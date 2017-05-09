​Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» — история не политическая. Она про наших бабушек и дедушек»

День Победы — тема трепетная, важная и абсолютно никого не оставляющая равнодушным. Большой вклад в нее сделан движением «Бессмертный полк». Более пяти лет подряд миллионы людей по всему миру, объединенные общей идеей, выходят на улицы, чтобы почтить памятью своих родных, прошедших Великую Отечественную войну.



«НГ» удалось побеседовать с сибиряком из офицерской семьи, одним из создателей «Бессмертного полка» Сергеем Лапенковым. В ходе разговора мы узнали о казенном патриотизме, подмене ценностей, которая угрожает движению, кем и зачем создан столичный клон «БП», чего на самом деле хотят ветераны и почему игра в солдатиков неуместна.

В чём смысл?

— Помимо названия «Бессмертный полк», у вас были другие идеи? Как он мог бы называться?

— Да. Было три варианта: «Бессмертный батальон», «Забытый полк» и «Бессмертный полк». Но «Забытый полк» уже существует и не отражает смысла, ведь речь шла о том, чтобы не забывать. Полк показался нам собирательным символом, а батальон — более утилитарное слово. Так и решили оставить название «Бессмертный полк», придуманное моим другом и коллегой Игорем Дмитриевым. Думаю, это было правильным решением.

Движение «Бессмертный полк» было основано тремя журналистами из Томска: Сергеем Лапенковым, Игорем Дмитриевым и Сергеем Колотовкиным

— «Бессмертный полк» родился в 2012 году. Каковы итоги работы спустя пять лет?

— В 2012 году мы поставили перед собой цель — сделать «Бессмертный полк» народной традицией. Для этого надо было рассказать историю «Полка» как можно большему числу людей. Мы во многом выполнили эту задачу. Сейчас основная задача — сохранение первоначальных смыслов «Бессмертного полка». Есть опасения, что они могут быть искажены в угоду текущему политическому моменту или конкретным чиновникам, каким-то партийным или корпоративным группировкам внутри нашей страны, не отражающим интересы всех россиян.

Весной звучало странное предложение от представителей патриархата — сделать 9 Мая днем всех героев земли русской, условно говоря, то есть днем, когда можно будет вспомнить героев первой мировой войны, Куликовской битвы и т. д.

Это очень коварная история. 9 Мая — вполне конкретная историческая дата, связанная со вполне конкретными историческими событиями и поколением людей, для нас с вами хорошо известных.

Хотелось бы, чтобы память о них стала незыблемой, чтобы и наши дети помнили о нас с вами, а люди понимали преемственность своей жизни на этой земле.

В ХХ веке история нашей страны была историей бесконечных разрывов исторических традиций, разрывов внутри семьи, разрывов памяти в том числе. Что-то забыть приказали, о чем-то люди забывали сами, потому что помнить было страшно. «БП» — прививка от этого, но нельзя делать его историческим карнавалом, потому что тогда реальная память будет подменяться памятью о героях вообще. Вы знаете своих предков, воевавших с Наполеоном?

— Нет…

— Вот и я не знаю! Все, что я знаю про свою семью реального, заканчивается на уровне начала ХХ века. Вместо наших исторических прадедушек и прабабушек 9 Мая на улицах могут оказаться портреты неких условных героев вообще, что кощунственно.

На смену памяти приходит что? Приходит историческая пропаганда. Это плохо! «Бессмертный полк» — история прямой личной памяти, она не про героев вообще, а именно про наших бабушек и дедушек.

Это история абсолютно не политическая. Внутри нее ни один политик, ни одна религиозная конфессия, ни одна корпорация, существующая в нашей стране, не могут получать преференции. Это история, которая не должна ни для кого служить карьерной лестницей. Я против того, чтобы память о моем деде служила карьере какого-нибудь чиновника! Наша задача — сохранить смысл.

Дед Сергея Лапенкова — Иван Адамович Лапенков — прошел две войны, финскую и Великую Отечественную

— В этом вам помогает и ваш сайт. Расскажите о нем.

