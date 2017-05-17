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«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»

В Сургуте открылось детское психиатрическое отделение

Фото: kidzi.ru
Фото: kidzi.ru

Не так давно в Сургутской клинической психоневрологической больнице открылось детское психиатрическое отделение, в котором консультируют родителей и детей по вопросам психического развития.

Немаловажно понимать, что эта проблема касается не только детей, но и подростков. Молодое поколение переживает кризисную социально-психологическую ситуацию. В своем возрасте подростки пытаются найти выход из проблем психологического характера, и, на их взгляд, любое найденное ими решение является правильным: они считают, что они уже взрослые сформировавшиеся люди. Для того, чтобы предотвратить плачевные последствия таких решений, чаще необходимо обращаться к специалистам, которые по своим профессиональным навыкам помогут родителям вывести их ребенка из тяжелой жизненной ситуации, осмыслить, с чем связано поведение ребенка.

Для того, чтобы дать полную оценку происходящего, в этом поможет медицинский психолог детского психиатрического отделения Ольга Шелюк. Мы побеседовали со специалистом о том, как врачи взаимодействуют с юными пациентами.

— На ваш взгляд, как обстоят дела с медицинским обслуживанием несовершеннолетних? Возникают какие-либо проблемы и с чем они связаны?

— На самом деле, проблем как таковых нет, все протекает своим чередом, могу отметить, что все хорошо.

— Как вы думаете, стоит ли давать огласку происшествиям, которые возникают с несовершеннолетними? СМИ в этом вам помогают или наоборот?

— В целом, СМИ должны понимать, как нужно представлять такую информацию. Но стоит понимать, что не каждая семья хочет огласки, вне зависимости от того, нужно ей это или нет. Если говорить о самих подростках, то это ведь не совсем еще взрослые люди со сформировавшейся нервной системой, жизненными принципами, само восприятие мира у них другое. Из каждого материала или ролика они понимают не смысл, который заложили туда взрослые, они выхватывают внешние атрибуты. Поэтому, так как они являются детьми им это интересно, а как взрослые они пытаются это все реализовать. Нужно быть острожным, чтобы не навредить при подаче информации, чтобы не было излишнего интереса.

Какая, на ваш взгляд, основная причина того, что сейчас происходит с несовершеннолетними? К примеру, случаи с суицидами, связанные с социальные сетями.

— Скорее всего, это подача информации, как я уже говорила: несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые. Нужно не драматизировать какую-либо ситуацию, а наоборот давать посыл здорового образа жизни. Нужно занять ребенка каким-либо видом деятельности. Что касается социальных сетей, можно сказать, что в сетях интернета можно отслеживать, но лучше вместе с ребенком просмотреть интересующие его страницы, попутно самим что-то новое узнать.

Вы как специалист что порекомендовали бы родителям для того, чтобы предотвратить подобные ситуации?

— Все проблемы, к сожалению, тянутся из детско-родительских отношений.

Потому, что ребенок в первую очередь выходит из семьи и, исходя из отношений, которые заложены в этой семье, ребенок распространяет свое отношение, свое мировоззрение на окружающих. В каждой семье, должны слышать и слушать своего ребенка, не навязывать ему свои интересы, а дать ребенку возможность самому сделать выбор. В первую очередь нужно обратиться к высказыванию, что «Нужно воспитывать себя, а потом уже ребенка». Потому что каждый родитель является примером в своей семье. Ребенок повторяет ровно то, что видит в своем родителе. Ребенок- это зеркало, в котором отражены все достоинства и недостатки родителей.

Каждый взрослый, окунувшись в мир детских проблем, сможет понять их для себя, понять их значимость и немало важно, то, что они смогут помочь им. Родители смогут, помочь, если будут, понимать, как их ребенок развивается, что его интересует. И возможно тогда в каждой семье ребенок раскрепостится и будет уверен в своих желаниях, а также будет уверен в их осуществлении.


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Сегодня в 15:21, просмотров: 104, комментариев: 0


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