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​Елена Баженова: «Многие дети подбегали и спрашивали: а вы помните, как вы у меня кровь брали?»

Медицинский техник лаборатории Сургутской клинической психоневрологической больницы — о работе, жизни и подходе к пациентам

Фото автора
Фото автора

Лаборатория Сургутской клинической психоневрологической больницы — объект с высоким уровнем требований к сотрудникам: масочный режим и все сотрудники в белых перчатках. Поневоле начинаешь оглядываться и искать пытливые взгляды, украдкой наблюдающие за тобой со стороны. На входе меня встречает Елена Баженова, медицинский лабораторный техник. С иголочки белый костюм, маска, перчатки — и прекрасное настроение, которое заметно в светлых глазах моей новой знакомой.

— Здравствуйте, Елена, расскажите о себе.

— Училась в Златоустовском медицинском училище. Приехала в Лангепас по распределению, в 2000 году и проработала там 15 лет. Очень мало медицинских училищ, выпускающих специалистов по специальности «Медицинский лаборант», поэтому после окончания все специалисты получали направления от работодателей. Предложений было много, например, я выбирала из семи.

Перебраться всей семьей в более крупный город Сургут мы решили пару лет назад. Так я и стала тут работать.

— Что стало причиной переезда?

— Мы с мужем решили, что хочется, чтобы ребенок рос в городе с большими возможностями.

Лангепас — спокойный уютный город, но казалось, что сын окажется во многом не подготовленный к жизни.

Уже за два года можно сказать, что с коллективом сработалась. Как-то сразу приняли меня хорошо.

— Расскажите о своей работе.

—Работа примерно везде одна. В мои функции входит проведение лабораторных анализов. Уже когда сюда устроилась, добавились еще анализы на химико-токсилогические исследования. В Лангепасе такие исследования не проводились. Сургут в этом плане считается крупным городом, и здесь делаются расширенные исследования.

— Как вы выбрали свою профессию?

— Всегда хотела пойти работать в медицину. Ходила на подготовительные курсы. Когда наступил день экзамена, тяну билет… я просто не поняла вопрос. Сдала на тройку. Я так расстроилась, плакала.

Иду с экзамена, а на встречу мне преподаватель Людмила Павловна, она вела у нас курсы подготовительные. Спрашивает: «Что случилось?» Я отвечаю, что сдала на тройку.
— Ничего страшного.
Я отвечаю: «Ну, как же, я же не поступлю на фельдшера».
— Тебе и не надо на фельдшера, иди на лаборанта. Будешь всегда с работой…

Так она меня и уговорила.

Сколько училась, ни разу не пожалела.

Окончила с красным дипломом.

Вообще мне очень понравилось учиться. Группа у нас была дружная. До сих пор когда приезжаю домой, созваниваемся, встречаемся, дружим.

— Были у вас необычные ситуации на работе?

— Больше всего запомнился период, когда перед декретом я на работе разбила несколько урометров. Поликлиника, в которой я работала, большая и поток народу большой. И я каждый день била приборы, буквально выскальзывали у меня из рук, а надо признаться, что это ценное оборудование. Наваждение какое-то.

Тогда было страшно. Помню как сейчас, иду к старшей медицинской сестре и капельки пота текут по спине, думаю, что же я теперь скажу… Боялась, что меня уволить могли, но обошлось.

— Говорят, что к детям нужен особый подход. Какой подход вы находите, когда работаете с маленькими пациентами?

— Ко всем детям нужен особый подход. Например, у меня в кармане халата всегда лежали конфеты, и когда я хожу на прием, договариваюсь с детками: «Давай я тебе дам конфетку, а ты плакать не будешь…» Многие соглашаются, но потом все равно плачут.

А иногда с детьми нужно поговорить, спрашиваешь: «Расскажи про своих друзей». И он начинает рассказывать, и про Лену, и про Ваню, и про то как они целуются…

За это время уже кровь возьму, документы заполню, а он сидит и рассказывает. По лицу видно счастье: «Ничего себе, про друзей спросили»!

Индивидуальный подход нужен со всеми пациентами, как и с пожилыми людьми.

Тоже нужно выслушать, как у них настроение, не обидел ли их никто. Люди разные.

— С кем легче работать — с детьми или с пожилыми людьми?

— Со взрослыми, конечно, проще. С ребенком нужно поговорить, уговорить чтобы он руку дал. Не хочется, чтобы он уходил в плохом настроении.

Тем более Лангепас — маленький городок, и, бывало, идешь по улице, а дети маме говорят: «Мама смотри наша тетя идет».

Некоторых детей с самого роддома ведешь. Получалось так, что по месяцу работаешь то в роддоме, то в поликлинике, то в детском саду. Например, идешь в роддом, женщина на сохранении лежит — у нее кровь берешь. Следующий месяц — она уже в операционной та же женщина рожает, опять кровь берешь. Следующий месяц — уже их выписывают, и ты их в поликлинике встречаешь, а позже этого ребенка в садике встречаешь среди детей в группе.

Многие дети подбегали и спрашивали: а вы помните, как вы у меня кровь брали?

Всегда говорила, что помнила, но, конечно, не всех можно запомнить… Деток много, там более они еще подрастают, меняются.

— Как вы поняли, что коллектив вас принял?

— На подсознательном уровне. Когда с Еленой Викторовной (и.о.заведующей лабораторией Е.В.Подоленко — прим. авт.) стали обсуждать рабочие моменты, советоваться друг с другом.

Когда с главной медицинской сестрой Татьяной Кугаевской отношения выстроились, она мне доверять стала. Сами понимаете, что когда человек новый приходит в коллектив, к нему присматриваются, относятся настороженно, но за два года уже себя зарекомендовала как ответственный сотрудник. Да и с коллегами подружились. В общем, мне кажется, коллектив меня принял.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 97, комментариев: 0


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