— Сохранять смыслы проще, когда человек остается наедине со своей памятью. Сайт moypolk.ru как раз дает человеку такую возможность — распорядиться памятью так, как он считает необходимым, записать историю своей семьи, своих предков. Сегодня на сайте уже собрано 381 тысяча историй. Конечно, мы хотели, чтобы люди записывали не только истории, связанные с сороковыми годами и поколением людей, живших тогда. Мы открыли новый раздел, где может быть записана история тех, кто жил после. Мы сделали так, что можно увязать истории разных поколений одной семьи с историей, опубликованной изначально. Мы бы хотели, чтобы был своего рода куст семейной памяти. Получаем очень много запросов в последнее время. Люди просят помочь им собрать информацию, организовать поиск, объяснить, куда обращаться. У нас работает центр поисковой работы «Бессмертного полка», на сайте есть группа волонтеров, которые могут грамотно вести архивный поиск, консультировать людей. Все движение изначально было построено усилиями волонтеров.

На сегодняшний момент мы открываем страницу Нигерии на нашем сайте. На нем представлено 52 страны, где находятся координаторы «Бессмертного полка», где он существует в той или иной мере, плюс все города России, где проходит «Полк».

Нет средств

— Хватает ли вам сейчас финансирования? Через сайт активно помогают люди? Есть там такая рубрика…

— Мы совершенно недавно ее открыли. Мы второй год получаем национальный грант. Его хватает на то, чтобы поддержать текущую работу сайта. Но нам важно развивать сайт, нужна приличная сумма, чтобы провести тотальную модернизацию, чтобы сделать сайт в большей степени сообществом. По самым скромным оценкам, требуется от трех до пяти млн рублей. Мы такой грант никогда не получим, потому что у нас все гранты до одного млн рублей. Если бы мы были байкерами и проводили новогодние огоньки — наверное, нам деньги бы дали, но на наши цели не дают таких сумм, поэтому мы решили, что попробуем обратиться к людям.

Мы ищем деньги в разных — подчеркну — российских источниках.

— В проведении первого «Бессмертного полка» вам помогал канал ТВ-2. Как шли дела после того, как канал закрылся?

— Мы потеряли всю нашу техническую базу. Надо понимать, что он, как организация, не участвовал в создании «Бессмертного полка», потому что мы были просто сотрудниками, а это — личная история. Руководство канала всегда к этому относилось без всяких претензий. ТВ-2 нам очень сильно помогал. И журналисты Томска, надо отметить, тоже очень поддержали «БП», переступив через какие-то конкурентные отношения. Когда ТВ-2 не стало, мы потеряли базу, возможность делать телетрансляции, проводить телемосты с координаторами полка, а также операторов, журналистов. Это был сильный удар. В течение пары лет после это мы работали, конечно, и 9 Мая все-таки проводили, делали работу на базе регионального информагентства. В этом году мы уже не будем этим заниматься, будем вести трансляцию по информации, которую получаем от координаторов на сайте и в социальных сетях. Да это уже и не нужно, может быть. Мы год назад отказались от сбора статистики. В 2015 году мы ее собирали, был юбилейный год. По нашим данным, вышло более пяти млн человек по всем странам и городам полка. В 2016 году мы решили, что делать этого уже не надо, потому что сие уже не важно. Главное, что мы запустили этот механизм! Сколько человек выйдет — уже не имеет значения. Главное, что традиция заложена. Мы никогда не гнались ни за какими показателями, помня, что «Полк» — это история одного человека. Даже один человек — это уже «Бессмертный полк».

В 2014 году официальным символом народного «Бессмертного полка» стал логотип в виде журавля, взлетающего в небо на фоне пятиконечной звезды. Его автор — алтайский художник Алексей Шепелев

«Бессмертный полк России»: где подвох?

— У «Бессмертного полка» появился клон в столице под названием «Бессмертный полк России», который, по вашим словам, нарушает принципы, прописанные в уставе движения. Как обстоит ситуация?

— Не так давно проходили парламентские слушания в Госдуме под названием «Бессмертный полк», организованные Николаем Земцовым. Один из председателей организации Василий Лановой обвинил Земцова в том, что он узурпировал власть и единолично распоряжается организацией, изначальная природа которой была бюрократической. Задача этой организации в том, чтобы создать некий объем работ, проявить казенный патриотизм с целью получения финансирования и карьерного продвижения. На этих слушаниях Лановой поставил в упрек Земцову 15 млн для чего-то полученных рублей, что тоже подтверждает природу данной организации. Но хуже этого формальная подмена, происходящая сейчас при поддержке федеральных СМИ и чиновников, дающая возможность пренебрегать уставом на местах, где «БПР» начинает контролировать ситуацию. В прошлом году в одной из областей, где рулил «БПР», — случилась настоящая чудовищность, о которой нам рассказали школьные учителя. Они получили документ, в котором была разнарядка на выставление школьников в обезличенный «Бессмертный полк».

Из-за таких проектов подвергается угрозе деформации сам смысл «БП», заключающийся в свободной личной памяти человека.

