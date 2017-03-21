​Атанас Атанасов: «За 27 лет после свержения коммунистического режима в Болгарии ни разу правящая партия не выигрывала выборы»

26 марта, в воскресенье в этнографической зоне «Старый Сургут» открывается избирательный участок по выборам в Народное собрание (парламент) Болгарии. Гость нашей редакции - председатель Сургутского Болгарского землячества «Святòй Клѝмент Òхридский» Атанас Христов Атанасов. По предложению Совета болгарской диаспоры Послом Болгарии в Москве ему поручено решать все вопросы по организации и проведению выборов. В воскресенье в Сургут прибудут из Москвы три представителя болгарских властей. Предполагается, кроме выборов, проведение встреч в Торгово-промышленной палате с представителями туристический компаний. В «Старом Сургуте» российские граждане смогут встретиться в представителем посольства и получить от компетентных лиц информацию по вопросам приобретения жилья российскими гражданами в личное пользование в Болгарии, прав и условий проживания в Болгарии, порядка оформления получения заработанной в России пенсии в Болгарии, порядка получения болгарского гражданства для детей и внуков болгарских граждан - а их в Сургуте почти две сотни.

Со всеми вопросами, на которые вы не получите ответы в этом интервью, приглашаем вас в «Старый Сургут», где Атанас Атанасов и гости из Посольства ответят на них.

– В ноябре прошлого года в Болгарии уже были выборы. Сейчас опять досрочные выборы. Чем это вызвано?

– В ноябре в Болгарии прошли очередные или точнее сказать, регулярные президентские выборы. Просто истек срок полномочий президента Плевнелиева и он, расценив, что не пользуется достаточной популярностью населения, не пошел на переизбрание. Правящая партия ГЕРБ (Граждане за Европейское Развитие Болгарии) выдвинули кандидатуру спикера парламента г-жу Цецки Цачевой, но она на втором туре выборов проиграла в пользу кандидата, поддерживаемого Болгарской социалистической партией (бывшей компартией) генерала Румена Радева.

Премьер Бойко Борисов (на фото) счел, что существующий состав парламента не отражает реальную картину настроений избирателей и подал в отставку. Составить правительство отказались все три партии, которым прежний президент предложил мандат, и уже новый президент назначил досрочные выборы для выхода из политического кризиса.

– Значит ли это, что Социалистическая партия, которая поддержала генерала Радева, выиграет выборы?

– Не думаю.

Социологические опросы показывают, что если выборы состоятся сегодня, то разница в электоральной поддержке этих двух партий всего менее двух процентов, или, как говорят социологи, «в рамках социологической погрешности».

Вообще за 27 лет после свержения коммунистического режима в Болгарии ни разу правящая партия не выигрывала выборы. Это значит, что выборы достаточно честные, что административный ресурс не решает результаты выборов. Реальную картину увидим 27 марта к обеду.

– Имеете ли представление, как идет избирательная кампания в Болгарии? Приезжал ли какой-нибудь болгарский политик вести агитацию в Сургут?

–- По интернету я получаю 26 болгарских телевизионных каналов, так что новости и дебаты отслеживаю. К сожалению, дебаты с участием лидеров БСП и ГЕРБ Корнелии Ниновой (на фото) и Бойко Борисова – из-за того, что Борисов предлагал участие в дебатах лидера плюс его команду экспертов, а Нинова – только лидеров, к согласию не дошли и прямые дебаты не состоятся. Что делать - у каждой команды своя стратегия и тактика…

На днях остро натянулись отношения между двумя странами-членами НАТО - Голландией и Турцией. Германия не позволила турецкому министру участие в митинге турок в связи с референдумом в Турции 16 апреля, а Голландия не позволила турецкому самолету с турецким министром на борту сесть на голландской территории. Дошло до отзыва послов и угрозы со стороны Турции, что она перестанет препятствовать беженцам проникать в Европу через Турцию, несмотря на то, что Европейский союз и Турция подписали соответствующее соглашение, и Европа перечислила Турции за это полтора миллиарда евро.

Подобные действия предприняла Турция и по отношению Болгарии. Турецкому министру был отказан выезд в Болгарию, турецкому послу в Софии и консулам в Пловдиве и Бургасе – рекомендовано не выезжать временно за пределы дипломатических представительств. Но на турецкой территории турецкие власти оказывают давление на болгарских турок – на выборах 26 марта в Турции будут открыты 35 избирательных участков – максимально допустимое по болгарским законам количество избирательных участков в одной стране за границами Болгарии.

Ожидается еще приезд в Болгарию в день выборов тысяч автобусов с желающими принять участие в голосовании. В организации такой масштабной операции без активного участия и финансирования со стороны турецких властей не обойтись.

Болгарским политикам не рекомендовано заниматься политической агитацией за границей. В Сургут никто не приезжал.

Свои предпочтения во многом формируем под влиянием наших близких в Болгарии. По этой причине картина результатов выборов в Болгарии и в Сургуте будут отличаться незначительно. К сожалению, как и в России – приходится выбирать меньшее зло.

