​Елена Никитина: «Карта «МИР» - это надежность и безопасность»

Для обеспечения безопасности финансовой системы, бесперебойного проведения расчетов по картам международных платежных систем в кратчайшие сроки в России с нуля была создана Национальная система платежных карт. В декабре 2015 года выпущены первые карты платежной системы «Мир», название и логотип которой были выбраны в результате всероссийского конкурса. О возможностях и преимуществах карты «Мир», сроках перевода бюджетников на карты новой платежной системы рассказала заместитель управляющего Отделением Тюмень Уральского ГУ Банка России Елена Никитина.



- Елена Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, чем была вызвана необходимость создания Российской платежной системы?

- Проект по созданию в Российской Федерации национальной платежной системы, призванной обеспечить безопасность финансовой системы страны, реализуется с середины 2014 года. Необходимость в национальной платежной системе возникла после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт нескольких российских банков, попавших под западные санкции. После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт (НСПК), обязывающий международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию России.

- В чем особенность карты «Мир» и ее преимущества в сравнении с картами других платежных систем?

- Карта «Мир» - это карта национальной платежной системы, которая была создана государством с учетом особенностей российского финансового рынка. Наличие национальной платежной системы позволит обеспечить жителей России современным платежным инструментом, работа которого не зависит от геополитической ситуации. Программное обеспечение НСПК и платежное приложение для самой карты «Мир» являются продуктами российской разработки, которые в полном объеме являются собственностью НСПК. Это гарантирует безопасность и независимость национальной платежной системы от внешних экономических и политических факторов. При этом карта «Мир» соответствует как всем российским, так и международным стандартам безопасности. Использование в национальных платежных картах российских технологий позволяет оперативно адаптировать доработки различной сложности. Кроме того, возможно размещение дополнительных нефинансовых сервисов с учетом потребностей различных регионов России, например, объединить платежную, социальную и транспортную карты.

- Сколько банков уже выпускают и обслуживают карты «Мир»?

- По состоянию на 17 марта текущего года в платежной системе «Мир» зарегистрировано 243 банка, из которых 57 выпускают карту «Мир», 118 банков подготовили свои устройства для приема и обслуживания национальных карт. На сегодняшний день к приему карт готово почти 100% банкоматной сети банков-участников на территории России, 88% POS-терминалов в торгово-сервисных предприятиях принимают карту к оплате, выпущено более 2,6 млн карт «Мир». Для оформления платежной карты «Мир» любого типа достаточно обратиться в ближайшее отделение банка, который уже занимается выпуском карт. Актуальный список таких банков доступен на сайте http://mironline.ru.

- Когда планируется переход для работников бюджетных организаций и пенсионеров на платежную карту «Мир»?

- По действующему законодательству банки уже обязаны обеспечивать перевод средств из бюджета и внебюджетных фондов на карты «Мир». Тем не менее, 2016 год стал годом подготовки и раскрытия банковской сети к приему карт. Важно было не просто выпустить карту и выдать ее клиентам банков, а подготовить инфраструктуру для ее обслуживания, сделать так, чтобы картой было удобно пользоваться. Массовая эмиссия карт «Мир», а также процесс перевода бюджетников на карты новой платежной системы, должны начаться в текущем году в соответствии с заявленными планами банков. Многие крупнейшие банки страны уже приступили к выпуску национальных платежных карт. Осенью 2017 года планируется начать выдачу карт «Мир» выходящим на пенсию людям. Остальные пенсионеры получат их после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских карт, через которые они получают пенсии. Таким образом, для пенсионеров перевод будет более продолжительным (в течение двух-трех лет), чем для сотрудников бюджетных организаций.

- Для кого будет интересна карта «Мир» и какие сервисы уже доступны в рамках национальной платежной системы?

- Карта «Мир» адресована всем жителям страны, поэтому банки предлагают своим клиентам широкую продуктовую линейку - от базовых дебетовых карт «Мир» до премиальных. Тарифы платежной системы «Мир» учитывают интересы банков-эмитентов и банков-эквайеров, а также торгово-сервисных предприятий. За счет того, что тарифы у платежной системы «Мир» дешевле, банки имеют возможность предлагать клиентам различные карточные продукты по более низким тарифам, что делает карту «Мир» гораздо выгоднее для клиентов. Держателям платежной карты «Мир» доступен весь привычный платежный функционал – от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту, включая карты других платежных систем. Кроме того, платежная система «Мир» предоставляет бесконтактное приложение и сервисы интернет-коммерции, а также развивает свою уникальную межбанковскую программу лояльности, в основе которой – выплата cash-back (возврат определенной части суммы, потраченной на покупку) держателям карт «Мир».

- Какие возможности и выгоды предоставляет программа лояльности для держателей карт «Мир»?

- Сервис программы лояльности объединяет лучшие предложения ритейлеров. Средний размер cash-back в рамках программы составит 10-30%. Программа разработана таким образом, чтобы участие в ней было выгодно всем сторонам: и держателям национальных карт, и торгово-сервисным предприятиям и банкам. Основную долю cash-back будет получать держатель карты, но часть этих средств получат и банки, которые смогут зарабатывать деньги на программе лояльности. Также свою выгоду получат торгово-сервисные предприятия: они смогут привлечь новых клиентов – держателей карт платежной системы «Мир».

- Возможно ли использование карты «Мир» для совершения расчетов за рубежом?

- Уже сегодня можно использовать карту «Мир» за рубежом. Сейчас это возможно благодаря ко-бейджинговым проектам - выпуску совместных карт с международными платежными системами. Банки уже выпускают карты «Мир»-Mastercard и «Мир»-JCB. Такие карты работают в России как карты «Мир», а за рубежом принимаются во всей международной сети бренда Mastercard и японской платежной системы JCB. Подписаны также соглашения о выпуске совместных карт с платежными системами AmEx и UnionPay. Подписание соглашения между НСПК и Visa в плановом режиме ожидается во втором квартале этого года. Кроме того, идет работа по обеспечению взаимного приема карт национальных платежных систем стран ЕАЭС. Уже подписано соглашение о взаимном приеме карт с платежной системой Армении «Армениан Кард», в рамках которого уже в середине 2017 года планируется завершить технические работы и обеспечить прием карт платежных систем «Мир» и «ArCa» в устройствах банков-участников этих платежных систем. Прием карт национальных платежных систем также планируется реализовать с другими странами ЕАЭС - Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.