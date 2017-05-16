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Андрей Гнездилов: «Сплошные парковки во дворах – это безумие»

Главный архитектор проектов московского архитектурного бюро «Остоженка» рассказал о своем отношении к «муравейникам»

Фото: urbanawards.ru
Фото: urbanawards.ru

На проходившем в апреле в Сургуте урбанистическом форуме «Среда со смыслом» большое количество дискуссий было посвящено географическому росту городов и проблемам, которые при этом возникают. Одним из выступающих был главный архитектор Генплана Москвы в 2013-2015 годах, главный архитектор проектов московского архитектурного бюро «Остоженка» Андрей Гнездилов, рассказавший корреспонденту «НГ» о своем отношении к «муравейникам», советской архитектуре и засилью дворов-парковок в России.

— Вы в своем выступлении говорили о том, что традиционно города в России расширяются хаотично и это несет негативные последствия. Почему это происходит?

— Да, это действительно так, но я хочу сказать, что города необязательно должны расширяться. Здесь все зависит от воли руководителей и прозрачности местной политики. Расширяться хотят только застройщики, им удобно возводить свои квадратные метры, эти безликие, лишенные всякой человечности «муравейники», а городу это не нужно. Зачастую городские руководители находятся под давлением строительных компаний и вынуждены идти у них на поводу. В результате на пустующих площадях появляются очередные новостройки, к которым уже город должен подводить все транспортные и инженерные коммуникации.

— Какая тогда должна быть альтернатива расширению города? Как решать проблему увеличивающегося населения?

— Только внутри города, не выходя за пределы существующих границ. В Сургуте, кстати, ситуация вопиющая: повсюду стоят «муравейники», но территория выглядит пустой. На мой взгляд, формирование городской среды должно осуществляться на гуманных принципах. В основе идеи лежит идея человеческого общения. Постараюсь объяснить.

Почему условный «муравейник» хуже, чем пятиэтажный дом с закрытым двором? Есть один простой фактор — человеческий глаз воспринимает детали максимум на расстоянии 30 метров. На такой дистанции он еще может различать лица, больше — уже просто силуэт. Этот принцип контактности и формирует уютную или неуютную среду. Отличить их просто: если вы не знаете и не общаетесь со своими соседями — это уже плохо. И хорошо, если есть какая-то общая среда во дворе и есть коммуникация между жителями вашего дома.

— Сейчас в России дворы выглядят, скорее, как одна большая парковка…

— Это безумие, делать так ни в коем случае нельзя. Должен быть принцип — исключить машины из придомовой территории. Это пространство прежде всего для жителей, для автомобилей нужно искать другие площадки. В идеале — двор должен быть закрыт для личного транспорта, парковка подземная, либо, как вариант, несколько домов могут объединиться и сделать единую для всех площадку. Вообще, вся современная концепция «муравейников» с одной большой стоянкой — это натуральная антисреда.

— В Москве планируется снос старых домов. Очевидно, что затем эта практика будет так или иначе повторяться по всей стране. Как вы сами относитесь к этой программе реновации?

— Любой дом имеет свой срок жизни, как и любой материальный объект. Конечно, застройка должна заменяться, город развивается эволюционно — на месте снесенного возникает что-то новое. В этом смысле я считаю, что программа реновации — благо. Другой вопрос, как это все будет происходить, потому что уже сейчас инициатива властей вызывает массу споров и конфликтов. И самое главное, что будет на месте снесенных домов. Если вместо пятиэтажек появятся те же самые «муравейники», то это будет катастрофой для города. Все эти многоэтажные новостройки создают просто концентрацию квадратных метров, к формированию городской среды это не имеет отношения. Это вредная застройка.

— Какая, на ваш взгляд, должна быть идеальная этажность?

— Я убежден, что в зданиях не должно быть больше девяти этажей, это предел.

Фото Ирины Швец

Вообще, по еще дореволюционным нормам, ширина улицы не должна быть больше высоты здания. В Сургуте, кстати, другая проблема — дома на всех проспектах так далеко, что неба в городе больше, чем должно быть, это такой сельский пейзаж. У вас очень много пустых пространств, это из-за генплана 1979 года. В итоге вместо улиц в городе сделаны магистрали. Если вы посмотрите на исторические города, то увидите, что дома в высоту редко когда превышают ширину улиц.

— Как бы вы оценили российские города с архитектурной точки зрения?

— К сожалению, оценил бы очень низко. Я считаю, что социалистическое градостроительство — это колоссальная, системная болезнь. Оно просто не подходит к тому укладу, который сейчас сформировался. Да, в советское время были интересные проекты, но это единичные случаи, я же говорю о рядовой архитектуре.