– Отношения между Болгарией и Россией далеки от идеальных. В советские времена отношения между нашими странами были самыми близкими. Была совместно выпущена даже монета, на которой было написано (цитирую по памяти): «Друзья, союзники, братья!». А сегодня – болгары, члены Европейского Союза, НАТО, наши враги…

– Отношения между нашими странами резко испортились по вине Михаила Горбачева. Он повел себя как слон в посудной лавке. Я из старшего поколения, многое видел своими глазами. Даже занимался политикой, был руководителем партии Егора Гайдара «Демократический выбор России». Он организовал переворот, свержение уважаемого и сегодня в Болгарии последнего коммунистического лидера Тодора Живкова. Атомная электростанция Белене, газопровод «Южный поток», членство в НАТО. Хочется вкратце ответить на эти вопросы, хотя чтобы ответить подробно, и полгазеты будет мало.

В первый раз строительство атомной электростанции в Белене было приостанов-лено тридцать лет назад, когда в результате землетрясения в городе Свищове, в 20 километров от Белене, в городке Свиштов рухнули три 9-этажных дома, погибло около 100 человек. Проектный институт в Москве, вместо того чтобы делать трудоемкое и дорогое сейсмическое исследование, взял и механически перенёс результаты исследо-вания в районе первой болгарской атомной электростанции в Козлодуй, тоже на берегу Дуная, менее чем на 100 километров выше по реке. Думали, что сейсмические условия вряд ли чем-то будут отличаться. Еще тогда болгарский коммунистический лидер Тодор Живков запретил строительство. Социалисты каждый раз, приходя к власти, начинали строительство, следующее правительство опять останавливало и так по очереди…

–Что собой представляет болгарское Народное Собрание и чем оно отличается от российской Государственной Думы?

– Народное собрание – постоянно действующий однопалатный парламент Болгарии согласно ее первой (Тырновской) конституции, принятой на Учредительном собрании, созванном 10/23 января 1879 года в старой болгарской столице Тырново. По болгарской конституции Народное собрание состоит из 200 депутатов, а Великое Народное собрание – из 400 депутатов, избранных на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайным голосованием сроком на 4 года. Из своего состава оно избирает председателя, заместителя председателя, постоянные и временные комиссии.

Народное собрание принимает, изменяет, дополняет и отменяет законы, принимает государственный бюджет, устанавливает налоги и определяет их размеры, назначает выборы президента Республики, принимает решение о проведении национального референдума, избирает и освобождает премьер министра и по его предложению – Совета министров, создает новые министерства, преобразует или закрывает существующие министерства, избирает и освобождает руководителей Болгарского национального банк аи других определенных законом институций, решает вопросы объявления войны и заключения мира, объявления военного или чрезвычайного положения по предложению Президента или Совета Министров, проводит амнистию, учреждает ордена и медали, определяет официальные праздники и др.

Народное собрание ратифицирует и денонсирует предусмотренные в Конституции Республики Болгария международные договоры.

В случаях невозможности составить правительство новоизбранным составом На-родного собрание, оно распускается Президентом, назначается служебное правительство, как сейчас, и назначаются новые выборы. То же самое происходит и когда действующее правительство прекращает свой мандат досрочно.

Как я уже сказал, по Тырновской конституции бывает Обыкновенное Народное собрание и Великое народное собрание. Великое Народное собрание избирается непосредственно избирателями для решения особенно важных государственных и общественных вопросов – таких как принятие или изменение Конституции, изменение территории государства, избрания главы государства, назначение регентов. Как институция государства, Великое Народное собрание введено в Тырновской конституции в 1879 году и после референдума по провозглашению Болгарии Народной республикой – с 1947 по 1990 годы этот институт был упразднен

Согласно Конституции Республики Болгария от 1991 года по правовому положению Великое Народное собрание отличается от Обыкновенного Народного собрания своей особой компетентности, в частности: принятие новой конституции; изменения в территории государства, изменение в форме государственного управления и порядка изменения конституции; отмена прямого действия конституционных норм, примата вошедших в силу международных договоров или прав, которые не могут быть ограниченными при введении чрезвычайного положения.

Великое Народное собрание может быть созвано по предложению Президента либо хотя бы половиной депутатов «обыкновенного» Народного собрания. Выборы про-водятся не ранее 2-х и не позднее 8-ми месяцев со дня внесения проекта, если он одобрен хотя бы 2/3 от всех депутатов.

Число народных представителей в Великом Народном собрании составляет 400, из которых 200 избираются по мажоритарной системе и 200 – по пропорциональной системе.

Решения по изменении в Конституции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 от числа всех народных представителей на трёх голосованиях в различные дни. После решения вопросов, для решения которых оно избрано, Великое Народное собрание распускается. Оно может выполнять и функции, связанные с текущей законодательной деятельности, но только при неотложных случаях. Акты Великого Народного собрания обнародуются его председателем, а Президент не имеет права на отлагательное вето.

Как видите, еще отцы болгарского государства, менее чем через год после освобождения Болгарии от османского владычества, предусмотрели механизм защиты демократических принципов в Конституции новой Болгарии. И сегодня, 135 лет после ее принятия, Тырновская конституция успешно выполняет свою роль.