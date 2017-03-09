​Татьяна Андреева: «Видя женщин в форме, я всегда ими восхищалась»

Я всегда очень рада общению с новыми людьми. А когда перед тобой открытая, дружелюбная девушка, то процесс общения радует еще больше. И говорю я о Татьяне Андреевой, с которой сегодня и встретилась. Кстати, род деятельности у Тани необычный. Согласитесь, работа в исправительной колонии далеко не самая «женская».



— Татьяна, если бы я вас, такую красивую и ухоженную женщину встретила в магазине, точно бы не подумала, что вы работаете в этой сфере. Почему выбрали именно ее?

— Для меня был личный пример выбора профессии — мой отец. Он прослужил в органах внутренних дел больше 33-х лет. Видя его самоотверженную и настоящую отдачу, я еще в детстве им очень гордилась! Ведь мой папа носит форму, он защищает общественный порядок! Также, видя женщин в форме у него на работе, я всегда ими восхищалась. Так вот, непосредственно в этой профессии я два года. А начинала свою службу в ОГИБДД УМВД Сургута. Проработала там пять лет, и мне представился уникальный шанс, достойная возможность проявить себя в должности инспектора отдела кадров и работы с личным составом в управлении федеральной службы исполнения и наказания.

— Женщины в форме из вашего детства были примером для подражания. А считаете ли вы себя такой?

— Трудно напрямую ответить на этот вопрос. Здесь нужна сама оценка со стороны: моих коллег, друзей, семьи. Согласитесь,

примером для подражания можно стать не только на службе, но и в семье, например.

Лично для меня приоритетной оценкой является мнение моего супруга и моего маленького ребенка.

— А как ребенок относится к вашей работе?

— Несомненно, положительно. Это проявляется в его намерении построить свое будущее: он нам уже заявил, что будет поступать в школу милиции, готов развиваться физически, интеллектуально и в будущем служить на благо нашей родины.

— Татьяна, а легко ли оставаться нежной и ласковой мамой при такой «суровой» работе?

— Сложно. Но, приходя домой, видя глаза, в которых читается радость и нежность, испытывая те эмоции, что испытываешь рядом со своим ребенком, забываешь обо всех невзгодах, проблемах на работе. Нежность и ласка, которая присуща любой женщине остается всегда со мной.

— А на себя любимую время остается?

— Да. Я стараюсь быть успешной во всех сферах: профессиональной деятельности и дома, а для этого просто необходимо любить себя и баловать. Безусловно, я люблю и посещаю салоны красоты, стараюсь правильно расслабляться. Думаю, это необходимо для любой женщины, а тем более для женщины, находящейся на службе.

— А может, у вас и фаворитка есть из всех красоток мира, на кого вы равняетесь?

— Я не стараюсь кому-то подражать или на кого-то ориентироваться.

Важно оставаться самой собой и ценить, что тебе подарила жизнь.

И, пользуясь случаем, желаю каждой женщине оставаться настоящей, любимой, искренней и просто счастливой!