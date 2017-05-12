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​Наталья Хоманько: «Психолого-медико-педагогическая комиссия – не способ избавиться от неуспевающего ребенка»

О мифах и правде про ПМПК — интервью с начальником отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии

Фото автора
Фото автора

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – это словосочетание наводит ужас на родителей детей-школьников и дошкольников. Из уст в уста передаются истории о том, как чьего-то абсолютно нормального ребенка заставили пройти комиссию, которая его «забраковала» и отправила в коррекционную школу. Вариаций на тему причины таких действий множество: начиная от того, что педагог просто невзлюбил ребенка, заканчивая тем, что так «освобождаются» места в некоторых статусных учреждениях образования. О мифах и правде про ПМПК корреспондент «НГ» поговорил с начальником отдела по организации работы психолого-медико-педагогической комиссии Натальей Хоманько.

- Почему сургутские родители так боятся ПМПК?

- Так было всегда. Родители, приводя ребенка на комиссию, часто не всегда готовы услышать, что у него есть проблемы. Им сложно принять, что придется его лечить, обучать по спецпрограммам, посещать занятия со специалистами. Многие просто не готовы принять и понять результат комиссии, взять на себя ответсвенность за дальнейшую судьбу ребенка. Ведь проще услышать, что у него нет проблем, что все пройдет само собой, и это все временно. Но так бывает очень и очень редко.

- Могут ли родители отказаться от прохождения комиссии их ребенком?

- Конечно, обращение к нам носит заявительный характер,

заставить родителя против воли привести ребенка на ПМПК никто не имеет права.

Даже если комиссия пройдена, ее результат выдается на руки маме и папе, а уж они сами решают, передавать заключение в образовательное учреждение или нет. Также только они могут решить, в какой форме будет получать образование их ребенок: инклюзивно - в обычном классе, интегрированно - в отдельном классе (например, для детей с задержкой психического развития), в общеобразовательной школе, либо в отдельной образовательной организации – коррекционной школе. Или вообще в форме семейного образования. В общем, выбор и окончательное решение всегда за родителями.

- На комиссию могут предложить отправить любого ребенка?

- У нас есть четкое определение для тех детей, которым могут порекомендовать пройти ПМПК - это дети, испытывающие трудности в освоении программы, либо в своем развитии и адаптации. То есть, если мы говорим о школьниках, то инициировать направление на комиссию можно только при условии, что у ребенка есть академическая задолженность. Например, двойки в четверти или за год, имеется системная неуспеваемость как по одному предмету, так и по нескольким. При этом тут не учитываются случаи, когда неуспеваемость по конкретному предмету обусловлена отсутсвием интереса у ребенка. Как правило, ПМПК предлагают пройти детям, у которых на это есть клинические показания.

- Кто может инициировать прохождение ПМПК?

- По опыту могу сказать, что проблемы развития у ребенка начинаются далеко не в школе. Поэтому сейчас основной акцент делается на ранюю диагностику у детей от рождения до трех лет. В таком случае могут дать рекомендацию на прохождение ПМПК доктора, которые ведут малыша - невролог, педиатр, отоларинголог, офтальмолог. Также предложить родителям отвести ребенка на комиссию могут воспитатель в детском саду, или учитель. Даже сами родители могут прийти к нам, если считают, что у их детей есть проблемы.

- Известно, что с каждым годом становится все больше детей, проходящих ПМПК. С чем это связано?

- Это так. И самый ощутимый скачок был в прошлом году. Для сравнения, в 2015-м комиссию прошли 1533 ребенка, а в 2016 – 2592. И ежегодно количество обращений увеличивается. Но могу уверенно сказать, что

это связано с тем, что улучшилась демографическая ситуация в стране – детей стало больше, а не с иными факторами.

- Какими факторами?

- Вокруг ПМПК ходит множество слухов и заблуждений. Например, некоторые родители ошибочно считают, что так много детей проходят ПМПК потому, что педагогам надо выполнить некий план, или сильно завысились требования к успеваемости учащихся. Или от ребенка хотят избавиться по разным причинам, начиная от того, что так прикрывается непрофессионализм педагога, заканчивая тем, что на его место в школе или саду есть более «выгодный» ребенок.

- Обоснованность рекомендации по прохождению комиссии как-то проверяется?

- Конечно, если, например, учитель дает такую рекомендацию, то он должен для начала инициировать обследование ребенка на психолого-медико-педагогическом консилиуме самой школы. В состав консилиума во всех образовательных учреждениях входят логопед, психолог, если есть, то дефектологи, сам инициатор. Эти специалисты проводят предварительную диагностику и делают заключение. Если клинических показаний на прохождение ПМПК не выявлено, а неуспеваемость ребенка связана с несложившимися межличностными отношениями, например, или школьной дезадаптацией, тогда такому ребенку просто порекомендуют занятия с педагогом-психологом в школе, или посещение семейного психотерапевта.

- Если на родителей оказывают давление, заставляя отвести ребенка на ПМПК, что им делать?

- В первую очередь попытаться решить вопрос с администрацией учреждения. А уже потом, если ситуация не изменилась, обратиться в вышестоящие инстанции, например, департамент образования Администрации города.

Справка: Отдел по организации работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии находится по адресу: проспект Мира, 36. Контактные телефоны: 50-31-76, 50-31-78, 50-31-75, 50-31-75. Сайт учреждения: cdk.admsurgut.ru

Видеозапись онлайн-конференции с Натальей Хоманько смотрите здесь.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 131, комментариев: 0


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