Никто не может навязать человеку форму этой памяти, транспарант, символику и диктовать условия, при выполнении которых он имеет право прийти в «Бессмертный полк».

— На сайте клона «Бессмертного полка» ни слова не сказано о том, как появилось движение. Вместо этого написана некая легенда…

— Да-да, легенда про Геннадия Иванова, который увидел сон. Я с ним не так давно разговаривал по телефону. Он мне позвонил, сказал, чтобы я тоже как-то разделил точку зрения того, что он автор идеи. Но это не наша тема. Мы создали полк в 2012 году. Название это стопроцентно томское. Безусловно, именно мой товарищ Игорь Дмитриев предложил это название. В тот момент мы не знали о Геннадии Иванове, который уверяет, что он на протяжении нескольких лет что-то делал. Потом, когда «Полк» стал развиваться и расти, координаторы стали появляться в городах, в которых, как считал Геннадий Иванов, существовало его движение «Парад победителей». Но никто ничего про него не знал.

Самое важное в этой истории, что мы себя не считаем авторами.

И до Геннадия Иванова были другие истории. В 1965 году школьники в Новосибирске пронесли в первый официально праздничный День Победы фотографии своих отцов-фронтовиков. Еще был Севастополь 2009 года, была Уфа 2003 года, был Соликамск, где женщины в 86 году вынесли портреты своих мужей, братьев, детей, был Иерусалим 99 года, был Большой театр в Москве, где собирались ветераны 50 лет назад и приносили фотографии товарищей… Корни истории народные. В 2012 году мы про это написали на сайте. Когда нам предлагают померяться авторством — мы улыбаемся в ответ и говорим, что это не наша тема, мы не про это, мы про другое.

«Хороших людей поместили в плохую ситуацию»

— Как происходит работа с координаторами? Бывает так, что координаторы «настоящего полка» переходят в столичный?

— Два года назад мы написали письмо президенту и не получили на него ответа. Мы в нем написали, что есть угроза бюрократизации, что на глазах у нас создается параллельная вертикальная структура со всеми атрибутами, которые и привели, скорее всего, ко всему, о чем мы с вами говорили: к формализму, казенному патриотизму, нравственной деградации, к тому, что люди используют его для какого-то своего обогащения. Не получив ответа, мы сказали людям: «Полк» был личным выбором каждого их вас, мы не будем проводить никакие регистрации, вы не канат, мы не будем вас перетягивать, пусть каждый примет то решение, которое он будет способен принять в зависимости от своего внутреннего багажа». Люди приходили в «Полк» не для того, чтобы с кем-то бороться. Хороших людей поместили в плохую ситуацию, когда это произошло. Были семьи, где жена работала с «нами», а муж — с «ними» по ряду причин. На кухне они как-то между собой договаривались ради того, чтобы не было каких-то двух «Полков», чтобы люди 9 Мая меньше думали про то, кто именно организовал акцию. Полк в городе должен проходить так, чтобы никто никого не понукал, не говорил, как правильно помнить, а как — нет. Если это происходит, плевать, кто его проводит – «БПР» или нет.

В прошлом году в Сургуте в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 20 тысяч человек

Война и мир

— Однажды вы сказали: «Самое страшное, если «Бессмертный полк» окажется не во имя мира, а ради новой войны». Есть сейчас к этому предпосылки?

— Честно скажу, когда вижу детей в военной форме — не понимаю, зачем взрослые это делают. Это такая игра в солдатиков: вместо пластмассы вы берете живого человечка, своего собственного ребенка, и начинаете его преобразовывать. Я представляю своего деда в этот момент, как бы он к этому отнесся. Для моего деда военная форма, как для фронтовика, была сакральной. Это не просто одежда, которую можно купить. Они в этом жили и умирали. Помню, как мой дядя-офицер относился к форме или отец — у меня по мужской линии все военные. Для них мундир был не пустым звуком — это первое, а второе — какие-то проявления военизированного сознания взрослых очень странны.

Любой фронтовик, проживший это время в окопах, никогда бы не желал своим внукам военной формы или где-то воевать. Конечно, солдаты воюют, чтобы наступил мир. К сожалению, сегодня есть такие люди, которые про «БП» говорят в таком ключе, в котором образом их мысли является война, а не мир. Это тупик и разрушение.

— Это, наверное, те же люди, что клеят наклейки на машину «Можем повторить»…

— На иностранных машинах!

— Как реагируете на такое проявление патриотических чувств?

