». Отдельно хочу отметить мероприятие, которое пройдет 8 июля — «Дари добро». Это благотворительная акция для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На выходные дни запланирован цикл игровых программ различной тематики «Отдыхаем всей семьей», включающий в себя конкурсы, викторины, фокусы, научные опыты и эксперименты, мастер-классы для детей и их родителей. А для людей старшего поколения мы вновь открываем танцевальные вечера «В городском саду играет…», которые будут проводиться каждую пятницу, субботу и воскресенье. Но тут уже вход платный — 50 рублей.

Кстати: Стоимость проката аттракционов в этом году останется неизменной — от 100 до 200 рублей.

— В прошлом году глава города предложил перенести парк аттракционов на другое место. Есть ли сейчас какая-то новая информация о процессе?

— Парк хотят перенести уже давно, знаю, что в администрацииработа в этом направлении ведется. Я предоставил специалистам свои предложения по предполагаемым участкам переноса, решение за ними.