Среди современных архитекторов почему-то считается непрестижным заниматься именно рядовой застройкой. Каждый считает, что его проект будет уникальным, неповторимым и невиданным. Зачастую и заказчики просят чего-то подобного. Когда два таких дома строятся рядом, они скорее напоминают дизайнерский объект. Все эти элементы фасада, игра со светом, материал стены ни к архитектуре, ни к месту отношения не имеют. Среда формируется рядовой застройкой, просто она должна быть качественной.

Можно, конечно, привести в пример европейские страны — Данию, Голландию, Германию — но у них был долгий период формирования гражданского общества, а у нас оно еще молодое. Пока в России, к сожалению, очень хищное отношение к пространству, к соседям, ко всему.

Справка: Институт генплана Москвы — научно-исследовательская и проектная организация. Был создан 6 апреля 1951 года. Институт занимается разработкой и мониторингом реализации генеральных планов городов, а также методическими и прикладными исследованиями в области урбанистики. В числе выполненных проектов — генеральный план города Москвы, схемы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, генеральные планы городских округов, поселений, а также городских агломераций.


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16 мая в 12:29, просмотров: 928, комментариев: 6


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Комментарии:
Коллега
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16 мая в 17:12
В общем-то и люди в городах не нужны. Портят вид только. Нам нужны только московские архитекторы здесь и клумбы. А людей в лес, вместе с машинами и мотоциклетами. И заживем!
ЛенаLena
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16 мая в 18:38
Ну, здрастье, сельский пейзаж в Сургуте! Неба больше, чем нужно... Неба столько, сколько надо! Хоть есть где взгляду отдохнуть. Просто этот изначальный "городской простор" не выглядит как преимущество, скучная архитектура, не продумано дворовое пространство. А насчет многоэтажных муравейников согласна - зачем они в Сургуте? У нас небольшой город, можно сделать его уютным и комфортным, а не устраивать бетонные джунгли.
Коллега ЛенаLena
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16 мая в 18:59
Надо суметь наладить жизнь в том что уже получилось. А пока они только называют естественное положение вещей безумием, видно люди мешают созданию архитектурного рая.
444
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16 мая в 20:49
Смешно. Из московских пятиэтажек будут расселять в 47-этажный муравейник, построенный архбюро "Остоженка" имени тов. Гнездилова практически в центре Москвы, в Пресненском районе. Как поэтично назвали статью об этом проекте журналисты арх.ру: "Небоскребы вместо мельниц". Я уж не говорю про три 25-этажные жилые башни, воткнутые г-ном Гнездиловым на Дмитровском шоссе в Москве среди утопающих в зелени пресловутых пятиэтажек. Воткнутые, наплевав на всякую там высотность и прочие высокопарные слова, потому что в ста метрах от станции метро каждый метр на вес золота. Может, главному архитектору проектов московского архитектурного бюро «Остоженка» Андрею Гнездилову лучше штаны надеть? Потому что крестик-то на нем борца с муравейниками, высотной застройкой, "хищным отношением к пространству" и рассказчика о европейском опыте смотрится как-то не очень органично... Как показывают приведенные мной примеры его творчества, только деньги дай, и все эти словеса, вся эта "урбанистическая" мура для восторженных дурачков мигом отправятся в помойку.
Surgutman
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16 мая в 22:45
Короче: "гнездец" нашему Сургуту приплыл!? Урбан-дерибан подъехал?! Куда бежать?! Люююдии! Только территориальное объединение горожа по месту проживания ( по примеру Москвы) могут помочь в противостоянии с урбанистами- террористами!!!!
444
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16 мая в 23:32
"В зданиях не должно быть больше девяти этажей, это предел" и отгрохал 47-этажный небоскреб в комплексе с 44-х, 40, 22-х этажными жилыми башнями, 25-этажки три штуки на Дмитровке, на Шелепихе 40-этажные небоскребы спроектировал. Совести у человека ни на грош. Я вот не понимаю. Для чего ему вся эта демагогия? Стыдно? Совесть болит? Так нет у него совести, если говорит одно, а уж сколько лет делает все с точностью до наоборот. Разглагольствует о европейском опыте, про Данию с Германией складно заливает, а за деньги готов родину свою измордовать-изуродовать, и не волнует же ни капли, что дети потом проклинать будут мегауспешного строителя муравейников Гнездилова. Оккупанты. Боже, спаси Россию...

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