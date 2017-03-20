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​Геннадий Чех: «Чтобы взыскать сумму до 500 тысяч, в суд должника не позовут»

Как с неплательщиков могут снять долги по коммуналке — объясняет судья городского суда

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

«В прошлом году у меня образовался долг за коммуналку, но сейчас я плачу все исправно. Недавно с моего счета в банке начали снимать некоторые суммы. Оказалось, что это приставы арестовали его и удерживают деньги — управляющая компания подала на меня в суд, а я и не знала. Законны ли такие действия?» — такой вопрос задала корреспонденту «НГ» сургутянка Ольга Демичева.

Действительно, в последнее время все больше горожан врасплох застают известия о том, что на них заведены исполнительные производства. Возможность получить судебный приказ на взыскание коммуналки (и не только) без уведомления второй стороны появилась еще в 2016 году. О том, как работает эта система, «НГ» узнал у судьи Сургутского городского суда Геннадия Чеха.

— Расскажите о нововведениях по выдаче судебного приказа.

— С 1 июня прошлого года вступил в силу закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в ГПК РФ и АПК РФ». Он открыл возможность выдачи судебного приказа по взысканию некоторых платежей и порядок упрощенного производства. Например, задолженность по ЖКУ, кредитам, алиментам, обязательным платежам ТСЖ, строительных кооперативов, долги по распискам и сделкам и так далее. Также сюда включены и неплатежи перед Налоговой службой и Пенсионным фондом. Благодаря этим изменениям уменьшилась нагрузка на судебную систему, так как нет необходимости приглашать стороны на судебное заседание. Судебный приказ выносится мировым судьей после поступления заявления от взыскателя — в течение пяти дней принимается решение.

— Есть ли ограничения по сумме на выдачу судебного приказа?

— Сейчас ограничение есть, но изначально его не было, были лишь перечислены позиции, по которым выдается судебный приказ, и все. Поэтому случались прецеденты, когда долг у человека, например, составлял несколько миллионов рублей. И он узнавал о том, что выдан судебный приказ и начато исполнительное производство лишь тогда, когда с его счетов начинали снимать эти миллионы. После оспаривания приказа деньги возвращались, но процесс занимал долгое время. Конечно, затем в исковом производстве суммы задолженности все равно удерживались, но в итоге было решено ввести ограничение. Сейчас судебный приказ выдается на суммы долга до 500 тысяч рублей. Минимальной планки нет, можно получить документ на долг и в 50 копеек, и в копейку.

Кстати: Полный перечень требований, по которым выдается судебный приказ, можно посмотреть в ст. 122 ГПК РФ.

— Если сумма долга превышает полмиллиона руб лей?

— Если сумма более 500 тысяч, то это уже исковое производство, где обе стороны вызываются, опрашиваются, идет полное разбирательство. Стоит отметить, что судебный приказ можно получить за конкретный период задолженности лишь раз. Например, долг у человека за 2016 год по коммуналке составляет 20 тысяч руб лей. УК подает документы в суд, судья принимает решение выдать судебный приказ. УК передает его приставам, те начинают взыскивать средства должника. Если гражданин напишет возражение, то судебный приказ отменяется. Повторно подать документы за период 2016 года УК может лишь на исковое рассмотрение, но за долги 2017 года, если они будут, снова можно будет получить судебный приказ. Хочу отметить, что истец, при взыскиваемой сумме менее полумиллиона рублей, не может подать документы сразу на исковое рассмотрение — сначала будет получен судебный приказ, и только если он будет отменен должником, процедура изменится.

— Как отменить судебный приказ?

— Да, гражданину достаточно прийти в приемную мировых судей и написать возражение, что он не согласен с решением судьи о выдаче судебного приказа. При этом написать заявление можно в течение десяти дней с момента, когда человек узнал, что приказ был выдан. Хотя копию документа ему высылают на почтовый адрес, мы понимаем, что письмо может затеряться. Чаще всего приходят писать возражения тогда, когда уже активно работают приставы. В заявлении необходимо указать, что должник не согласен с судебным приказом. По такому возражению приказ будет отменен в тот же день, а копия определения будет разослана всем сторонам.

Справка: За 2016 год мировыми судьями Сургута было выдано 21 513 судебных приказов. Из них по семейным правоотношениям — 777, по трудовым — 465, жилищным — 3 676, прочим делам (банки, сотовая связь, и так далее) — 16 595. Также выдан 14 701 приказ по налогам и сборам и 1 547 — по взносам в ПФ.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 175, комментариев: 0


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