«Несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые…»

Не так давно в Сургутской клинической психоневрологической больнице открылось детское психиатрическое отделение, в котором консультируют родителей и детей по вопросам психического развития.



Немаловажно понимать, что эта проблема касается не только детей, но и подростков. Молодое поколение переживает кризисную социально-психологическую ситуацию. В своем возрасте подростки пытаются найти выход из проблем психологического характера, и, на их взгляд, любое найденное ими решение является правильным: они считают, что они уже взрослые сформировавшиеся люди. Для того, чтобы предотвратить плачевные последствия таких решений, чаще необходимо обращаться к специалистам, которые по своим профессиональным навыкам помогут родителям вывести их ребенка из тяжелой жизненной ситуации, осмыслить, с чем связано поведение ребенка.

Для того, чтобы дать полную оценку происходящего, в этом поможет медицинский психолог детского психиатрического отделения Ольга Шелюк. Мы побеседовали со специалистом о том, как врачи взаимодействуют с юными пациентами.

— На ваш взгляд, как обстоят дела с медицинским обслуживанием несовершеннолетних? Возникают какие-либо проблемы и с чем они связаны?

— На самом деле, проблем как таковых нет, все протекает своим чередом, могу отметить, что все хорошо.

— Как вы думаете, стоит ли давать огласку происшествиям, которые возникают с несовершеннолетними? СМИ в этом вам помогают или наоборот?

— В целом, СМИ должны понимать, как нужно представлять такую информацию. Но стоит понимать, что не каждая семья хочет огласки, вне зависимости от того, нужно ей это или нет. Если говорить о самих подростках, то это ведь не совсем еще взрослые люди со сформировавшейся нервной системой, жизненными принципами, само восприятие мира у них другое. Из каждого материала или ролика они понимают не смысл, который заложили туда взрослые, они выхватывают внешние атрибуты. Поэтому, так как они являются детьми им это интересно, а как взрослые они пытаются это все реализовать. Нужно быть острожным, чтобы не навредить при подаче информации, чтобы не было излишнего интереса.

— Какая, на ваш взгляд, основная причина того, что сейчас происходит с несовершеннолетними? К примеру, случаи с суицидами, связанные с социальные сетями.

— Скорее всего, это подача информации, как я уже говорила: несовершеннолетние видят не совсем то, что хотят показать взрослые. Нужно не драматизировать какую-либо ситуацию, а наоборот давать посыл здорового образа жизни. Нужно занять ребенка каким-либо видом деятельности. Что касается социальных сетей, можно сказать, что в сетях интернета можно отслеживать, но лучше вместе с ребенком просмотреть интересующие его страницы, попутно самим что-то новое узнать.

— Вы как специалист что порекомендовали бы родителям для того, чтобы предотвратить подобные ситуации?

— Все проблемы, к сожалению, тянутся из детско-родительских отношений.

Потому, что ребенок в первую очередь выходит из семьи и, исходя из отношений, которые заложены в этой семье, ребенок распространяет свое отношение, свое мировоззрение на окружающих. В каждой семье, должны слышать и слушать своего ребенка, не навязывать ему свои интересы, а дать ребенку возможность самому сделать выбор. В первую очередь нужно обратиться к высказыванию, что «Нужно воспитывать себя, а потом уже ребенка». Потому что каждый родитель является примером в своей семье. Ребенок повторяет ровно то, что видит в своем родителе. Ребенок- это зеркало, в котором отражены все достоинства и недостатки родителей.

…

Каждый взрослый, окунувшись в мир детских проблем, сможет понять их для себя, понять их значимость и немало важно, то, что они смогут помочь им. Родители смогут, помочь, если будут, понимать, как их ребенок развивается, что его интересует. И возможно тогда в каждой семье ребенок раскрепостится и будет уверен в своих желаниях, а также будет уверен в их осуществлении.