— Я думаю, это ложные опята, дань моде, определенное настроение, связанное с сиюминутным моментом. Некоторое время назад официальные каналы очень активно разогревали ложное ощущение единства, которое рождается у людей. Всегда быть вместе против кого-то проще, чем быть вместе ради друг друга. Надеюсь, это пойдет на спад.

День Победы — день традиций

— Для вашей семьи очень важно соблюдать традиции: возле портрета вашего деда 9 Мая лежит ломоть черного хлеба, стоит стопка водки. Что для вас это символизирует?

— Это от бабушки пошло. В какой-то момент я перенял эту историю. Фотография деда всегда стояла. 9 Мая бабушка наливала поминальную рюмочку и подкладывала кусочек черного хлеба.

— Какие еще есть традиции у вас в семье, связанные с ВОВ или 9 Мая?

— Знаете, каких-то особых традиций нет.

Конечно, 9 Мая всегда стараюсь быть около Вечного огня и принести цветы, привести детей, чтобы они могли увидеть ветеранов. Это хорошая привычка, свойственная миллионам людей в нашей стране.

9 Мая надо вспомнить тех, кому этот день принадлежит. Парады не смотрим. Дедушка вообще не любил парады. Бабуля говорила, что он никогда по телевизору не смотрел парады — выключал. Фильмы военные не любил смотреть. Во многих историях фронтовиков, что есть на сайте, часто можно встретить мысль вроде той, что «дед не любил фильмов о войне, никогда не разговаривал о ней». В одной истории военный летчик выходил из комнаты, когда начинался фильм «В бой идут одни старики». Он знал, что есть такой фильм, любил артиста Быкова, но не мог себя заставить посмотреть его.

— Конечно, ветераны совсем иначе воспринимают эти события…

— Да. У меня есть теория на этот счет. Людям же приходилось убивать на войне, а большинство людей по своей природе совсем не убийцы. Ну, а война ставит человека перед выбором — или ты, или тебя. Выбор простой и понятный, его надо сделать как можно быстрее. Это перелом. Людям после войны хотелось, думаю, вернуться в довоенное мирное состояние. Вот дед у меня ­родился в семье ­крестьян в Белоруссии, в Сибирь поехал, потому что землю давали. С ­войны вернулся без ног…

— Какой у вас любимый фильм про войну?

— Фильмов про вой­ну много. Самый сильный фильм — «Иди и смотри».

Последние герои

— Ежегодно пишется миллион блогов о том, что «мы вспоминаем о ветеранах только 9 Мая». А вы как считаете?

— Стыдно бывает, когда очередной чиновник рапортует о чем-то. О чем рапортовать? Ветеранов не осталось почти. Остались какие-то считанные единицы, кому продлена жизнь кем-то наверху. Им уже под 90 или за 90 — тем, кто реально держал оружие, воевал, будучи очень молодым человеком. О чем говорить? Эти разговоры помню всю жизнь. Сначала о ветеранах как-то заботилась партия, потом стали заботиться все, кто унаследовал власть и страну. Ветеранов становилось все меньше, о них все сильнее заботились. Помню, у нас был областной комитет победы в 2013 году в Томске. Там был один ветеран, реально фронтовик. И когда опять заговорили про выделение скольких-то руб­лей на сколько-то подарков и так далее, то он встал и сказал:

О чем вы вообще говорите и тратите деньги? Есть «Бессмертный полк», и нам (он сказал про свое поколение) больше ничего не нужно!

— Однажды мы, к сожалению, станем свидетелями времени, когда не останется ни одного живого ветерана. Во что трансформируется праздник?

— Надеюсь, в праздник памяти. Наши друзья из Петербурга в этом году уже несколько иначе отмечают 9 Мая. Они собираются на народные посиделки, народное застолье людей, которые хотели бы вспомнить. Знаете, как фронтовики вспоминали, пока не было официального праздника. В Питере люди соберутся, будут вспоминать предков, разговаривать, общаться. Это нормально. Важно не встать в колонну, а внутренняя работа, которая в человеке происходит, понимает ли он, что это за день.

— Что бы вы хотели пожелать всем тем, кто вновь вый­дет в составе «Бессмертного полка»?

— Я бы людям, наверное, пожелал, чтобы они оставались людьми, чтобы то, что 9 Мая их объединяет, было бы так же важно и в другие дни, чтобы они понимали: мы должны вместе быть не против кого-то, а ради друг друга. К сожалению, у нас люди очень серьезно расколоты, а надо бы собраться, жить немного по-другому, быть добрее друг к другу.